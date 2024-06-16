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Полина Лааксо
Еда

Следственный комитет завёл уголовное дело после случаев отравления салатами от «Кухни на районе» и «Гастропорта»

Продукцию последнего можно было купить, например, в розничных продуктовых сетях.

  • По данным следствия, 14-15 июня 2024 года в московские больницы обратилось более десяти человек с признаками пищевого отравления. Все они заказывали еду «через службы доставки».
  • Дело завели по ст. 238 — это «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи проводят обыски, допрашивают отравившихся и свидетелей и вместе с Роспотребнадзором «изучают служебную документацию» компаний, которые производили и поставляли еду.
Источник фото: «Кухня на районе»
Источник фото: «Кухня на районе»
  • Утром 15 июня 2024 года СМИ и Telegram-каналы стали сообщать, что несколько человек поступили в инфекционные стационары разных московских больниц в тяжёлом состоянии, с подозрением на ботулизм. Все, по тогдашним данным, ели консервированный тунец и лобио из доставки.
  • Роспотребнадзор начал эпидемиологические расследование и, не озвучив названий, сообщил, что продажа продуктов, которые могли стать причиной госпитализации, приостановлена.
  • Позже рекомендовал не есть уже выпущенные «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе»), а также «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Гастропорт». Из-за этих продуктов пострадавшие и попали в больницу.
  • Ни следователи, ни Роспотребнадзор не уточнили, где москвичи покупали салаты от «Гастропорта». Пользователи подмечают, что их можно было найти во «Вкусвилле», но на момент публикации заметки страница с этой позицией недоступна. Салат с таким же названием также «закончился» в «Перекрёстке».
  • Во «Вкусвилле» сообщили, что не получали жалоб от покупателей, но сняли с продажи упомянутые продукты и заморозили поставки «до выяснения обстоятельств». На момент публикации никаких подтверждений того, что салаты «Гастропорта» были куплены именно во «Вкусвилле», нет.
  • По данным ВОЗ, пищевой ботулизм — потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь, не передающаяся от человека человеку. Ботулотоксины попадают в организм при потреблении продуктов, которые не прошли надлежащую обработку. В пример ВОЗ приводит консервированную фасоль и консервированный тунец.
На фотографии виден изготовитель — ООО «Гастропорт». Источник фото: комментарии под публикацией в канале «<a href="https://t.me/panikadilo/25260?comment=274018" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Вечерний Лошманов</a>»
На фотографии виден изготовитель — ООО «Гастропорт». Источник фото: комментарии под публикацией в канале «Вечерний Лошманов»
  • В 2023 году «Фонтанка» сообщила о массовом отравлении петербуржцев готовой едой от Greenbox, заказанной через «Самокат». Всего зарегистрировали больше 270 случаев отравления, у 56 заболевших обнаружили сальмонеллу.
  • Следственный комитет завёл уголовное дело. Суд возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, приостановил работу Greenbox на два месяца и оштрафовал юрлицо «Самоката» за нарушение «санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
  • Уже в июне 2024 года Greenbox заключил мировое соглашение на 414 тысяч рублей с 12 пострадавшими. Всего к компании было подано 18 исков, некоторые ещё рассматривают.

#новости

2
63
63 комментария
Сергей Буров

с одной стороны правильно, но вот я лично никогда не рискую покупать готовую еду, даже во вкусвилле

4
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Влад Шушкевич

Везде можно нарваться на испорченные продукты. Но если использовать доставку, то практически наверняка еда будет "не первой свежести". Я сейчас про доставку не из ресторанов напрямую, а про всякую заморозку салатик и прочее, что службы доставки занят у себя на складах.

3
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Photuum

аналогично, готовлю дома

2
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Ivan Emelianov

Ну значит у вас очень много свободного времени

1
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artemiyspb .

Уже лет десять питаюсь готовой едой: доставка из ресторанов, готовая еда из Вкусвилл, Азбуки Вкуса, прости госпади — иногда даже из Пятерочки. Готовлю редко, только ужинаю дома и то не каждый день. Да и внутри ресторанов уже лень сидеть. Травился только только раз в шаурмячной лет пятнадцать назад.

Готовая еда — мое спасение.

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Ari.ship

покупаю редко, в основном всё хорошо, но бывают конечно мягко говоря огорчения

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Aleksandr

Ёкарный Бабай - что за Кухня, которая красную фасоль отварить лениться!
Тунец в банке то стерилизованный иль пресерва?
ботулизм это вам не сальмонелла!
КаК, как вы за это платите - там самому смешать 2 минуты.?

2
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