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Полина Лааксо
Еда

«Кухня на районе» временно приостановила работу, чтобы провести проверки на фоне отравлений в Москве

Некоторые пострадавшие ели купленный у неё «Салат лобио».

  • Сервис доставки готовой еды сообщил, что консервированная фасоль в салате, которая и могла спровоцировать отравление, была куплена у поставщика. «Цепочку поставок и производства» уже пересматривают.
  • «Кухня на районе» приостановила работу, «чтобы дополнительно проверить вообще все продукты — даже те, которые не вызывают опасений». В приложении появилась заглушка, в которой сервис отметил, что убрал фасоль «из всех рецептов», а также оказывает содействие госорганам.
  • «Кухня на районе» основана в 2017 году. В 2020 году тогда ещё совместное предприятие VK и «Сбера» «О2О Холдинг» купило больше 80% сервиса. В августе 2022 года VK вышла из холдинга, и основным владельцем активов стал «Сбер».
Источник фото: Forbes
Источник фото: Forbes
  • Утром 15 июня 2024 года СМИ и Telegram-каналы стали сообщать, что несколько человек поступили в инфекционные стационары разных московских больниц с подозрением на ботулизм. Все, по тем данным, ели консервированный тунец и лобио из доставки.
  • Роспотребнадзор начал эпидемиологические расследование и рекомендовал не есть «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорт». Из-за этих продуктов пострадавшие и попали в больницу. Продажи этой продукции приостановили.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 — это «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Позже провёл обыски на складах неназванных компаний и сообщил, что обнаружил «интересующую следствие продукцию, от которой работники пытались избавиться».
  • По данным ВОЗ, пищевой ботулизм — потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь, не передающаяся от человека человеку. Ботулотоксины попадают в организм при потреблении продуктов, которые не прошли надлежащую обработку. В пример ВОЗ приводит консервированную фасоль и консервированный тунец.

#кухнянарайоне #новости

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3 комментария
Alexey

Адекватная и своевременная реакция компании, а отравления бывают везде

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Сергей Леопольдович

Чево? Отравления бывают везде = это ок, что траванули людей? Рука нога лицо испанский стыд 146 раз ...

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