Крупные производители слабоалкогольных коктейлей остановили их выпуск в России из-за новых акцизов

Московский комбинат «Очаково» (выпускает «Джин-тоник», «Мохито» и другое) с 1 мая 2024 года остановил выпуск слабоалкогольных коктейлей, рассказал Shopper’s его гендиректор Юрий Антонов. Выпущенная до этой даты продукция уже почти исчезла с полок магазинов.

Входящий в группу «Руст» завод «Браво премиум» (бренды Amore, Bravo, Sunny Breeze) создал «большие запасы» и с 1 мая тоже остановил выпуск. Так поступил и «Мегапак» (бренды Hooch, Manchester, Black Russian и другие): выпустил «небольшие объёмы» в мае, остановил производство в июне. Сделанных запасов хватит на «два-три месяца».

С 1 мая 2024 года в России поменялся принцип расчёта акциза для напитков с содержанием спирта до 18%: раньше его считали исходя из цены литра безводного спирта, а сейчас — как 141 рубль за литр готового напитка, объясняет Shopper’s. То есть с одной упаковки 0,5 л акциз вырос с 15-23 рублей до 70,5 рубля.

По словам Антонова, при новых акцизах пришлось бы повысить цену банки джин-тоника объёмом 0,45 л со 110 рублей до 200 рублей: при такой цене коктейли потребителю не интересны. Вице-президент «Руст» и президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев добавил, что новые акцизы стали, по сути, запретительными.

«Можно купить водку, сок или другие компоненты и сделать в домашних условиях коктейль кратно дешевле, чем готовый в банке, только вопрос к контролю качества всех ингредиентов», — отметил управляющий директор «Мегапак» Андрей Богачев. Крупные ритейлеры уже заявляют о возможном отказе от категории, поскольку рост цены на полке будет более чем вдвое.

