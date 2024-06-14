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Таня Боброва
Еда

Минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут с 1 июля 2024 года: например, на водку — до 299 рублей за 0,5 литра

Минфин также определил минимальную розничную цену рома.

  • Минимальная розничная цена водки вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей за 0,5 литра. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на приказ, который подготовил Минфин.
  • Документ также включает в перечень напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, ром. Его минимальная стоимость составит 403 рубля за 0,5 литра, пишет ТАСС.
  • Цены будут действовать до 31 декабря 2026 года, указывает агентство.
  • Минфин объяснял необходимость пересмотреть цены уровнем инфляции, ростом затрат на производство, а также повышением акциза на крепкий алкоголь (выше девяти градусов). Ведомство устанавливает минимальные цены на алкоголь с 2009 года для борьбы с теневым производством.

#новости

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48
48 комментариев
Вадим Д.

— Папа, это теперь ты...
— Нет, сын, это мы все теперь меньше есть будем. Ты ещё про новые налоги не слышал?

Ром, кстати, тоже знаменитый отечественный?

9
1
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Po...

Разумеется!

1
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Мистер Блондин

Основные потребители водки по 250-300 тысяч рублей в месяц получают, так что ничего страшного

1
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Пес Дюк
13
1
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Тимур Маркин

А виски - это водка.

1
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Michael Velichko

В тяжёлые времена только и поднимать цены на транквилизаторы. Хотят чтобы у народа совсем кукушка слетела?
Так хоть бюджетно можно было корректировать реальность.

2
1
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Andrey Chuguev

"Народ протрезвел, спрашивает - куда царя-батющку дели" ©

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