Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Он займётся интеграцией фудтех-компаний СП между собой.
Глава Delivery Club Гюванч Донмез стал главным исполнительным директором фудтех-направления «О2О Холдинг» — совместного предприятия «Сбербанка» и Mail.ru Group. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса доставки.
«Гюванч Донмез покинет свой пост в Mail.ru Group, расширив количество курируемых проектов», — заявили в компании. На новой должности Донмез будет отвечать за Delivery Club, «Самокат», SberFood, платформу Enterprise Resource Planning для автоматизации работы ресторанов с клиентами R-Keeper и другие проекты. Он также продолжит руководить Delivery Club.
Донмез с 2000 по 2012 год работал в Procter & Gamble, затем в «Samsung Electronics Россия» в качестве директора по маркетингу. В 2015 году он возглавил российское подразделение бренда Domino's Pizza, а в июле 2019 года — Delivery Club.
В конце января 2020 года Delivery Club запустил быструю доставку продуктов и товаров повседневного спроса с помощью «Самоката». В приложении сервиса появился специальный раздел.
Не понятно, с какого перепугу на такую ответственную роль ставят чувака у которого даже нет никаких заслуг? Он вообще маркетолог и нихера не понимает в разработке продуктов. Что, Сбербанк не способен привлечь профессионалов?
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