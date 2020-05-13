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Еда
Лиана Липанова
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Совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group получило в залог 30% «Кухни на районе» Материал редакции

Залог передан «до полного исполнения любых обязательств по договору займа на сумму до 290 млн рублей».

3 комментария
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«О2О холдинг», совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group, получило в залог по 15% долей сооснователей сервиса экспресс-доставки еды «Кухня на районе» Олега Козырева и Алексея Колесникова. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛа, обратили внимание «Ведомости».

Залог передан СП «до полного исполнения любых обязательств ООО "Локалкитчен" перед ООО "О2О холдинг" по договору займа на сумму до 290 млн рублей», говорится в базе «Контур.Фокус». Другие условия договора не раскрываются.

Колесников сообщил «Ведомостям» что закладывать доли других совладельцев не планируется. В Delivery Club (принадлежит Mail.ru Group) и «О2О холдинге» отказались от комментариев.

Сейчас Козыреву и Колесникову принадлежит по 23,6% в сервисе. «Дочка» девелопера ПИК — «ПИК-инвестпроект» — владеет самой большой долей в «Кухне на районе» — 25,8%. Бывшему старшему вице-президенту банка «Открытие», а сейчас управляющему партнёру АФК ««Система» Максиму Янпольскому принадлежит 11,9%, сооснователю Qiwi Сергею Солонину — 10,2%.

Ещё по 1% у сооснователя сервиса Михаила Провизиона, основателя проекта «Делатели.Офисов» Павла Мельникова, Кирилла Родина, Антона Бондарева и кипрской «Джибджиггер Р ЛТД». Мельников и Янпольский совокупно вложили в сервис около 5 млн рублей, писал Forbes.

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, в будущем «О2О холдинг» выкупит доли финансовых инвесторов и основателей «Кухни на районе» и станет крупнейшим акционером. Он оценивает сервис в 1-1,2 млрд рублей.

Кухня «Кухни» — как устроен сервис…
Где-то через полгода после запуска первой кухни я заказал первую рекламу в подъездах. 1-1,5 млн…
vc.ru

#новость #кухнянарайоне #mailrugroup #сбербанк

Лиана Липанова
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Ilya Pavlov

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уже слышно дыхание за спиной

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Полет Нормальный

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Сдох сервис, так бы стразу и сказали. Не понятно только откуда такая оценка в 1.2 млд. У них ни же ничего нет вообще, а воздух столько не стоит.

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Дмитрий Кузнецов

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Я тоже так хочу!) к кому обращаться то?)

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