Залог передан «до полного исполнения любых обязательств по договору займа на сумму до 290 млн рублей».

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«О2О холдинг», совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group, получило в залог по 15% долей сооснователей сервиса экспресс-доставки еды «Кухня на районе» Олега Козырева и Алексея Колесникова. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛа, обратили внимание «Ведомости».

Залог передан СП «до полного исполнения любых обязательств ООО "Локалкитчен" перед ООО "О2О холдинг" по договору займа на сумму до 290 млн рублей», говорится в базе «Контур.Фокус». Другие условия договора не раскрываются.

Колесников сообщил «Ведомостям» что закладывать доли других совладельцев не планируется. В Delivery Club (принадлежит Mail.ru Group) и «О2О холдинге» отказались от комментариев.

Сейчас Козыреву и Колесникову принадлежит по 23,6% в сервисе. «Дочка» девелопера ПИК — «ПИК-инвестпроект» — владеет самой большой долей в «Кухне на районе» — 25,8%. Бывшему старшему вице-президенту банка «Открытие», а сейчас управляющему партнёру АФК ««Система» Максиму Янпольскому принадлежит 11,9%, сооснователю Qiwi Сергею Солонину — 10,2%.

Ещё по 1% у сооснователя сервиса Михаила Провизиона, основателя проекта «Делатели.Офисов» Павла Мельникова, Кирилла Родина, Антона Бондарева и кипрской «Джибджиггер Р ЛТД». Мельников и Янпольский совокупно вложили в сервис около 5 млн рублей, писал Forbes.