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Анастасия Никитина работает в кофейном бизнесе восемь лет, но теперь перед ней новая задача — сделать заказ кофе через приложение новой привычкой посетителей.
В конце апреля Овчинников рассказал, что запустит «цифровую кофейню» под брендом «Дринкит». Он выкупил его у предпринимательницы Анастасии Никитиной — теперь она войдёт в команду «Додо пиццы» и будет отвечать за развитие проекта.
«Цифровая кофейня» — только часть планов Овчинникова. Он собирается создать сеть «цифровых заведений»: кофеен, донерных, пекарен, мини-отелей. У каждого из них, по задумке предпринимателя, будет собственное мобильное приложение.
Никитина рассказала vc.ru, почему присоединилась к команде «Додо пиццы» и как будет устроена «цифровая» кофейня.
Анастасия Никитина в кофейном бизнесе восемь лет: за это время девушка успела поработать баристой в сетях «Кофеин» и «Даблби», а также возглавить сеть кофеен при студии Артемия Лебедева.
В 2015 году она открыла собственную кофейню вместе с подругой Ксенией Мандрик. Девушки подумали, что образ большого доброго кита лучше всего отражает идею будущего бренда и придумали название «Дринкит».
Первый год кофейня работала в выездном формате на московских фестивалях. Девушки брали оборудование, например, холодильники, в аренду, часть ингредиентов и посуды хранили у себя дома и приезжали на место со своей кофемашиной.
Они увидели, что покупателям нравится кофе и его подача, поэтому решили открыть полноценную кофейню. Основательницы потратили на запуск около 4 млн рублей.
По словам Никитиной, развивать «Дринкит» было не очень сложно, но пришлось решать новые задачи: вести переговоры с арендаторами, обсуждать проектировку помещения, продумывать систему мотивации для сотрудников, управлять бюджетом.
«Я поняла, что очень важен качественный сервис — мебель должна быть удобной, меню — понятным, каждому гостю нужно подробно рассказывать про напитки», — говорит предпринимательница.
Ксения Мандрик в 2018 году ушла из проекта, и Никитина продолжила развивать его сама. К осени 2019 года в Москве работали две кофейни «Дринкит», которые приносили основательнице 4 млн рублей выручки в месяц.
В ноябре одно из заведений пришлось закрыть из-за проблем с арендой, а второе — из-за того, что здание, где была кофейня, собирались сносить для постройки жилищного комплекса. В декабре основательница открыла новую кофейню на станции метро «Дубровка». Она была довольна своей работой, командой и заработком и не планировала ничего менять.
В ноябре 2019 года Овчинников рассказал о планах сделать из «Додо пиццы» компанию-экосистему по примеру «Яндекса». Для этого он собрался открыть сеть кофеен, пекарен, донерных и мини-отелей. Предприниматель считает, что один рынок пиццы будет тормозить масштабирование бизнеса и развитие технологий.
Овчинников решил сделать заведения «цифровыми» — у каждого из них должно быть отдельное мобильное приложение, в котором пользователи смогут сделать заказ.
В мобильном приложении «цифровой» кофейни можно будет заказать кофе к выбранному времени и оплатить его, а также «настроить» напиток: выбрать крепость, жирность молока, сироп, посыпку. Выбранный рецепт пользователи смогут сохранить и повторить.
Опция предзаказа и «настройки» кофе должна побудить посетителей заказывать кофе только через приложение, считает Овчинников. Он хочет добиться того, чтобы все клиенты покупали кофе в онлайне. Так он сможет лучше анализировать поведение гостей и совершенствовать сервис, чтобы они возвращались в кофейню.
В декабре 2019 года Овчинников на своей странице в Facebook рассказал, что ищет партнёров, чтобы создать «цифровую» кофейню. Никитина увидела это и написала ему письмо с предложением встретиться.
Овчинников ответил и через неделю пришёл в кофейню на «Дубровке». Сначала они договорились, что Никитина будет совмещать работу в «Дринкит» и развитие нового кофейного стартапа. Через полторы недели такой работы она поняла, что не успевает заниматься и тем, и тем. Она решила перейти в команду «Додо пиццы» — там, по её мнению, шире перспектива развития.
Предпринимательница закрыла заведение на «Дубровке». Теперь в «Додо пицце» она отвечает за устройство новой кофейни — разрабатывает интерьер, меню, сервис и концепцию мобильного приложения. Овчинников купил бренд «Дринкит», и первая «цифровая» кофейня должна открыться под этим названием в начале лета 2020 года. Стоимость покупки предприниматель не раскрывает.
Кофейня — не первое «цифровое заведение» в планах Овчинникова. В январе 2019 года предприниматель купил приложение «Где Шаверма», и его создатель Арсений Васильев перешёл в команду «Додо пиццы». Теперь он разрабатывает приложение для новой сети «цифровых» донерных «Донер 42». Она должна открыться сразу же, как в Москве отменят режим самоизоляции, говорит создатель концепции донерных Магомед Костоев.
По расчётам Никитиной, приложение должно быть готово к открытию первой «цифровой» кофейни. Основатели решили оставить в ней одну кассу, а пользователей приучать к онлайн-заказам постепенно.
Сначала в приложении можно будет получить напиток в подарок за заказ, а позже разработчики введут подписку. Пользователи смогут за 99 рублей в месяц заказывать кофе по более низким ценам и получат доступ к клубному меню.
Овчинников собирается открывать первые кофейни в бизнес-центрах и спальных районах, чтобы набрать постоянных клиентов и не переплачивать за трафик. Когда аудитория приложения вырастет, заведения появятся и в проходных местах. В приложении все точки можно будет найти на карте.
Набрав аудиторию, разработчики планируют ввести возможность показывать другим посетителям своё местоположение и информацию об интересах, а также возможность устроить в кофейне публичную встречу и оповестить о ней участников клуба. Приложение должно превратиться в социальную сеть, где люди смогут знакомиться, чтобы потом общаться в офлайне, говорит Никитина.
Когда рынок переполнен, кофе на каждом шагу, приходится создавать бизнес-модели над существующими системами: мы не можем ещё больше кофеен открыть, тогда мы будем продавать кофе через приложение!
У кофикса есть приложение, пользуюсь, думаю им тоже не сложно будет ввести предзаказ.
А дальше Яндекс будет предлагать всем купить кофе через все свои сервисы)))
Жду, когда к кофе добавиться протеиновый коктейль или ещё какой ни будь перекус быстрый и здоровый!
так глядишь, и до абсолюта мысль дойдёт, без лишних телодвижений и возни с ботами и приложениями
Предлагал Федору 6 лет назад добавить в их пиццерии наши протеиновые коктейли. Ответа так и не получил, хотя тогда, 6 лет назад, они были не такими известными и могли бы ответить)
В то же время предлагал партнеру Аяза (Ринат или Радик, уже не вспомню) в их сеть кофеен добавить в ассортимент протеиновые коктейли. Он меня на смех поднял.
Сейчас в кофейнях продаются протеиновые батончики и печенье, и все идет к тому, что скоро и коктейли появятся
такое ощущение, что додопица наняла кучу разработчиков и теперь не знает чем их еще загрузить.
vc неплохая площадка потестить идею - сразу говорю, не взойдёт.
Ноунейм с виси сказал «не взлетит», отменяйте все встречи на сегодня и навсегда
Вы вообще думайте прежде чем говорить! Чтобы у Фёдора да у Овчинникова не пошло?! Не может не пойти потому что это наш Джобс и Маск вместе взятые! И Монро ещё!
Да даже если он воткнёт палку в пески Сахары и сделает хороший сторителлинг об этом, то через какое-то время это палка превратится в новую успешную точку!
Мне нравится. Важно чтобы реально пришёл, забрал, ушёл. Без очередей. И лучше в одно приложение все, думаю
Чем же лучше то?
Если его планы осуществятся, то получится громоздкое приложение с отелями, шаурмой, пиццей и кофе. Скорость заказа упадёт.
у меня есть приложение одного банка, там можно и билет в кино взять и на самолет и ОСАГО оформить. Мне очень удобно.
Осталось добавить туда продуктовый пятёрочка, онлайн приём врача и казино-автоматы
Все эти услуги и скорость их обработки не зависит от количества. Есть массовые приложения, где предоставляют услуги быстро несмотря на большой ассортимент.
Скорость заказа, что если я хочу себе кофе - то это кофе. Я либо иду по улице, либо выхожу из дома/работы.
Если я хочу отель, то мне нужно либо поебаться вечером, либо я скоро приеду в этот город.
Если я хочу шаурму/пиццу, то это ужин или обед.
Нахера мне всё это в одном приложении? Копаться в нём, переключать там что-то и искать нужный сервис увеличивая тем самым количество действий до завершения операции. Это разные услуги для разных жизненных ситуаций.
Это тоже самое, что в Яндекс.Еду засунуть Яндекс.Карты и Яндекс.Диск. Очень удобно и полезно. Фёдор опирается на модель Яндекса и понимает это.
Классическая бритва Оккама. Не надо плодить лишние сущности в одной среде.
Например, вы хотите ореховый латте на миндальном молоке. Каждый раз говорить об этом бариста неудобно, он может и не запомнить. А вот в приложении можно сохранить и повторить свой рецепт.
Это называется решением выдуманных клиентских проблем.
Ну и созданием новых - когда то получаешь остывший стакан, потому что время не расчитал, то стоишь и ждешь те же пять минут свой кофе, потому что люди не втыкают как оно работает, то бьешь впередистоящую машину в жопу, потому что добавлял в кастомизированный напиток корицу через приложение.
Сначала будет у каждого бизнеса своё приложение, а потом будет будет супер апп
Рефлексирующий факт: привычка такая привычка, только привыкнешь по одному, потом обстоятельства вынуждают все делать по-другому и вот ты уже имеешь совсем обратную привычку 🙈 пять лет работы в БЦ я ежедневно убеждалась, что кофе в картонном стаканчике, приготовленный кем-то всегда вкуснее и атмосфернее, чем дома самой в домашнюю кружку... за три года в декрете я научилась так себе делать дома кофе... и так к этому привыкла... что за сутки вне дома успеваю по домашнему соскучиться, и ни одна ранее любимая Кофейня это не перебивает 😂
ДоДо, у вас все получится, потому что вы лучшие*!
* - по рейтингу лучших от Антона Чигаева :-)
то же самое реализовано у Baggins-кофе в СПб через телеграм-канал. А тут позиционируется как великое достижение
В «цифровом» кофе я вижу несколько сложностей, которые могут завести весь проект в тупик:
1. Стабильные поставки кофейного зерна, одного поставщика, одного региона, одного качества;
2. Одинаковая обжарка зерен. С этим чуть легче;
3. Стандартизированные рецептуры на одних и тех же ингредиентах. Высокая нагрузка на контроль качества входящих ингредиентов;
4. Четкое следование рецептурам при приготовлении.
Чуть пережаренное зерно, на 5-10мл сладкого сиропа больше и вкус кофе уже не такой, как был вчера и тогда вся эта мишура «цифрового» кофе развеивается. Не говоря уже о проблемах с заказами «по пути». Заказал капуччино заранее, задержался по дороге в кофейню и эту будет теплая жидкость с осевшей пеной. Такое себе...
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