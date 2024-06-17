Первая точка в формате to go открылась в Москве.О том, что «Кофе хауз» обновила фирменный стиль, одними из первых сообщили Telegram-канал «СысоевFM» и Rusbase. Первая кофейня открылась в Москве, всего до конца 2024-го сеть планирует открыть 30 заведений, а также развивать франшизу.Это будут небольшие кофейни формата to go с авторскими музыкальными плейлистами и обновлённым меню: с классическими и авторскими напитками, выпечкой, десертами и кулинарией собственного производства, уточняет Malls.ru. Средний чек — 250-270 рублей.Источник: «СысоевFM»Слоганом концепции стала фраза «В ритме города», пишет Adindex. Основные цвета — синий и белый, дополнительный — оранжевый. Шрифт в логотипе — druk wide.Руководит проектом бывший гендиректор One Price Coffee Илларион Цеханович, пишет Rusbase. По данным«Контур.Фокуса», он — гендиректор созданного в апреле 2024 года ООО «Кофе хауз». 5% в этом юрлице принадлежит ООО «Кофе хаус. Эспрессо и капучино бар», ещё 5% — Цехановичу, 90% — Григорию Левиту.«Кофе хаус. Эспрессо и капучино бар», как отмечает Sostav, в мае 2024-го подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков, в том числе логотипа, указанного на сайте. На момент написания заметки кроме логотипа и адреса первой кофейни на сайте «Кофе хауз» информации нет.«Кофе хауз» появилась в Москве в 1999 году. В 2014-м её купила «Шоколадница». В 2018 году сеть провела ребрендинг: она решила сосредоточится на быстрых заказах еды и напитков навынос.#кофехауз
Средний чек 250-270 - полстакана кофе ?
Это реклама?
Да уж, вот это поворот! Я слегка обалдел.
Неужели рынок не ответит на это монументальное изменение?
Кстати, кто это?
кофейни формата ту гоу имеют смысл,когда хочешь посидеть в заведении ,то скорее пойдешь в полноценное кафе,а не кофейню
Освежиться не помешает точно)
Самые помойные кофейни в мск последние 15 лет, с плохим кофе, с конченым ценником, с киданиями на систему лояльности в прошлом и с самым конченым сервисом. Этакая Шоколадница среди кофеен. Но никак не помрёт, даже возле Красной площади кофейни есть.