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Еда
Татьяна Боброва
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«Уральские авиалинии» запустили доставку бортового питания на дом — от 550 рублей за набор Материал редакции

Рыбу или курицу можно заказать в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

6 комментариев
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«Уральские авиалинии» запустили доставку блюд из бортового питания для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Об этом авиакомпания сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Пользователи могут выбрать наборы из меню экономкласса или бизнес-класса: курицу, мясо или рыбу. Наборы стоят от 550 до 1700 рублей в зависимости от блюда и города, дополнительно можно заказать напитки.

«Уральские авиалинии»

Согласно информации на сайте компании, доставка стоит 250 рублей в Екатеринбурге и 300 рублей в Санкт-Петербурге при сумме заказа менее 1000 рублей, а свыше этой суммы — бесплатно. В Москве доставка обойдётся от 700 рублей.

Оплатить заказ можно банковской картой на сайте. Питание производится и доставляется партнёрами авиакомпании.

«Уральские авиалинии» обещают перечислять по 5% от суммы каждого заказа бонусами на карту лояльности «Крылья», зарегистрировать которую можно на сайте.

#уральскиеавиалинии #бизнеснакарантине

Татьяна Боброва
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6 комментариев
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Goddard Targarten

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Заказываешь набор невкусной еды, ставишь внутрь стиралки ноут с видосиком "облака", садишься рядом в неудобную позу и ностальгируешь.

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Илья Шишкунов

0

Честно? Выглядит не слишком убедительно. 
Откровенно завышенная цена, если сравнивать с конкурентами. 

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Илья Шишкунов

Илья
0

Кстати, им ещё глаз на крылья надо натянуть, что при заказе продукта питания (!) не написаны аллергены в составе, кбжу и граммовки

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Andrew Freez

0

Вот мы и выяснили, что перелет, по сути, бесплатен был--там в примерно ту же цену были примерно те же бутеры.

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Evgen Barkov

0

Вот доставку еды с Turkish Airlines заказал бы

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Alexey Fedorov

0

охуенно же

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