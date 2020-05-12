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Еда
Лиана Липанова
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Глава Delivery Club Гюванч Донмез возглавил фудтех-сервисы СП «Сбербанка» и Mail.ru Group — «Самокат», SberFood и другие Материал редакции

Он займётся интеграцией фудтех-компаний СП между собой.

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Глава Delivery Club Гюванч Донмез стал главным исполнительным директором фудтех-направления «О2О Холдинг» — совместного предприятия «Сбербанка» и Mail.ru Group. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса доставки.

«Гюванч Донмез покинет свой пост в Mail.ru Group, расширив количество курируемых проектов», — заявили в компании. На новой должности Донмез будет отвечать за Delivery Club, «Самокат», SberFood, платформу Enterprise Resource Planning для автоматизации работы ресторанов с клиентами R-Keeper и другие проекты. Он также продолжит руководить Delivery Club.

Сейчас компании СП могут удовлетворить все потребности потребителя в сфере еды: привезти еду из ресторанов, продукты, забронировать столик в ресторане и так далее. Одна из основных задач Гюванча на новой позиции — найти точки соприкосновения между компаниями, которые бы ускорили их рост. В частности, он будем активно трансформировать Delivery Club в суперапп, который объединит в себе возможности активов СП.

представитель Delivery Club

Донмез с 2000 по 2012 год работал в Procter & Gamble, затем в «Samsung Electronics Россия» в качестве директора по маркетингу. В 2015 году он возглавил российское подразделение бренда Domino's Pizza, а в июле 2019 года — Delivery Club.

В конце января 2020 года Delivery Club запустил быструю доставку продуктов и товаров повседневного спроса с помощью «Самоката». В приложении сервиса появился специальный раздел.

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#новость #mailrugroup #deliveryclub #сбербанк

Лиана Липанова
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1 комментарий
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Полет Нормальный

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Не понятно, с какого перепугу  на такую ответственную роль ставят чувака у которого даже нет никаких заслуг? Он вообще маркетолог и нихера не понимает в разработке продуктов. Что, Сбербанк не способен привлечь профессионалов?

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