Суд приостановил работу «Кухни на районе» на 90 суток после массовых случаев ботулизма

Отравились более 300 человек, один скончался в больнице.Люблинский районный суд Москвы признал ООО «Локалкитчен» — работает под брендом «Кухня на районе» — виновным по ч.1 ст.6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).Соответствующий протокол зарегистрировали 19 июня 2024 года. Приостановить работу сервиса призывал Роспотребнадзор. «Кухня на районе» просила сделать слушание закрытым, но суд отказался.Роспотребнадзор предоставил суду медкарты 188 пациентов с ботулизмом, которые заказывали салат с фасолью «Кухни на районе» через «Самокат», а также поделился результатами лабораторных исследований: смывы токсичной продукции вводили живым мышам.Представитель «Кухни на районе» Мария Добронравова заявила, что компания частично признаёт вину — например, согласна, что производственные помещения «не убирались должным образом». Но и эти нарушения якобы уже устранили.Фото из зала суда. Источник фото: «Суды общей юрисдикции города Москвы»Случаи ботулизма в Москве и Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане зафиксировали в середине июня 2024 года. 24 июня источники «Известий» и Telegram-канала «112» также сообщили о случаях в Ярославской и Костромской областях, а управление Роспотребнадзора — в Тамбовской области. Завозной случай зарегистрировали и в Санкт-Петербурге.По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители — «Локалкитчен» и «Савон-К». В «Кухне на районе» заявили, что в сообщении ведомства говорится о поставщике консервированной фасоли «Савон-К». Сам сервис временно приостановил работу.Следственный комитет завёл уголовное дело и сообщил о задержании главы «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елены Машковой и гендиректора «Савон-К» Владимира Шина, а также повара последней Карима Норматова. Лозин, Машкова и Шин — под домашним арестом, Норматов — под стражей.Из-за ботулизма или подозрения на него в больницы попало более 300 человек. Один человек скончался.Полина ЛааксоЕда20 июняОтравления в «Кухне на районе»: что известно о случаях ботулизма в Москве, Казани и Нижнем Новгороде С симптомами ботулизма госпитализировали 301 человека. Известно об одном летальном исходе.#новости
Лозин, Машкова и Шин — под домашним арестом, Норматов — под стражей.Парам-парам-пам! Руководители дома отдыхают, повар в тюрьме.
Так и вижу, как по вашей логике, например, гендир всего Яндекса по всем Яндекс.Лавкам должен ездить и лично все кухни инспектировать. Фактически вина на поваре, он должен был следить за чистотой и качеством продукта перед приготовлением. Инструктажи, нормы и акты о том, что ты берешь ответственность на рабочем месте для этого и придуманы
Эти руководители никогда не виноваты ни в чем
Была кухня на районе - будет на зоне...
Штраф 10 оплатят и нормально
90 суток ? Маловато убытка для таких деяний
Всегда удивляюсь, пострадало 300 человек — наказание на 90 суток. Нужно каждому пострадавшему по 10 млн рублей компенсации. Тогда начнут думать про безопасность на производстве, когда накажут рублём