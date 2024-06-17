СК по Нижегородской области и Татарстану завели дела после случаев отравления салатом от «Кухни на районе»

ОБНОВЛЕНО В 22:50 МСК: СК по Татарстану также сообщил о возбуждении уголовного дела по факту отравления людей. Статья та же — 238. Следствие проводит расследование, в том числе устанавливает «места реализации продукции с целью её дальнейшего изъятия».
Я думаю дело в поставщике это злополучного тунца, а не в тех кто его готовил
Правильную причину этого ЧП назвал миллиардер Андрей Ковалёв:
Выебать нужно всех причастных, ящетаю. И поставщика, и эту кухню.
Козел отпущения всегда будет тот, до кого легче добраться и не надо сильно напрягаться
Если тот, кто готовил лобио, добавил туда тунца, то дело все-таки в нём.
Там уже и в Казани госпитализации пошли.
если ты занимаешься массовым производством пищевых продуктов у тебя должна быть собственная лаборатория.