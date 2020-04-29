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Рыбу или курицу можно заказать в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
«Уральские авиалинии» запустили доставку блюд из бортового питания для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом авиакомпания сообщила на своей странице во «ВКонтакте».
Пользователи могут выбрать наборы из меню экономкласса или бизнес-класса: курицу, мясо или рыбу. Наборы стоят от 550 до 1700 рублей в зависимости от блюда и города, дополнительно можно заказать напитки.
Согласно информации на сайте компании, доставка стоит 250 рублей в Екатеринбурге и 300 рублей в Санкт-Петербурге при сумме заказа менее 1000 рублей, а свыше этой суммы — бесплатно. В Москве доставка обойдётся от 700 рублей.
Оплатить заказ можно банковской картой на сайте. Питание производится и доставляется партнёрами авиакомпании.
«Уральские авиалинии» обещают перечислять по 5% от суммы каждого заказа бонусами на карту лояльности «Крылья», зарегистрировать которую можно на сайте.
Заказываешь набор невкусной еды, ставишь внутрь стиралки ноут с видосиком "облака", садишься рядом в неудобную позу и ностальгируешь.
Честно? Выглядит не слишком убедительно.
Откровенно завышенная цена, если сравнивать с конкурентами.
Кстати, им ещё глаз на крылья надо натянуть, что при заказе продукта питания (!) не написаны аллергены в составе, кбжу и граммовки
Вот мы и выяснили, что перелет, по сути, бесплатен был--там в примерно ту же цену были примерно те же бутеры.
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