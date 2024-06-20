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Полина Лааксо
Еда

Отравления в «Кухне на районе»: что известно о случаях ботулизма в Москве, Казани и Нижнем Новгороде

С симптомами ботулизма госпитализировали более 150 человек.

Источник фото: «Кухня на районе»
Источник фото: «Кухня на районе»

С чего всё началось

  • 15 июня 2024 года СМИ и Telegram-каналы стали сообщать, что несколько москвичей поступили в инфекционные стационары с подозрением на ботулизм.

Что такое ботулизм

  • Ботулизм — редкое заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum, пишет «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» при МЧС.
  • Среди симптомов ботулизма: сложность при глотании, сухость во рту, слабость по обе стороны лица, размытое зрение и паралич. Он необязательно сопровождается типичными признаками вроде рвоты и жидкого стула. От человека человеку не передаётся.
  • По словам инфекциониста Андрея Позднякова, ботулотоксины — самые сильные из известных биологических ядов. Как писала Всемирная организация здравоохранения, они могут приводить к дыхательному и мышечному параличу, а в 5-10% случав — к летальному исходу.
  • Основные источники отравлений: домашние консервы из овощей и мяса, солёная и вяленая рыба. Токсины могут образоваться и в продуктах промышленного приготовления, если их неправильно обработали. Внешний вид, вкус и запах продуктов при этом не всегда изменяется.
  • Исследовательский центр им. Гамалеи сообщил, что работает над новым препаратом для экстренной профилактики ботулизма. Но клинические исследования завершат не раньше 2025 года.

Как отреагировали ведомства и затронутый бизнес

  • Депздрав Москвы сначала опроверг массовость отравлений, но Роспотребнадзор всё равно начал эпидрасследование и позже сообщил: пострадавшие ели «Салат лобио» от ООО «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от ООО «Гастропорт» (лобио — это, как правило, блюда из фасоли).
  • ООО «Локалкитчен» — юрлицо сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе», основанного в 2017 году. В 2020-м тогда ещё совместное предприятие VK и «Сбера» «О2О Холдинг» купило больше 80% сервиса. В августе 2022-го VK вышла из холдинга. Действующие бенефициары не раскрываются.
  • ООО «Гастропорт» поставляло продукцию продовольственным ритейлерам. Пользователи подмечали, что её можно было найти во «Вкусвилле». Блюдо с аналогичным названием «закончилось» в «Перекрёстке». Впрочем, Роспотребнадзор позже заключил, что причиной отравлений стала фасоль именно в «Салате лобио».
  • «Самокат» сразу приостановил продажу еды от «Кухни на районе». «Вкусвилл» избавился от продукции «Гастропорта» и отказался от новых поставок. Владелец «Перекрёстка» — X5 Group — сообщил, что «один из видов продукции» «Гастропорта» продавался через Vprok.ru, но продажи свернули.
  • «Кухня на районе» приостановила работу, чтобы проверить всю продукцию. Компания заявила, что консервированную фасоль, которая и могла спровоцировать отравление, закупали у поставщика.
  • «Вкусно — и точка» не получала жалоб, но на несколько недель убрала из меню чиабатту с тунцом, объяснив это проверками сырья на ряде предприятий. Их начало Роскачество. В Российской академии образования тем временем призвали взять под контроль технологию производства продуктов в вакуумной упаковке.

Что предприняло следствие

  • 16 июня Следственный комитет (СК) Москвы возбудил уголовное дело по ст. 238 — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
  • Позже он провёл обыски на складах причастных предприятий и сообщил, что обнаружил «интересующую следствие продукцию, от которой работники пытались избавиться».
  • 17 июня уголовное дело по той же статье завёл СК по Нижегородской области. По данным местного управления Роспотребнадзора, в инфекционные больницы поступили потребители того же салата от «Кухни на районе».
  • Позже аналогичные действия предпринял СК по Татарстану — по тем же причинам.
  • Из оборота изъяли свыше 172 тонн продукции. Обыски вместе с МВД провели более чем по 1600 адресов.

Кто проходит про уголовным делам

  • 18 июня в Москве задержали гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову и главу компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.
  • Все трое отправлены под домашний арест до 15 августа 2024 года. По версии следствия, фигуранты «по предварительному сговору, нарушая требования безопасности», изготовили не менее 2336 порций «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли через сервис «Самокат» «неограниченному кругу лиц».
  • «Савон-К» — поставщик, у которого «Кухня на районе» покупала фасоль. Предприятие, изготовившее «полуфабрикат» для опасных салатов, «расположено в промышленной зоне рядом со свалками отходов, в антисанитарных условиях», сообщил Роспотребнадзор. Там нет централизованного водоснабжения, а привозная вода, которую использовали для изготовления, хранилась на улице.
  • Следствие обнаружило «множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований». В частности: отсутствие документов со сроками годности продуктов и протоколов испытаний, невыполнение программ производственного контроля и нарушения условий хранения сырья и готовой еды.
  • 19 июня задержали и повара «Савон-К» Карима Норматова. По данным следствия, он готовил фасоль, занимался расфасовкой и перевозкой продукции на склад «Кухни на районе» «с нарушением требований безопасности и минимальными финзатратами». Его арестовали до 15 августа 2024 года.
  • В «Кухне на районе» пояснили, что фасоль от «Савон-К» внешне подозрений не вызвала, а в случайную проверку не попала. При этом в 2022-2023 годах сервис доставки готовой еды получил шесть предостережений от Роспотребнадзора о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В том числе после частных случаев отравления.

Сколько всего пострадавших

Данные, доступные на утро 20 июня.

  • В Москве общее число пострадавших с подозрением на ботулизм составляет 149 человек, в Московской области — 20. Более 50 находятся в тяжёлом состоянии.
  • В Казани на утро 19 июня было госпитализировано 15 человек.
  • В Нижнем Новгороде на 19 июня 14:00 мск в больницах находились 16 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких были подключены шестеро пациентов.

Материал может дополняться.

#роспотребнадзор #кухнянарайоне #отравления

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