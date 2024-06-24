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Таня Боброва
Еда

Суд зарегистрировал протокол в отношении «Кухни на районе» за нарушение санитарных норм

Компании грозит штраф или приостановка деятельности до 90 суток — сервис уже остановил работу после случаев ботулизма.

  • Люблинский суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») по ч.1 ст.6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
  • Дата его рассмотрения пока не назначена, уточнили «РИА Новости» в суде. По этой статье компании грозит приостановка работы на срок до 90 суток или штраф в 10-20 тысяч рублей.
  • Случаи ботулизма в Москве и Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане зафиксировали в середине июня 2024 года. 24 июня источники «Известий» и Telegram-канала «112» также сообщили о случаях в Ярославской и Костромской областях, а управление Роспотребнадзора — в Тамбовской области.
  • По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители — «Локалкитчен» и «Савон-К». В «Кухне на районе» заявили, что в сообщении ведомства речь о поставщике консервированной фасоли «Савон-К». Сам сервис временно приостановил работу.
  • СК завёл уголовное дело и сообщил о задержании гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елены Машковой и гендиректора «Савон-К» Владимира Шина, а также повара последней Карима Норматова. Лозин, Машкова и Шин — под домашним арестом, Норматов — под стражей.
Полина Лааксо
Еда
Отравления в «Кухне на районе»: что известно о случаях ботулизма в Москве, Казани и Нижнем Новгороде

С симптомами ботулизма госпитализировали 301 человека.

Источник фото: «Кухня на районе»

#новости

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23
23 комментария
Fedor Spirin

Интересно, почему же у нас в стране не верят в правосудие? Да, наверное, потому что вы своими же руками убиваете у людей веру! Сколько людей лежат сейчас в больницах и в каком состоянии и все это из-за каких-то 30 тыс.? Ну что за приколы ребята, мы играем в государство или же мы его строим?

5
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Bookercatch

Зато за репосты сажают.

3
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Вадим Д.

Раскачиваете? Сурово: не раскачивайте, не время сейчас.

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Олег Масленников

у сервиса пострадала репутация , так что не знаю как они будут функционировать дальше, но лично мне было бы стремно заказывать там что-либо

3
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Bookercatch

Это конец бренда, по сути. Переименуют. Но люди найдут кто что

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Kelerius

Да легко. А вот приостановка деятельности на 90 суток может их хорошенько взбодрить

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D.

Все забудут. Память у всех короткая. Так же как и забыли про Greenbox, купленной через сервис доставки «Самокат». Можете загуглить.

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