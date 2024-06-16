«Кухня на районе» временно приостановила работу, чтобы провести проверки на фоне отравлений в Москве

Некоторые пострадавшие ели купленный у неё «Салат лобио».Сервис доставки готовой еды сообщил, что консервированная фасоль в салате, которая и могла спровоцировать отравление, была куплена у поставщика. «Цепочку поставок и производства» уже пересматривают.«Кухня на районе» приостановила работу, «чтобы дополнительно проверить вообще все продукты — даже те, которые не вызывают опасений». В приложении появилась заглушка, в которой сервис отметил, что убрал фасоль «из всех рецептов», а также оказывает содействие госорганам.«Кухня на районе» основана в 2017 году. В 2020 году тогда ещё совместное предприятие VK и «Сбера» «О2О Холдинг» купило больше 80% сервиса. В августе 2022 года VK вышла из холдинга, и основным владельцем активов стал «Сбер».Источник фото: ForbesУтром 15 июня 2024 года СМИ и Telegram-каналы стали сообщать, что несколько человек поступили в инфекционные стационары разных московских больниц с подозрением на ботулизм. Все, по тем данным, ели консервированный тунец и лобио из доставки.Роспотребнадзор начал эпидемиологические расследование и рекомендовал не есть «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорт». Из-за этих продуктов пострадавшие и попали в больницу. Продажи этой продукции приостановили.Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 — это «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Позже провёл обыски на складах неназванных компаний и сообщил, что обнаружил «интересующую следствие продукцию, от которой работники пытались избавиться».По данным ВОЗ, пищевой ботулизм — потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь, не передающаяся от человека человеку. Ботулотоксины попадают в организм при потреблении продуктов, которые не прошли надлежащую обработку. В пример ВОЗ приводит консервированную фасоль и консервированный тунец.#кухнянарайоне #новости
Адекватная и своевременная реакция компании, а отравления бывают везде
Чево? Отравления бывают везде = это ок, что траванули людей? Рука нога лицо испанский стыд 146 раз ...