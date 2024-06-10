«Берём на себя слишком много»: Dodo Brands решила свернуть заведения «Кебстер!» — бывшие «Донер 42»

Компания сосредоточится на «стратегических» направлениях, чтобы расти «так быстро, как [она того] хочет».В ближайшие несколько лет Dodo Brands рассчитывает удвоить показатели «Додо Пиццы» в России, Беларуси и Казахстане и «построить крепкую сеть в Турции и ОАЭ», а также продолжит развивать кофейни Drinkit, рассказала vc.ru глава компании Алёна Тихова.По словам Тиховой, решение закрыть проект «Кебстер!» далось «очень тяжело». Но компания поняла, что «берёт на себя слишком много», поэтому пришлось «чем-то пожертвовать». Сотрудников, которые работали над этим направлением, собираются перевести в другие команды Dodo Brands.Опыт «Кебстера!» невероятно важен, и мы хотим его сохранить. <...> Благодаря «Кебстеру!» было сделано очень много: «умные» выдачи, приложение, киоски — всё это мы используем в других проектах.Алёна Тихова, глава Dodo BrandsРанее на закрытие проекта указал его первый глава Магомед Костоев, но детали не раскрыл.Источник: Dodo BrandsПервое кафе «Донер 42» открылось в Москве в 2020 году. В июне 2021 года компания объявила о поиске франчайзи. К 2023 году компания планировала открыть 100 точек.На сентябрь 2022 года в стране работало восемь точек: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Невинномысске, Новом Уренгое и Чебоксарах. Тогда же основатель Dodo Brands Фёдор Овчинников сообщил, что приостановит развитие проекта и сосредоточится на том, чтобы вывести партнёров в прибыль.В декабре 2023 года он рассказал о перезапуске сети под новым названием «Кебстер!», где заказы принимают через приложение и терминалы самообслуживания. «Теперь это не fast casual и гастрошаверма с соусом дзадзики, а здоровый дискаунтер», — писал Овчинников.Незадолго до этого ещё один бывший глава «Донер 42» Иван Тихов рассказывал, что проект «Донер 42» не смог «"попасть" в рынок». «Те, кто ел шаурму постоянно, — продолжали есть её за углом. А на тех, кто не ест её постоянно, большой бизнес не построишь», — объяснял он в своём канале (к моменту выхода этой заметки сообщения уже удалили).Овчинников тогда не согласился, что «модель сразу прям не складывается». По его словам, основная причина скрывалась «в неспособности или нежелании делать сложную работу».#новости #додопицца #донер42
Пора сосредоточиться, и произвести на свет хотя бы одну вкусную пиццу!
В фастфуных пиццериях по типу доминос и папа Джонс пицца хуже чем в Додо, при этом дороже
о вкусах не спорят
Если вы это говорите себе, то пожелаю вам удачи, а если Додо, то меня, например, все устраивает!
«Те, кто ел шаурму постоянно, — продолжали есть её за углом. А на тех, кто не ест её постоянно, большой бизнес не построишь», — объяснял он в своём каналезвучит грубовато , но это реальность , если они не справились с этой задачей и решили свернуть проект ,значит не так то просто владеть шаурмичными
кто уже с дуру выкупил в тележке имя, чувствуете теплоту?
А как же "научим турок в Германии ваять шаурму"?