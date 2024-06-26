Профильные ведомства обсуждают увеличение ввозных пошлин на вино из «недружественных» стран с 20 до 25% — «РБК Вино»

По словам одного из источников, обсуждается и увеличение базовой ставки и распространение повышенных пошлин на вина из Грузии.Минфин, Минэкономразвития, Минсельхоз обсудили возможность увеличения ставки ввозной пошлины на вино из «недружественных» стран с 20 до 25% с августа 2024 года. Об этом пишет «РБК Вино» со ссылкой на источники.Ведомства якобы обсуждают и повышение базовой ставки с $1,5 до $2 за литр. Ввозные пошлины на вино из «недружественных» стран повысили с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр, летом 2023 года. По словам одного из источников, мера дала «определённый эффект», новое решение позволит «выровнять цены на отечественное вино массового сегмента и бюджетное импортное вино».Источник в Союзе индустрии гостеприимства добавил, что также обсуждается увеличение базовой ставки и распространение повышенных пошлин на вина из Грузии. Сейчас для него действует нулевая ставка. Источник в отрасли отметил, что планируется повысить и ввозные пошлины на крепкий алкоголь — до 20% от стоимости, но не менее €3 за литр.В Минэкономразвития заявили «РБК Вино», что «вопросы введения ответных контрсанкционных мер постоянно рассматриваются в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле».Минпромторг переадресовал запрос в Минсельхоз. В Ассоциации виноградарей и виноделов России, Минсельхозе и Минфине на момент выхода материала на ответили на запросы издания.По мнению Александра Ставцева из Ассоциации экспертов рынка ритейла, эффект от повышения пошлин растянется во времени: у крупных ритейлеров есть запасы до конца 2024 года. В винодельне «Фанагория» считают повышение пошлин «оправданным». В виноторговой компании Fort — что покупатели могут переключиться на другие напитки, например пиво.#новости #вино
У повышения цены на вино (а отечественный производитель не владеет никакими стратегиями кроме «взвинтить цену, как только конкурент ушел»; увеличение доли рынка, повышение конкурентоспособности — не, не слышали) есть единственный эффект и он давно известен: основная часть потребителей попросту отказывается от его покупки и переключается на те напитки, где соотношение «накидывает/рубль» оптимальнее.
P.S. А РБК Гречка есть?
Кстати, да недавно встречал статистику, по которой есть страны, где потребление алкоголя сопоставимо или выше, чем в РФ, при этом смертность от алкоголя намного ниже.
Вероятно, это как раз связано с тем, что там употребляют чаще, но некрепкое (вино, пиво). А в России и в подобных по употреблению странах выпивают реже, но много и крепкого, что приводит как к смерти от интоксикации и риску серьёзных заболеваний, так и к смерти из-за пьяного насилия, несчастным случаям, суицидам.
Тут есть график: https://tochno.st/materials/kovid-geopolitika-i-akcizy-pocemu-rossiiane-stali-pit-bolsego-krepkogo-alkogolia-issledovanie-esli-byt-tocnym
И да, получается, снижение доступности вина может привести к (дальнейшему) росту потребления водки и, как следствие, росту смертности от алкоголя. Водочное лобби победило, получается.
В своем ценовом сегменте Абрашка игристое было норм. Но теперь по 500 рублей отдавать как-то уже эрибор (А ведь еще недавно Мартини Асти за 500 рублей можно было покупать...). Остальное на его фоне несусветная кислятина. Накидался я как-то в понедельник Львом Голициным, потом всю неделю после него отходил. Вобщем перешел на сидр Честер - самое адекватное на вкус то, что можно купить из сидра в магазинах типа "Магнит" и то, что напоминает "Бесмертие Эдунн".
Отсюда и любовь к водке. Дешево и сердито. Можно взять разные соки или газировки, вот тебе и куча разных напитков готова за копейки
Вот же ж с…ки, не уймутся. Каждый день улучшают жизнь россиян.
а так хотелось итальянского красненького?
Пошлые пошлинные гачи-игры во славу Ассоциации виноградарей и виноделов России.