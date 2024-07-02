Агрегатор скидок «Едадил» добавил карту для сравнения цен в ближайших магазинах

И сканер штрихкодов для поиска скидок на конкретные товары.«Едадил» добавил в своё приложение карту, на которой пользователи могут посмотреть цены и скидки на конкретные товары в ближайших магазинах. В агрегаторе доступно около 179 тысяч магазинов более 550 торговых сетей.Например, можно выбрать молоко конкретного бренда, а затем посмотреть на карте, сколько оно стоит в ближайших магазинах одной сети и другой — и выбрать лучшее предложение.Также сервис добавил сканер штрихкодов для сравнения цен. Пользователю нужно нажать на значок сканера в приложении и навести камеру на штрихкод: агрегатор покажет магазины, в которых есть такой же товар, цены и скидки на него.Сканер и карта в приложении / Источник: «Едадил»«Едадил» — это агрегатор скидок, акций и кешбэка. Пользователи могут сравнивать цены в разных магазинах, составлять списки покупок и другое. По собственным данным, агрегатором пользуются более 8 млн человек в месяц.Сервис входит в экосистему фудтех-сервисов «Яндекса» — компания полностью выкупила его в 2018 году. В начале 2023 года «Едадил» запустился в Беларуси.#новости
Скачал недавно спустя пару лет не использования - такой откровенный трэш: куча рекламы, неудобное стало капец, скидки на все и вся теперь вместо магазинов - хочешь найти где условно молочко по акции - тебе скидку на онлайн-курсы пихают...
"Сяндексились", короче
Говноеды из яндекса превращают в это всё к чему притрагиваются
А на чем им держаться, если пользователей ноль, либо они свернули бы сервис, либо на рекламе подняться)
Да, рекламы там дохрена. Мега неудобное и неюзабельное приложение. Больше скамное приложение прокладка для рекламы. Даже и не верится, что проект Яндекса).
О да, то, что нужно. Денег нет, зато есть скидочки
У вас нет денег на еду? Странно, обычно в интернетах жалуются, что автомобили, квартиры и дома подорожали.
Приложение сдохло, после поглощения Яндексом. Карта на которой есть x5, но нет половины Магнитов, очень информативна. А то что она не знает о существовании, К&Б, 9%, разных Светофоров с Маяками, вообще Победа.