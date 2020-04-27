Анастасия Никитина работает в кофейном бизнесе восемь лет, но теперь перед ней новая задача — сделать заказ кофе через приложение новой привычкой посетителей.

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В конце апреля Овчинников рассказал, что запустит «цифровую кофейню» под брендом «Дринкит». Он выкупил его у предпринимательницы Анастасии Никитиной — теперь она войдёт в команду «Додо пиццы» и будет отвечать за развитие проекта.

«Цифровая кофейня» — только часть планов Овчинникова. Он собирается создать сеть «цифровых заведений»: кофеен, донерных, пекарен, мини-отелей. У каждого из них, по задумке предпринимателя, будет собственное мобильное приложение.

Никитина рассказала vc.ru, почему присоединилась к команде «Додо пиццы» и как будет устроена «цифровая» кофейня.

Анастасия Никитина​

Что известно об Анастасии Никитиной и её проекте

Анастасия Никитина в кофейном бизнесе восемь лет: за это время девушка успела поработать баристой в сетях «Кофеин» и «Даблби», а также возглавить сеть кофеен при студии Артемия Лебедева.

В 2015 году она открыла собственную кофейню вместе с подругой Ксенией Мандрик. Девушки подумали, что образ большого доброго кита лучше всего отражает идею будущего бренда и придумали название «Дринкит».

Первый год кофейня работала в выездном формате на московских фестивалях. Девушки брали оборудование, например, холодильники, в аренду, часть ингредиентов и посуды хранили у себя дома и приезжали на место со своей кофемашиной.

Они увидели, что покупателям нравится кофе и его подача, поэтому решили открыть полноценную кофейню. Основательницы потратили на запуск около 4 млн рублей.

​Мобильная кофейня «Дринкит»

По словам Никитиной, развивать «Дринкит» было не очень сложно, но пришлось решать новые задачи: вести переговоры с арендаторами, обсуждать проектировку помещения, продумывать систему мотивации для сотрудников, управлять бюджетом.

«Я поняла, что очень важен качественный сервис — мебель должна быть удобной, меню — понятным, каждому гостю нужно подробно рассказывать про напитки», — говорит предпринимательница.

Ксения Мандрик в 2018 году ушла из проекта, и Никитина продолжила развивать его сама. К осени 2019 года в Москве работали две кофейни «Дринкит», которые приносили основательнице 4 млн рублей выручки в месяц.

В ноябре одно из заведений пришлось закрыть из-за проблем с арендой, а второе — из-за того, что здание, где была кофейня, собирались сносить для постройки жилищного комплекса. В декабре основательница открыла новую кофейню на станции метро «Дубровка». Она была довольна своей работой, командой и заработком и не планировала ничего менять.

Одно из первых заведений «Дринкит»​

Что такое «цифровая» кофейня

В ноябре 2019 года Овчинников рассказал о планах сделать из «Додо пиццы» компанию-экосистему по примеру «Яндекса». Для этого он собрался открыть сеть кофеен, пекарен, донерных и мини-отелей. Предприниматель считает, что один рынок пиццы будет тормозить масштабирование бизнеса и развитие технологий.

Овчинников решил сделать заведения «цифровыми» — у каждого из них должно быть отдельное мобильное приложение, в котором пользователи смогут сделать заказ.

В мобильном приложении «цифровой» кофейни можно будет заказать кофе к выбранному времени и оплатить его, а также «настроить» напиток: выбрать крепость, жирность молока, сироп, посыпку. Выбранный рецепт пользователи смогут сохранить и повторить.

Опция предзаказа и «настройки» кофе должна побудить посетителей заказывать кофе только через приложение, считает Овчинников. Он хочет добиться того, чтобы все клиенты покупали кофе в онлайне. Так он сможет лучше анализировать поведение гостей и совершенствовать сервис, чтобы они возвращались в кофейню.

В декабре 2019 года Овчинников на своей странице в Facebook рассказал, что ищет партнёров, чтобы создать «цифровую» кофейню. Никитина увидела это и написала ему письмо с предложением встретиться.

Это был вызов. Мне было интересно попробовать себя на прочность, познакомиться, узнать, могу ли я чем-нибудь быть полезна. У меня всё было хорошо, и я сначала не то что не надеялась на партнёрство, я его в принципе не хотела. Я была готова заниматься этим как волонтёр. Анастасия Никитина основательница «Дринкит»

Овчинников ответил и через неделю пришёл в кофейню на «Дубровке». Сначала они договорились, что Никитина будет совмещать работу в «Дринкит» и развитие нового кофейного стартапа. Через полторы недели такой работы она поняла, что не успевает заниматься и тем, и тем. Она решила перейти в команду «Додо пиццы» — там, по её мнению, шире перспектива развития.

Предпринимательница закрыла заведение на «Дубровке». Теперь в «Додо пицце» она отвечает за устройство новой кофейни — разрабатывает интерьер, меню, сервис и концепцию мобильного приложения. Овчинников купил бренд «Дринкит», и первая «цифровая» кофейня должна открыться под этим названием в начале лета 2020 года. Стоимость покупки предприниматель не раскрывает.

У нас были и другие варианты кофеен, но личность решает. Я поговорил с Настей и увидел в ней близкого по ценностям и подходам человека, который понимает ограничения бизнеса и хочет сделать классный продукт. Понял это, когда попробовал кофе, посмотрел на интерьер кофейни, атмосферу, меню.



Мы смотрим в будущее. Когда закончится пандемия и кризис, рынок кофе продолжит развиваться. Может показаться, что это кровавый океан с высокой конкуренцией, но мы хотим выйти туда с новым решением. Фёдор Овчинников основатель «Додо пиццы»

Кофейня — не первое «цифровое заведение» в планах Овчинникова. В январе 2019 года предприниматель купил приложение «Где Шаверма», и его создатель Арсений Васильев перешёл в команду «Додо пиццы». Теперь он разрабатывает приложение для новой сети «цифровых» донерных «Донер 42». Она должна открыться сразу же, как в Москве отменят режим самоизоляции, говорит создатель концепции донерных Магомед Костоев.

Планы на будущее

По расчётам Никитиной, приложение должно быть готово к открытию первой «цифровой» кофейни. Основатели решили оставить в ней одну кассу, а пользователей приучать к онлайн-заказам постепенно.

Сначала в приложении можно будет получить напиток в подарок за заказ, а позже разработчики введут подписку. Пользователи смогут за 99 рублей в месяц заказывать кофе по более низким ценам и получат доступ к клубному меню.

Сломать привычные паттерны поведения очень сложно. Мы задали себе вопрос, что в интерфейсе приложения делать удобнее, чем при заказе у стойки — это и должно стать двигателем концепции. Мы поняли, что это кастомизация продуктов, то есть изменение под гостя рецептов напитков. Например, вы хотите ореховый латте на миндальном молоке. Каждый раз говорить об этом бариста неудобно, он может и не запомнить. А вот в приложении можно сохранить и повторить свой рецепт. Ещё в приложении удобнее предзаказ. Идёшь по бизнес-центру, не хочешь терять время и заказываешь свой напиток по пути в кофейню, забираешь готовый. Фёдор Овчинников основатель «Додо пиццы»

Овчинников собирается открывать первые кофейни в бизнес-центрах и спальных районах, чтобы набрать постоянных клиентов и не переплачивать за трафик. Когда аудитория приложения вырастет, заведения появятся и в проходных местах. В приложении все точки можно будет найти на карте.