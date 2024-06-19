McDonald's свернёт эксперимент с приёмом заказов через ИИ-бота к 26 июля 2024 года

Его результаты неизвестны.С 2021 года компания оборудовала терминалами с поддержкой ИИ более 100 точек в США. Речь о тех устройствах, которые принимали заказы у автомобилистов. О закрытии проекта сообщило издание Restaurant Business Online со ссылкой на письмо для франчайзи.McDonald's проводила эксперимент вместе с IBM, которой в том же 2021 году продала свою лабораторию McD Tech Labs. В сети рассказали, что получше изучат решения для голосовых заказов, и напомнили: целью было понять, может ли автоматизированный заказ ускорить обслуживание. Правда, какие выводы получилось сделать — неизвестно.IBM сообщила, что продолжит работать с McDonald's над другими проектами, но параллельно обсуждает возможность внедрить технологию в терминалы других сетей быстрого питания.СМИ полагают, что причиной закрытия проекта могла стала зачастую неправильная работа системы. Клиенты рассказывали, что бот добавлял к мороженому бекон, пробивал девять стаканов чая вместо одного и закидывал в корзину куриных наггетсов на сумму в несколько сотен долларов, хотя набор из 40 штук стоит примерно $20.Бывали и случаи, когда потребитель, например, заказывал бутылку воды и ванильный рожок, а вместо этого получал несколько стаканчиков с десертом «сандей» и пакетики с кетчупом и маслом.Источники CNBC также сообщили, что система плохо понимала акценты и диалекты, что тоже сказывалось на точности заказов. McDonald's отказалась комментировать такие детали, но заявила, что допускает возможность вернуть подобную технологию заказа в будущем.Источник фото: Narcity#mcdonalds #ibm