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Евгения Евсеева
Еда

СК по Нижнему Новгороду завёл дело после случаев отравления салатом от «Кухни на районе»

Отравления зафиксировали также в Казани, там Роспотребнадзор проверяет ритейлера, через которого заказывали еду.

  • По данным следствия, с 16 по 17 июня 2024 года в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления доставили четырёх человек. Все они употребляли продукты из службы доставки еды, но СК не уточняет какой.
  • Уголовное дело завели по ст. 238— это «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
  • По данным местного управления Роспотребнадзора, отравившиеся ели «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе»). Ведомство проводит эпидемиологическое расследование, весь товар, который, возможно, стал причиной отравления, изъяли со склада.
  • Ещё шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио» выявили в Казани, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану. Все пострадавшие находятся в инфекционной больнице, а ведомство проверяет ритейлера, через которого заказывали еду.
Фото: «Кухня на районе»
Фото: «Кухня на районе»
  • Утром 15 июня 2024 года СМИ и Telegram-каналы стали сообщать, что несколько человек поступили в инфекционные стационары разных московских больниц с подозрением на ботулизм. Все, по тем данным, ели консервированный тунец и лобио из доставки. На 17 июня количество пострадавших — 121 человек, из них 55 человек находится в тяжёлом состоянии.
  • Роспотребнадзор начал эпидемиологические расследование и рекомендовал не есть «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорт». Из-за этих продуктов пострадавшие и попали в больницу. Продажи этой продукции приостановили.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 — это «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Позже провёл обыски на складах неназванных компаний и сообщил, что обнаружил «интересующую следствие продукцию, от которой работники пытались избавиться».
  • После этого «Кухня на районе» временно приостановила работу, чтобы проверить «вообще все продукты — даже те, которые не вызывают опасений».
  • По данным ВОЗ, пищевой ботулизм — потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь, не передающаяся от человека человеку. Ботулотоксины попадают в организм при потреблении продуктов, которые не прошли надлежащую обработку. В пример ВОЗ приводит консервированную фасоль и консервированный тунец.

#новости #кухнянарайоне

4
28
28 комментариев
Ale K

Я думаю дело в поставщике это злополучного тунца, а не в тех кто его готовил

3
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Слегка Придурковатый

Выебать нужно всех причастных, ящетаю. И поставщика, и эту кухню.

1
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Микс из мусоровоза

Козел отпущения всегда будет тот, до кого легче добраться и не надо сильно напрягаться

1
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Император Нолимоций

Если тот, кто готовил лобио, добавил туда тунца, то дело все-таки в нём.

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Andrey Chuguev

Там уже и в Казани госпитализации пошли.

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Лев Щенин

Правильную причину этого ЧП назвал миллиардер Андрей Ковалёв:

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under construction

если ты занимаешься массовым производством пищевых продуктов у тебя должна быть собственная лаборатория.

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