Роспотребнадзор: источник заражения ботулизмом в нескольких регионах — фасоль в вакуумной упаковке, ведомство изъяло 172 тонны продукции

Все предприятия, производившие и выпускавшие опасную продукцию, приостановили работу.Причиной заражения ботулизмом в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане стал «Салат Лобио» из «фасоли в вакуумной упаковке», говорится в сообщении Роспотребнадзора.Основные изготовители — ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Савон-К», «изготавливающие полуфабрикат для салатов, не подававшие уведомления о начале своей деятельности и допустившие выпуск опасной продукции».По данным ведомства, предприятие, предприятие, изготовившее полуфабрикат для салатов, «расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях». Также там отсутствует централизованное водоснабжение, а привозная вода, которую использовали для изготовления, хранилась на улице.Сам же процесс приготовления фасоли был организован «с нарушением всех требований и норм». Роспотребнадзор установил все девять хозяйствующих субъектов, которые занимались производством и реализацией продукции — среди них и ООО «Локалкитчен». Их работу приостановили. Кроме того, из оборота изъяли больше 172 тонн опасной продукции.В «Кухне на районе» сообщили РБК, что предприятие, о котором идёт речь в сообщении ведомства, — поставщик консервированной фасоли «Савон-К». В сервисе заявили, что проверяют продукты по алгоритму, выстроенному на основе рекомендаций Роспотребнадзора, а также проводят лабораторные исследования. Но в случайную проверку фасоль не попала, а внешне подозрений не вызвала.Артур ТомилкоПраво11:14В Москве задержали гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина и ещё двух человек по делу о массовом отравлении В ходе расследования установлены «множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований».15 июня 2024 года СМИ и Telegram-каналы сообщили, что несколько человек поступили в инфекционные стационары разных московских больниц с подозрением на ботулизм. Все, по тем данным, ели консервированный тунец и лобио из доставки. На 17 июня количество пострадавших — 121 человек, из них 55 человек находятся в тяжёлом состоянии.Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование и рекомендовал не есть «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорт». Из-за этих продуктов пострадавшие и попали в больницу.Их продажи приостановили.Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК — это «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Позже провёл обыски на складах неназванных компаний и сообщил, что обнаружил «интересующую следствие продукцию, от которой работники пытались избавиться».После этого «Кухня на районе» временно приостановилаработу, чтобы проверить «вообще все продукты — даже те, которые не вызывают опасений».17 июня случаи отравления были зафиксировали также в Нижегородской области и Татарстане. Местные управления СК возбудили уголовные дела. 18 июня следствие задержало гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову и гендиректора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.#новости #роспотребнадзор
Фасоль, фасоль, фасоль, фасооооль! Вот и вырос ботулизм.
Ять, 172 тонны — это уже оружие массового поражения.
Будем надеяться что эту е....ю фасоль больше никуда не успели отправить и накормить ей людей
"172 тонны продукции" - нехрена себе... пол страны перетравить можно. А фасоль эту где закупали?
"там отсутствует централизованное водоснабжение" - типа чинуши не знали, когда лицензию выдавали?
Нет конечно и систематически с проверками не приходи, взяток не брали, а вообще - водопровод был, но контора сама его демонтировала и свалку организовала
Лучшая антиреклама
На фоне визита Путина в Корею это очень подпортило атмосферу. Наказать по всей строгости.