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«Кофе можно будет настроить»: что известно о «цифровой» кофейне «Додо пиццы» и её руководительнице Материал редакции

Анастасия Никитина работает в кофейном бизнесе восемь лет, но теперь перед ней новая задача — сделать заказ кофе через приложение новой привычкой посетителей.

21 комментарий
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В конце апреля Овчинников рассказал, что запустит «цифровую кофейню» под брендом «Дринкит». Он выкупил его у предпринимательницы Анастасии Никитиной — теперь она войдёт в команду «Додо пиццы» и будет отвечать за развитие проекта.

«Цифровая кофейня» — только часть планов Овчинникова. Он собирается создать сеть «цифровых заведений»: кофеен, донерных, пекарен, мини-отелей. У каждого из них, по задумке предпринимателя, будет собственное мобильное приложение.

Никитина рассказала vc.ru, почему присоединилась к команде «Додо пиццы» и как будет устроена «цифровая» кофейня.

Анастасия Никитина​

Что известно об Анастасии Никитиной и её проекте

Анастасия Никитина в кофейном бизнесе восемь лет: за это время девушка успела поработать баристой в сетях «Кофеин» и «Даблби», а также возглавить сеть кофеен при студии Артемия Лебедева.

В 2015 году она открыла собственную кофейню вместе с подругой Ксенией Мандрик. Девушки подумали, что образ большого доброго кита лучше всего отражает идею будущего бренда и придумали название «Дринкит».

Первый год кофейня работала в выездном формате на московских фестивалях. Девушки брали оборудование, например, холодильники, в аренду, часть ингредиентов и посуды хранили у себя дома и приезжали на место со своей кофемашиной.

Они увидели, что покупателям нравится кофе и его подача, поэтому решили открыть полноценную кофейню. Основательницы потратили на запуск около 4 млн рублей.

​Мобильная кофейня «Дринкит»

По словам Никитиной, развивать «Дринкит» было не очень сложно, но пришлось решать новые задачи: вести переговоры с арендаторами, обсуждать проектировку помещения, продумывать систему мотивации для сотрудников, управлять бюджетом.

«Я поняла, что очень важен качественный сервис — мебель должна быть удобной, меню — понятным, каждому гостю нужно подробно рассказывать про напитки», — говорит предпринимательница.

Ксения Мандрик в 2018 году ушла из проекта, и Никитина продолжила развивать его сама. К осени 2019 года в Москве работали две кофейни «Дринкит», которые приносили основательнице 4 млн рублей выручки в месяц.

В ноябре одно из заведений пришлось закрыть из-за проблем с арендой, а второе — из-за того, что здание, где была кофейня, собирались сносить для постройки жилищного комплекса. В декабре основательница открыла новую кофейню на станции метро «Дубровка». Она была довольна своей работой, командой и заработком и не планировала ничего менять.

Одно из первых заведений «Дринкит»​

Что такое «цифровая» кофейня

В ноябре 2019 года Овчинников рассказал о планах сделать из «Додо пиццы» компанию-экосистему по примеру «Яндекса». Для этого он собрался открыть сеть кофеен, пекарен, донерных и мини-отелей. Предприниматель считает, что один рынок пиццы будет тормозить масштабирование бизнеса и развитие технологий.

Овчинников решил сделать заведения «цифровыми» — у каждого из них должно быть отдельное мобильное приложение, в котором пользователи смогут сделать заказ.

В мобильном приложении «цифровой» кофейни можно будет заказать кофе к выбранному времени и оплатить его, а также «настроить» напиток: выбрать крепость, жирность молока, сироп, посыпку. Выбранный рецепт пользователи смогут сохранить и повторить.

Опция предзаказа и «настройки» кофе должна побудить посетителей заказывать кофе только через приложение, считает Овчинников. Он хочет добиться того, чтобы все клиенты покупали кофе в онлайне. Так он сможет лучше анализировать поведение гостей и совершенствовать сервис, чтобы они возвращались в кофейню.

В декабре 2019 года Овчинников на своей странице в Facebook рассказал, что ищет партнёров, чтобы создать «цифровую» кофейню. Никитина увидела это и написала ему письмо с предложением встретиться.

Это был вызов. Мне было интересно попробовать себя на прочность, познакомиться, узнать, могу ли я чем-нибудь быть полезна.

У меня всё было хорошо, и я сначала не то что не надеялась на партнёрство, я его в принципе не хотела. Я была готова заниматься этим как волонтёр.

Анастасия Никитина
основательница «Дринкит»

Овчинников ответил и через неделю пришёл в кофейню на «Дубровке». Сначала они договорились, что Никитина будет совмещать работу в «Дринкит» и развитие нового кофейного стартапа. Через полторы недели такой работы она поняла, что не успевает заниматься и тем, и тем. Она решила перейти в команду «Додо пиццы» — там, по её мнению, шире перспектива развития.

Предпринимательница закрыла заведение на «Дубровке». Теперь в «Додо пицце» она отвечает за устройство новой кофейни — разрабатывает интерьер, меню, сервис и концепцию мобильного приложения. Овчинников купил бренд «Дринкит», и первая «цифровая» кофейня должна открыться под этим названием в начале лета 2020 года. Стоимость покупки предприниматель не раскрывает.

У нас были и другие варианты кофеен, но личность решает. Я поговорил с Настей и увидел в ней близкого по ценностям и подходам человека, который понимает ограничения бизнеса и хочет сделать классный продукт. Понял это, когда попробовал кофе, посмотрел на интерьер кофейни, атмосферу, меню.

Мы смотрим в будущее. Когда закончится пандемия и кризис, рынок кофе продолжит развиваться. Может показаться, что это кровавый океан с высокой конкуренцией, но мы хотим выйти туда с новым решением.

Фёдор Овчинников
основатель «Додо пиццы»

Кофейня — не первое «цифровое заведение» в планах Овчинникова. В январе 2019 года предприниматель купил приложение «Где Шаверма», и его создатель Арсений Васильев перешёл в команду «Додо пиццы». Теперь он разрабатывает приложение для новой сети «цифровых» донерных «Донер 42». Она должна открыться сразу же, как в Москве отменят режим самоизоляции, говорит создатель концепции донерных Магомед Костоев.

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Планы на будущее

По расчётам Никитиной, приложение должно быть готово к открытию первой «цифровой» кофейни. Основатели решили оставить в ней одну кассу, а пользователей приучать к онлайн-заказам постепенно.

Сначала в приложении можно будет получить напиток в подарок за заказ, а позже разработчики введут подписку. Пользователи смогут за 99 рублей в месяц заказывать кофе по более низким ценам и получат доступ к клубному меню.

Сломать привычные паттерны поведения очень сложно. Мы задали себе вопрос, что в интерфейсе приложения делать удобнее, чем при заказе у стойки — это и должно стать двигателем концепции.

Мы поняли, что это кастомизация продуктов, то есть изменение под гостя рецептов напитков. Например, вы хотите ореховый латте на миндальном молоке. Каждый раз говорить об этом бариста неудобно, он может и не запомнить. А вот в приложении можно сохранить и повторить свой рецепт.

Ещё в приложении удобнее предзаказ. Идёшь по бизнес-центру, не хочешь терять время и заказываешь свой напиток по пути в кофейню, забираешь готовый.

Фёдор Овчинников
основатель «Додо пиццы»

Овчинников собирается открывать первые кофейни в бизнес-центрах и спальных районах, чтобы набрать постоянных клиентов и не переплачивать за трафик. Когда аудитория приложения вырастет, заведения появятся и в проходных местах. В приложении все точки можно будет найти на карте.

Набрав аудиторию, разработчики планируют ввести возможность показывать другим посетителям своё местоположение и информацию об интересах, а также возможность устроить в кофейне публичную встречу и оповестить о ней участников клуба. Приложение должно превратиться в социальную сеть, где люди смогут знакомиться, чтобы потом общаться в офлайне, говорит Никитина.

#додопицца #дринкит #овчинников

Катя Грановская
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21 комментарий
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Филипп Балтич

1

Когда рынок переполнен, кофе на каждом шагу, приходится создавать бизнес-модели над существующими системами: мы не можем ещё больше кофеен открыть, тогда мы будем продавать кофе через приложение!

У кофикса есть приложение, пользуюсь, думаю им тоже не сложно будет ввести предзаказ.

А дальше Яндекс будет предлагать всем купить кофе через все свои сервисы)))

Жду, когда к кофе добавиться протеиновый коктейль или ещё какой ни будь перекус быстрый и здоровый!

Ответить

Andrew Freez

Филипп
6

так глядишь, и до абсолюта мысль дойдёт, без лишних телодвижений и возни с ботами и приложениями

Ответить

Валерий Бабин

Филипп
0

Предлагал Федору 6 лет назад добавить в их пиццерии наши протеиновые коктейли. Ответа так и не получил, хотя тогда, 6 лет назад, они были не такими известными и могли бы ответить)
В то же время предлагал партнеру Аяза (Ринат или Радик, уже не вспомню) в их сеть кофеен добавить в ассортимент протеиновые коктейли. Он меня на смех поднял.
Сейчас в кофейнях продаются протеиновые батончики и печенье, и все идет к тому, что скоро и коктейли появятся

Ответить

Артур

Валерий
0

На виси обычно имя "Аяз" вспоминают только шутки ради, особенно после того эпичного поста

Ответить

B. B.

1

такое ощущение, что додопица наняла кучу разработчиков и теперь не знает чем их еще загрузить. 
vc неплохая площадка потестить идею - сразу говорю, не взойдёт.

Ответить

Юрий Белоножкин

B.
3

Ноунейм с виси сказал «не взлетит», отменяйте все встречи на сегодня и навсегда

Ответить

Егор Орлов

B.
0

Вы вообще думайте прежде чем говорить! Чтобы у Фёдора да у Овчинникова не пошло?! Не может не пойти потому что это наш Джобс и Маск вместе взятые! И Монро ещё! 

Да даже если он воткнёт палку в пески Сахары и сделает хороший сторителлинг об этом, то через какое-то время это палка превратится в новую успешную точку! 

Ответить

Андрей Рядькин

1

Мне нравится. Важно чтобы реально пришёл, забрал, ушёл. Без очередей. И лучше в одно приложение все, думаю

Ответить

Мистер Блондин

Андрей
–1

Чем же лучше то?
Если его планы осуществятся, то получится громоздкое приложение с отелями, шаурмой, пиццей и кофе. Скорость заказа упадёт. 

Ответить

Андрей Рядькин

Мистер
1

у меня есть приложение одного банка, там можно и билет в кино взять и на самолет и ОСАГО оформить. Мне очень удобно. 

Ответить

Мистер Блондин

Андрей
0

Осталось добавить туда продуктовый пятёрочка, онлайн приём врача и казино-автоматы

Ответить

Андрей Рядькин

Мистер
0
Ответить

Александр Антипов

Мистер
0

Все эти услуги и скорость их обработки не зависит от количества. Есть массовые приложения, где предоставляют услуги быстро несмотря на большой ассортимент. 

Ответить

Мистер Блондин

Александр
1

Скорость заказа, что если я хочу себе кофе - то это кофе. Я либо иду по улице, либо выхожу из дома/работы.
Если я хочу отель, то мне нужно либо поебаться вечером, либо я скоро приеду в этот город.
Если я хочу шаурму/пиццу, то это ужин или обед.
Нахера мне всё это в одном приложении? Копаться в нём, переключать там что-то и искать нужный сервис увеличивая тем самым количество действий до завершения операции. Это разные услуги для разных жизненных ситуаций. 

Это тоже самое, что в Яндекс.Еду засунуть Яндекс.Карты и Яндекс.Диск. Очень удобно и полезно. Фёдор опирается на модель Яндекса и понимает это. 
Классическая бритва Оккама. Не надо плодить лишние сущности в одной среде. 

Ответить

Александр Иванов

1

Например, вы хотите ореховый латте на миндальном молоке. Каждый раз говорить об этом бариста неудобно, он может и не запомнить. А вот в приложении можно сохранить и повторить свой рецепт.

Это называется решением выдуманных клиентских проблем.
Ну и созданием новых - когда то получаешь остывший стакан, потому что время не расчитал, то стоишь и ждешь те же пять минут свой кофе, потому что люди не втыкают как оно работает, то бьешь впередистоящую машину в жопу, потому что добавлял в кастомизированный напиток корицу через приложение.

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Владислав Сатаров

0

Сначала будет у каждого бизнеса своё приложение, а потом будет будет супер апп

Ответить

Lalay Lamma

0

Рефлексирующий факт: привычка такая привычка, только привыкнешь по одному, потом обстоятельства вынуждают все делать по-другому и вот ты уже имеешь совсем обратную привычку 🙈 пять лет работы в БЦ я ежедневно убеждалась, что кофе в картонном стаканчике, приготовленный кем-то всегда вкуснее и атмосфернее, чем дома самой в домашнюю кружку... за три года в декрете я научилась так себе делать дома кофе... и так к этому привыкла... что за сутки вне дома успеваю по домашнему соскучиться, и ни одна ранее любимая Кофейня это не перебивает 😂

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Карфаген должен быть разрушен

0

Дожили, Елена Малышева теперь в Додопицце работает

Ответить

Anton Chigaev

0

ДоДо, у вас все получится, потому что вы лучшие*!

* - по рейтингу лучших от Антона Чигаева :-)

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Дмитрий Братцев

0

то же самое реализовано у Baggins-кофе в СПб через телеграм-канал. А тут позиционируется как великое достижение

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Валерий Бабин

0

В «цифровом» кофе я вижу несколько сложностей, которые могут завести весь проект в тупик:
1. Стабильные поставки кофейного зерна, одного поставщика, одного региона, одного качества;
2. Одинаковая обжарка зерен. С этим чуть легче;
3. Стандартизированные рецептуры на одних и тех же ингредиентах. Высокая нагрузка на контроль качества входящих ингредиентов;
4. Четкое следование рецептурам при приготовлении.

Чуть пережаренное зерно, на 5-10мл сладкого сиропа больше и вкус кофе уже не такой, как был вчера и тогда вся эта мишура «цифрового» кофе развеивается. Не говоря уже о проблемах с заказами «по пути». Заказал капуччино заранее, задержался по дороге в кофейню и эту будет теплая жидкость с осевшей пеной. Такое себе...

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