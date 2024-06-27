Крупные производители слабоалкогольных коктейлей остановили их выпуск в России из-за новых акцизов

С 1 мая 2024 года они выросли в несколько раз, сделав производство невыгодным.Московский комбинат «Очаково» (выпускает «Джин-тоник», «Мохито» и другое) с 1 мая 2024 года остановил выпуск слабоалкогольных коктейлей, рассказал Shopper’s его гендиректор Юрий Антонов. Выпущенная до этой даты продукция уже почти исчезла с полок магазинов.Входящий в группу «Руст» завод «Браво премиум» (бренды Amore, Bravo, Sunny Breeze) создал «большие запасы» и с 1 мая тоже остановил выпуск. Так поступил и «Мегапак» (бренды Hooch, Manchester, Black Russian и другие): выпустил «небольшие объёмы» в мае, остановил производство в июне. Сделанных запасов хватит на «два-три месяца».С 1 мая 2024 года в России поменялся принцип расчёта акциза для напитков с содержанием спирта до 18%: раньше его считали исходя из цены литра безводного спирта, а сейчас — как 141 рубль за литр готового напитка, объясняет Shopper’s. То есть с одной упаковки 0,5 л акциз вырос с 15-23 рублей до 70,5 рубля.По словам Антонова, при новых акцизах пришлось бы повысить цену банки джин-тоника объёмом 0,45 л со 110 рублей до 200 рублей: при такой цене коктейли потребителю не интересны. Вице-президент «Руст» и президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев добавил, что новые акцизы стали, по сути, запретительными.«Можно купить водку, сок или другие компоненты и сделать в домашних условиях коктейль кратно дешевле, чем готовый в банке, только вопрос к контролю качества всех ингредиентов», — отметил управляющий директор «Мегапак» Андрей Богачев. Крупные ритейлеры уже заявляют о возможном отказе от категории, поскольку рост цены на полке будет более чем вдвое.В Ассоциации компаний розничной торговли отметили, что пока рост акцизов не привёл к существенному изменению спроса и цен: замещение продукции происходит постепенно. По словам Антонова, возобновление производства коктейлей возможно только при возвращении прежнего принципа расчёта акцизов. Косарев добавил, что компании пытаются «убедить правительство снизить акцизы на слабоалкогольные коктейли».#новости
Хоть что то полезное от правительства.
Поднятие цен это полезное?
Не факт. От водки больше умирают, чем от слабоалкогольных коктейлей. Если убрать коктейли из продажи, люди не перестанут пить, они просто перейдут на другие напитки, в том числе водку. Такая себе польза, мне кажется.
Это является +
На рынке безалкогольных тоже трэш творится, думаю уже не осталось лимонадов, в которых нет подсластителя, то есть их даже не хочется купить, понимая какой дерьмовый вкус тебя ожидает при употреблении))
они разбавлены водой по жести. я лимонады не пью, помню только вкус из детства, и когда сейчас что-то пробую там 1/3 вкуса от того что было, зачем их покупать вообще?
Пора варить компоты )