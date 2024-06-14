Минимальные цены на крепкий алкоголь вырастут с 1 июля 2024 года: например, на водку — до 299 рублей за 0,5 литра

Минфин также определил минимальную розничную цену рома.Минимальная розничная цена водки вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей за 0,5 литра. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на приказ, который подготовил Минфин.Документ также включает в перечень напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, ром. Его минимальная стоимость составит 403 рубля за 0,5 литра, пишет ТАСС.Цены будут действовать до 31 декабря 2026 года, указывает агентство.Минфин объяснял необходимость пересмотреть цены уровнем инфляции, ростом затрат на производство, а также повышением акциза на крепкий алкоголь (выше девяти градусов). Ведомство устанавливает минимальные цены на алкоголь с 2009 года для борьбы с теневым производством.#новости
— Папа, это теперь ты...
— Нет, сын, это мы все теперь меньше есть будем. Ты ещё про новые налоги не слышал?
Ром, кстати, тоже знаменитый отечественный?
Разумеется!
Основные потребители водки по 250-300 тысяч рублей в месяц получают, так что ничего страшного
А виски - это водка.
В тяжёлые времена только и поднимать цены на транквилизаторы. Хотят чтобы у народа совсем кукушка слетела?
Так хоть бюджетно можно было корректировать реальность.
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