«Берём на себя слишком много»: Dodo Brands решила свернуть заведения «Кебстер!» — бывшие «Донер 42»

Опыт «Кебстера!» невероятно важен, и мы хотим его сохранить. <...> Благодаря «Кебстеру!» было сделано очень много: «умные» выдачи, приложение, киоски — всё это мы используем в других проектах.

Алёна Тихова, глава Dodo Brands