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Таня Боброва
Еда

Крупные производители слабоалкогольных коктейлей остановили их выпуск в России из-за новых акцизов

С 1 мая 2024 года они выросли в несколько раз, сделав производство невыгодным.

  • Московский комбинат «Очаково» (выпускает «Джин-тоник», «Мохито» и другое) с 1 мая 2024 года остановил выпуск слабоалкогольных коктейлей, рассказал Shopper’s его гендиректор Юрий Антонов. Выпущенная до этой даты продукция уже почти исчезла с полок магазинов.

  • Входящий в группу «Руст» завод «Браво премиум» (бренды Amore, Bravo, Sunny Breeze) создал «большие запасы» и с 1 мая тоже остановил выпуск. Так поступил и «Мегапак» (бренды Hooch, Manchester, Black Russian и другие): выпустил «небольшие объёмы» в мае, остановил производство в июне. Сделанных запасов хватит на «два-три месяца».

  • С 1 мая 2024 года в России поменялся принцип расчёта акциза для напитков с содержанием спирта до 18%: раньше его считали исходя из цены литра безводного спирта, а сейчас — как 141 рубль за литр готового напитка, объясняет Shopper’s. То есть с одной упаковки 0,5 л акциз вырос с 15-23 рублей до 70,5 рубля.

  • По словам Антонова, при новых акцизах пришлось бы повысить цену банки джин-тоника объёмом 0,45 л со 110 рублей до 200 рублей: при такой цене коктейли потребителю не интересны. Вице-президент «Руст» и президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев добавил, что новые акцизы стали, по сути, запретительными.

  • «Можно купить водку, сок или другие компоненты и сделать в домашних условиях коктейль кратно дешевле, чем готовый в банке, только вопрос к контролю качества всех ингредиентов», — отметил управляющий директор «Мегапак» Андрей Богачев. Крупные ритейлеры уже заявляют о возможном отказе от категории, поскольку рост цены на полке будет более чем вдвое.

  • В Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что пока рост акцизов не привёл к существенному изменению спроса и цен: замещение продукции происходит постепенно. По словам Антонова, возобновление производства коктейлей возможно только при возвращении прежнего принципа расчёта акцизов. Косарев добавил, что компании пытаются «убедить правительство снизить акцизы на слабоалкогольные коктейли».

#новости

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101 комментарий
Sasha Step

Хоть что то полезное от правительства.

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dddaaasss

Поднятие цен это полезное?

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Янис Зятьков

Не факт. От водки больше умирают, чем от слабоалкогольных коктейлей. Если убрать коктейли из продажи, люди не перестанут пить, они просто перейдут на другие напитки, в том числе водку. Такая себе польза, мне кажется.

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1
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Владимир Шевцов

Это является +

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Mikhail Dragunov

На рынке безалкогольных тоже трэш творится, думаю уже не осталось лимонадов, в которых нет подсластителя, то есть их даже не хочется купить, понимая какой дерьмовый вкус тебя ожидает при употреблении))

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1
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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

они разбавлены водой по жести. я лимонады не пью, помню только вкус из детства, и когда сейчас что-то пробую там 1/3 вкуса от того что было, зачем их покупать вообще?

1
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Владимир Шевцов

Пора варить компоты )

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