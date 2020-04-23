Кнопка заказа еды на главном экране приложения такси уже есть у сервиса «Яндекса».

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В приложении «Ситимобил» появится возможность заказать еду через Delivery Club, рассказал во время звонка с аналитиками гендиректор компании Борис Добродеев.

По его словам, пользователи также смогут заказать продукты через сервис экспресс-доставки «Самокат», который есть в Delivery Club. Когда появится функция и другие детали о ней в компании пока не раскрывают.

Кнопка заказа еды из сервиса «Яндекс.Еда» с марта 2020 года есть на главном экране приложения «Яндекс.Такси». В ноябре 2019 года в «Такси» появилась возможность заказа экспресс-доставки продуктов из «Лавки». По словам близкого к компании источника, «Яндекс» рассматривает такси-сервис как один из возможных вариантов для создания «суперприложения». Mail.ru Group развивает «суперприложение» на базе «ВКонтакте».

Сделать «суперприложение» планирует и петербургский сервис заказа такси «Таксовичкоф»: в частности, он хочет добавить в приложение сервис «Dostaевский».