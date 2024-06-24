Некоторые рестораны в центре Санкт-Петербурга оказались вынуждены вернуть депозиты за банкеты из-за «Алых парусов» — «Фонтанка»

В 2024 году перекроют больше территорий — те, кого в прошлые годы ограничения не затрагивали, не ожидали этого и недополучат выручку.Доступ к общепиту будет «прекращён» с 16:00 или 22:00 мск 28 июня до 06:00 мск 29 июня 2024 года, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на письма ресторанам от администраций Центрального и Адмиралтейского районов.В Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле объяснили изданию, что раскрыть планировку перекрытий не могут из соображений безопасности, но зона действительно «стала намного больше».Работать заведения могут. Проблема в том, что нельзя будет пройти к ним и «выйти» (вероятно, не из самих заведений, а из огороженных зон). Вопрос об исключениях для местных жителей комитет попросил адресовать силовикам. В управлении МВД сказали, что полиция «не уполномочена принимать подобные решения».Рестораны, которых затрагивали ограничения в прошлые годы, не принимали банкетные заявки на эти даты. Остальные оказались вынуждены отменять брони и возвращать деньги заказчикам. Один из собеседников «Фонтанки» отметил, что меры скажутся на выручке ресторана: в день «Алых парусов» его точка получала «гораздо больше» денег, чем обычно.Часть ресторанов рассчитывает обслуживать хотя бы тех, кто сможет прийти, — это выпускники и местные жители. Но бизнес также допускает, что полиция может «по-своему» трактовать запреты. Например, в 2023 году некоторые её представители просили свернуть работу несмотря на отсутствие такого запрета.Ограничения также должны коснуться всех предприятий из сферы торговли и услуг, расположенных в зонах с перекрытиями, узнала «Фонтанка». Но магазины писем пока не получали. Источник фото: «Известия»#новости
Зачем всё это - непонятно. Вообще, щетаю, нужно отменить порочную практику, а точнее закон (который в каждом регионе свой) - запрет продажи алкоголя после такого-то времени. Нахуя? Зачем это?
Потому что за Алыми Парусами с яхты любят наблюдать высокие уроженцы города.
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Работать заведения могутМы вас не закрываем, но никого к вам не пустим 👍 И ваших работников домой тоже не выпустим