Популярное
Свежее
Моя лента
Обзор
Курсы
Темы
Крипто
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
Карьера
Приёмная
Дизайн
Право
Торговля
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Еда

«Берём на себя слишком много»: Dodo Brands решила свернуть заведения «Кебстер!» — бывшие «Донер 42»

Компания сосредоточится на «стратегических» направлениях, чтобы расти «так быстро, как [она того] хочет».

  • В ближайшие несколько лет Dodo Brands рассчитывает удвоить показатели «Додо Пиццы» в России, Беларуси и Казахстане и «построить крепкую сеть в Турции и ОАЭ», а также продолжит развивать кофейни Drinkit, рассказала vc.ru глава компании Алёна Тихова.
  • По словам Тиховой, решение закрыть проект «Кебстер!» далось «очень тяжело». Но компания поняла, что «берёт на себя слишком много», поэтому пришлось «чем-то пожертвовать». Сотрудников, которые работали над этим направлением, собираются перевести в другие команды Dodo Brands.
Опыт «Кебстера!» невероятно важен, и мы хотим его сохранить. <...> Благодаря «Кебстеру!» было сделано очень много: «умные» выдачи, приложение, киоски — всё это мы используем в других проектах.
Алёна Тихова, глава Dodo Brands
  • Ранее на закрытие проекта указал его первый глава Магомед Костоев, но детали не раскрыл.
Источник: Dodo Brands
Источник: Dodo Brands
  • Первое кафе «Донер 42» открылось в Москве в 2020 году. В июне 2021 года компания объявила о поиске франчайзи. К 2023 году компания планировала открыть 100 точек.
  • На сентябрь 2022 года в стране работало восемь точек: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Невинномысске, Новом Уренгое и Чебоксарах. Тогда же основатель Dodo Brands Фёдор Овчинников сообщил, что приостановит развитие проекта и сосредоточится на том, чтобы вывести партнёров в прибыль.
  • В декабре 2023 года он рассказал о перезапуске сети под новым названием «Кебстер!», где заказы принимают через приложение и терминалы самообслуживания. «Теперь это не fast casual и гастрошаверма с соусом дзадзики, а здоровый дискаунтер», — писал Овчинников.
  • Незадолго до этого ещё один бывший глава «Донер 42» Иван Тихов рассказывал, что проект «Донер 42» не смог «"попасть" в рынок». «Те, кто ел шаурму постоянно, — продолжали есть её за углом. А на тех, кто не ест её постоянно, большой бизнес не построишь», — объяснял он в своём канале (к моменту выхода этой заметки сообщения уже удалили).
  • Овчинников тогда не согласился, что «модель сразу прям не складывается». По его словам, основная причина скрывалась «в неспособности или нежелании делать сложную работу».

#новости #додопицца #донер42

4
1
1
35
35 комментариев
muchizhi

Пора сосредоточиться, и произвести на свет хотя бы одну вкусную пиццу!

10
Ответить
Дизайняга

В фастфуных пиццериях по типу доминос и папа Джонс пицца хуже чем в Додо, при этом дороже

Ответить
Марк Долгопятов

о вкусах не спорят

1
Ответить
Стас Батурин

Если вы это говорите себе, то пожелаю вам удачи, а если Додо, то меня, например, все устраивает!

Ответить
Леонид Калмыков

«Те, кто ел шаурму постоянно, — продолжали есть её за углом. А на тех, кто не ест её постоянно, большой бизнес не построишь», — объяснял он в своём каналезвучит грубовато , но это реальность , если они не справились с этой задачей и решили свернуть проект ,значит не так то просто владеть шаурмичными

2
Ответить
Alex Melnikoff

кто уже с дуру выкупил в тележке имя, чувствуете теплоту?

1
Ответить
Невкусно и грустно

А как же "научим турок в Германии ваять шаурму"?

1
Ответить