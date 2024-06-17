СК по Нижнему Новгороду завёл дело после случаев отравления салатом от «Кухни на районе»

Отравления зафиксировали также в Казани, там Роспотребнадзор проверяет ритейлера, через которого заказывали еду. По данным следствия, с 16 по 17 июня 2024 года в городскую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления доставили четырёх человек. Все они употребляли продукты из службы доставки еды, но СК не уточняет какой.Уголовное дело завели по ст. 238— это «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».По данным местного управления Роспотребнадзора, отравившиеся ели «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе»). Ведомство проводит эпидемиологическое расследование, весь товар, который, возможно, стал причиной отравления, изъяли со склада.Ещё шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио» выявили в Казани, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану. Все пострадавшие находятся в инфекционной больнице, а ведомство проверяет ритейлера, через которого заказывали еду.Фото: «Кухня на районе»Утром 15 июня 2024 года СМИ и Telegram-каналы стали сообщать, что несколько человек поступили в инфекционные стационары разных московских больниц с подозрением на ботулизм. Все, по тем данным, ели консервированный тунец и лобио из доставки. На 17 июня количество пострадавших — 121 человек, из них 55 человек находится в тяжёлом состоянии.Роспотребнадзор начал эпидемиологические расследование и рекомендовал не есть «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорт». Из-за этих продуктов пострадавшие и попали в больницу. Продажи этой продукции приостановили.Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 — это «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Позже провёл обыски на складах неназванных компаний и сообщил, что обнаружил «интересующую следствие продукцию, от которой работники пытались избавиться».После этого «Кухня на районе» временно приостановила работу, чтобы проверить «вообще все продукты — даже те, которые не вызывают опасений».По данным ВОЗ, пищевой ботулизм — потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь, не передающаяся от человека человеку. Ботулотоксины попадают в организм при потреблении продуктов, которые не прошли надлежащую обработку. В пример ВОЗ приводит консервированную фасоль и консервированный тунец.#новости #кухнянарайоне
Я думаю дело в поставщике это злополучного тунца, а не в тех кто его готовил
Выебать нужно всех причастных, ящетаю. И поставщика, и эту кухню.
Козел отпущения всегда будет тот, до кого легче добраться и не надо сильно напрягаться
Если тот, кто готовил лобио, добавил туда тунца, то дело все-таки в нём.
Там уже и в Казани госпитализации пошли.
Правильную причину этого ЧП назвал миллиардер Андрей Ковалёв:
если ты занимаешься массовым производством пищевых продуктов у тебя должна быть собственная лаборатория.