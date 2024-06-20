С симптомами ботулизма госпитализировали более 150 человек.Источник фото: «Кухня на районе»С чего всё началось15 июня 2024 года СМИ и Telegram-каналы стали сообщать, что несколько москвичей поступили в инфекционные стационары с подозрением на ботулизм.Что такое ботулизмБотулизм — редкое заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum, пишет «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» при МЧС.Среди симптомов ботулизма: сложность при глотании, сухость во рту, слабость по обе стороны лица, размытое зрение и паралич. Он необязательно сопровождается типичными признаками вроде рвоты и жидкого стула. От человека человеку не передаётся.По словам инфекциониста Андрея Позднякова, ботулотоксины — самые сильные из известных биологических ядов. Как писала Всемирная организация здравоохранения, они могут приводить к дыхательному и мышечному параличу, а в 5-10% случав — к летальному исходу.Основные источники отравлений: домашние консервы из овощей и мяса, солёная и вяленая рыба. Токсины могут образоваться и в продуктах промышленного приготовления, если их неправильно обработали. Внешний вид, вкус и запах продуктов при этом не всегда изменяется. Исследовательский центр им. Гамалеи сообщил, что работает над новым препаратом для экстренной профилактики ботулизма. Но клинические исследования завершат не раньше 2025 года.Как отреагировали ведомства и затронутый бизнесДепздрав Москвы сначала опроверг массовость отравлений, но Роспотребнадзор всё равно начал эпидрасследование и позже сообщил: пострадавшие ели «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Гастропорт» (лобио — это, как правило, блюда из фасоли).ООО «Локалкитчен» — юрлицо сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», основанного в 2017 году. В 2020-м тогда ещё совместное предприятие VK и «Сбера» «О2О Холдинг» купило больше 80% сервиса. В августе 2022-го VK вышла из холдинга. Действующие бенефициары не раскрываются.ООО «Гастропорт» поставляло продукцию продовольственным ритейлерам. Пользователи подмечали, что её можно было найти во «Вкусвилле». Блюдо с аналогичным названием «закончилось» в «Перекрёстке». Впрочем, Роспотребнадзор позже заключил, что причиной отравлений стала фасоль именно в «Салате лобио».«Самокат» сразу приостановил продажу еды от «Кухни на районе». «Вкусвилл» избавился от продукции «Гастропорта» и отказался от новых поставок. Владелец «Перекрёстка» — X5 Group — сообщил, что «один из видов продукции» «Гастропорта» продавался через Vprok.ru, но продажи свернули.«Кухня на районе» приостановила работу, чтобы проверить всю продукцию. Компания заявила, что консервированную фасоль, которая и могла спровоцировать отравление, закупали у поставщика.«Вкусно — и точка» не получала жалоб, но на несколько недель убрала из меню чиабатту с тунцом, объяснив это проверками сырья на ряде предприятий. Их начало Роскачество. В Российской академии образования тем временем призвали взять под контроль технологию производства продуктов в вакуумной упаковке.Что предприняло следствие16 июня Следственный комитет (СК) Москвы возбудил уголовное дело по ст. 238 — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Позже он провёл обыски на складах причастных предприятий и сообщил, что обнаружил «интересующую следствие продукцию, от которой работники пытались избавиться».17 июня уголовное дело по той же статье завёл СК по Нижегородской области. По данным местного управления Роспотребнадзора, в инфекционные больницы поступили потребители того же салата от «Кухни на районе».Позже аналогичные действия предпринял СК по Татарстану — по тем же причинам.Из оборота изъяли свыше 172 тонн продукции. Обыски вместе с МВД провели более чем по 1600 адресов.Кто проходит про уголовным делам18 июня в Москве задержали гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову и главу компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.Все трое отправлены под домашний арест до 15 августа 2024 года. По версии следствия, фигуранты «по предварительному сговору, нарушая требования безопасности», изготовили не менее 2336 порций «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли через сервис «Самокат» «неограниченному кругу лиц».«Савон-К» — поставщик, у которого «Кухня на районе» покупала фасоль. Предприятие, изготовившее «полуфабрикат» для опасных салатов, «расположено в промышленной зоне рядом со свалками отходов, в антисанитарных условиях», сообщил Роспотребнадзор. Там нет централизованного водоснабжения, а привозная вода, которую использовали для изготовления, хранилась на улице.Следствие обнаружило «множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований». В частности: отсутствие документов со сроками годности продуктов и протоколов испытаний, невыполнение программ производственного контроля и нарушения условий хранения сырья и готовой еды.19 июня задержали и повара «Савон-К» Карима Норматова. По данным следствия, он готовил фасоль, занимался расфасовкой и перевозкой продукции на склад «Кухни на районе» «с нарушением требований безопасности и минимальными финзатратами». Его арестовали до 15 августа 2024 года.В «Кухне на районе» пояснили, что фасоль от «Савон-К» внешне подозрений не вызвала, а в случайную проверку не попала. При этом в 2022-2023 годах сервис доставки готовой еды получил шесть предостережений от Роспотребнадзора о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В том числе после частных случаев отравления.Сколько всего пострадавшихДанные, доступные на утро 20 июня.В Москве общее число пострадавших с подозрением на ботулизм составляет 149 человек, в Московской области — 20. Более 50 находятся в тяжёлом состоянии.В Казани на утро 19 июня было госпитализировано 15 человек.В Нижнем Новгороде на 19 июня 14:00 мск в больницах находились 16 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких были подключены шестеро пациентов.Материал может дополняться.#роспотребнадзор #кухнянарайоне #отравления