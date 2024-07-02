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Таня Боброва
Еда

Агрегатор скидок «Едадил» добавил карту для сравнения цен в ближайших магазинах

И сканер штрихкодов для поиска скидок на конкретные товары.

  • «Едадил» добавил в своё приложение карту, на которой пользователи могут посмотреть цены и скидки на конкретные товары в ближайших магазинах. В агрегаторе доступно около 179 тысяч магазинов более 550 торговых сетей.
  • Например, можно выбрать молоко конкретного бренда, а затем посмотреть на карте, сколько оно стоит в ближайших магазинах одной сети и другой — и выбрать лучшее предложение.
  • Также сервис добавил сканер штрихкодов для сравнения цен. Пользователю нужно нажать на значок сканера в приложении и навести камеру на штрихкод: агрегатор покажет магазины, в которых есть такой же товар, цены и скидки на него.
Сканер и карта в приложении / Источник: «Едадил»
Сканер и карта в приложении / Источник: «Едадил»
  • «Едадил» — это агрегатор скидок, акций и кешбэка. Пользователи могут сравнивать цены в разных магазинах, составлять списки покупок и другое. По собственным данным, агрегатором пользуются более 8 млн человек в месяц.
  • Сервис входит в экосистему фудтех-сервисов «Яндекса» — компания полностью выкупила его в 2018 году. В начале 2023 года «Едадил» запустился в Беларуси.

#новости

1
10
10 комментариев
ilia

Скачал недавно спустя пару лет не использования - такой откровенный трэш: куча рекламы, неудобное стало капец, скидки на все и вся теперь вместо магазинов - хочешь найти где условно молочко по акции - тебе скидку на онлайн-курсы пихают...

"Сяндексились", короче

3
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htuNLiit

Говноеды из яндекса превращают в это всё к чему притрагиваются

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Arthur Kislov

А на чем им держаться, если пользователей ноль, либо они свернули бы сервис, либо на рекламе подняться)

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D.

Да, рекламы там дохрена. Мега неудобное и неюзабельное приложение. Больше скамное приложение прокладка для рекламы. Даже и не верится, что проект Яндекса).

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Репин

О да, то, что нужно. Денег нет, зато есть скидочки

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Штуки из труб

У вас нет денег на еду? Странно, обычно в интернетах жалуются, что автомобили, квартиры и дома подорожали.

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Fili Al

Приложение сдохло, после поглощения Яндексом. Карта на которой есть x5, но нет половины Магнитов, очень информативна. А то что она не знает о существовании, К&Б, 9%, разных Светофоров с Маяками, вообще Победа.

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