Следственный комитет завёл уголовное дело после случаев отравления салатами от «Кухни на районе» и «Гастропорта»

Продукцию последнего можно было купить, например, в розничных продуктовых сетях.По данным следствия, 14-15 июня 2024 года в московские больницы обратилось более десяти человек с признаками пищевого отравления. Все они заказывали еду «через службы доставки».Дело завели по ст. 238 — это «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи проводят обыски, допрашивают отравившихся и свидетелей и вместе с Роспотребнадзором «изучают служебную документацию» компаний, которые производили и поставляли еду.Источник фото: «Кухня на районе»Утром 15 июня 2024 года СМИ и Telegram-каналы стали сообщать, что несколько человек поступили в инфекционные стационары разных московских больниц в тяжёлом состоянии, с подозрением на ботулизм. Все, по тогдашним данным, ели консервированный тунец и лобио из доставки.Роспотребнадзор начал эпидемиологические расследование и, не озвучив названий, сообщил, что продажа продуктов, которые могли стать причиной госпитализации, приостановлена.Позже рекомендовал не есть уже выпущенные «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе»), а также «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Гастропорт». Из-за этих продуктов пострадавшие и попали в больницу.Ни следователи, ни Роспотребнадзор не уточнили, где москвичи покупали салаты от «Гастропорта». Пользователи подмечают, что их можно было найти во «Вкусвилле», но на момент публикации заметки страница с этой позицией недоступна. Салат с таким же названием также «закончился» в «Перекрёстке».Во «Вкусвилле» сообщили, что не получали жалоб от покупателей, но сняли с продажи упомянутые продукты и заморозили поставки «до выяснения обстоятельств». На момент публикации никаких подтверждений того, что салаты «Гастропорта» были куплены именно во «Вкусвилле», нет.По данным ВОЗ, пищевой ботулизм — потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь, не передающаяся от человека человеку. Ботулотоксины попадают в организм при потреблении продуктов, которые не прошли надлежащую обработку. В пример ВОЗ приводит консервированную фасоль и консервированный тунец.На фотографии виден изготовитель — ООО «Гастропорт». Источник фото: комментарии под публикацией в канале «Вечерний Лошманов»В 2023 году «Фонтанка» сообщила о массовом отравлении петербуржцев готовой едой от Greenbox, заказанной через «Самокат». Всего зарегистрировали больше 270 случаев отравления, у 56 заболевших обнаружили сальмонеллу.Следственный комитет завёл уголовное дело. Суд возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, приостановил работу Greenbox на два месяца и оштрафовал юрлицо «Самоката» за нарушение «санитарно-эпидемиологического благополучия населения».Уже в июне 2024 года Greenbox заключил мировое соглашение на 414 тысяч рублей с 12 пострадавшими. Всего к компании было подано 18 исков, некоторые ещё рассматривают.#новости
с одной стороны правильно, но вот я лично никогда не рискую покупать готовую еду, даже во вкусвилле
Везде можно нарваться на испорченные продукты. Но если использовать доставку, то практически наверняка еда будет "не первой свежести". Я сейчас про доставку не из ресторанов напрямую, а про всякую заморозку салатик и прочее, что службы доставки занят у себя на складах.
аналогично, готовлю дома
Ну значит у вас очень много свободного времени
Уже лет десять питаюсь готовой едой: доставка из ресторанов, готовая еда из Вкусвилл, Азбуки Вкуса, прости госпади — иногда даже из Пятерочки. Готовлю редко, только ужинаю дома и то не каждый день. Да и внутри ресторанов уже лень сидеть. Травился только только раз в шаурмячной лет пятнадцать назад.
Готовая еда — мое спасение.
покупаю редко, в основном всё хорошо, но бывают конечно мягко говоря огорчения
Ёкарный Бабай - что за Кухня, которая красную фасоль отварить лениться!
Тунец в банке то стерилизованный иль пресерва?
ботулизм это вам не сальмонелла!
КаК, как вы за это платите - там самому смешать 2 минуты.?