Александр Хасанов считает это решение верным: «Мы и до карантина довольные жили, а сейчас его даже не ощущаем».

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В марте Александр Хасанов приехал из Екатеринбурга в Москву запускать «Ресторан из банки» — сервис доставки готовой еды в стеклянных банках. Через неделю в столице объявили режим изоляции из-за пандемии Covid-19, но предпринимателя это не остановило.

«Карантин» только помог ему: рестораны закрыты, а люди сидят дома — спрос на доставку резко вырос. За апрель бизнес Хасанова получил выручку в 3 млн рублей — втрое больше, чем раньше.

«Ресторан из банки» работает с 2017 года: Хасанов начинал с Екатеринбурга и к 2019 году набрал 1800 постоянных клиентов, затем вышел в Новосибирск. В меню компании: плов, тефтели, рыба и другие блюда в банках со сроком хранения до года.

Как появился бизнес

До «Ресторана из банки» Хасанов восемь лет занимался производством комплексных обедов в Екатеринбурге. На создание готовых блюд в банках предпринимателя в 2016 году вдохновил рецепт из книги «Узбекский плов». В ней описывалось, как приготовить зирвак — подливу для плова — и сохранить её надолго в домашних условиях.

Хасанов задумался, можно ли законсервировать плов таким же образом. Он потратил около 200 тысяч рублей на покупку теплового оборудования и автоклава (устройства для консервирования продуктов) и полгода экспериментировал, чтобы законсервировать свой продукт.

В итоге у него получилось создать технологию, которая сохраняет качество блюда до 12 месяцев без консервантов — за счёт термической обработки выше 100 °C и давления в 2,5 атмосферы. Помимо плова Хасанов начал закатывать банки с дичью, рыбой и овощами.

Сначала предприниматель не воспринимал своё занятие как бизнес. Всё изменилось в начале 2017 года: тогда он угостил закатанными в банку тефтелями одного из своих заказчиков. Хасанов увидел интерес к своему продукту.

Предприниматель начал поиски инвестиций для сертификации продукции, разработки сайта и дополнительного финансирования производства.

Первым инвестором проекта стал екатеринбургский предприниматель Евгений Шароварин. Весной 2017 года Хасанов готовил плов на его дне рождения, а после рассказал о своём проекте. Шароварину идея понравилась, он предложил обсудить её «когда-нибудь».

Основатель «Ресторана из банки» обратился к инвестору осенью того же года, когда привлечь финансирование самостоятельно не получилось.

По словам Хасанова, Шароварин заплатил за сертификацию, разработку этикетки и сайта (сайт оказался недоработанным, Хасанов запускал его с нуля самостоятельно) и производство первой партии в 1000 банок около 1 млн рублей.

В Екатеринбурге 0,5 литра кабачковой икры от «Ресторана из банки» стоит 150 рублей, а фрикадельки из индейки в сливочном соусе в той же ёмкости — 530 рублей. Блюда из плова стоят от 145 до 490 рублей в зависимости от объёма и дополнительных ингредиентов.

К 2019 году у «Ресторана из банки» появилось около 1800 постоянных клиентов. В сентябре того же года Хасанов нанял 12 поваров и открыл цех площадью 350 м² в Верхней Пышме — недалеко от Екатеринбурга.

В начале 2020 года Хасанов решил расширить географию бизнеса до Новосибирска. Здесь живёт его друг, которому предприниматель несколько лет назад помогал запускать производство комплексных обедов.

Именно ему Хасанов предложил закупить продукцию «Ресторана из банки» и запустить местный филиал. Как говорит основатель компании, он работает удалённо только с теми, кому доверяет и кого знает лично.

Что подвигло на выход в Москву

По словам Хасанова, единичные заказы в Москву были у компании всегда, но решение открывать полноценное направление появилось случайно — после зимней поездки в столицу.

В феврале 2020 года Хасанов приехал вместе с супругой в Москву на четыре дня на выставку «Продэкспо». Он давно слышал о готовых блюдах «ВкусВилла» и «Азбуки Вкуса» и решил их попробовать.

Я приехал в Москву, набрал все эти продукты, обалдел от ценника. Мы попробовали блюда с супругой и не впечатлились: пришли к выводу, что моя продукция точно лучше, гораздо удобнее, потому что долго не портится, и полезнее, так как готовится без консервантов. Александр Хасанов

В тот же вечер предприниматель понял, что хочет развернуть свой бизнес в Москве. При этом вариант сотрудничества с крупными сетями Хасанов не рассматривал. Он не хотел выставлять свою продукцию «где-то в глубине на полках супермаркетов», поэтому решил запустить собственную доставку.

Предприниматель вернулся в Екатеринбург и запланировал переезд в Москву на конец марта.

В Екатеринбурге весь процесс уже налажен: есть технолог, моя ученица, которую я полгода обучал. Я могу на неё положиться, поэтому за производство спокоен. Новосибирским направлением целиком занимается мой друг. В Москве же меня ждало много встреч, презентаций, для которых моё личное присутствие было необходимо. Александр Хасанов

За неделю до своего приезда Хасанов запустил в Facebook таргетированную рекламу на пользователей из Москвы и получил около 20 заказов. По словам предпринимателя, сам переезд не доставил хлопот.

Мы выбрали позиции, которые лучше всего идут в Екатеринбурге, составили список и отправили заявку транспортной компании. Я купил билет на самолёт, снял квартиру, маленький склад и переехал. Вот и вся история. Александр Хасанов

Хасанов переехал в Москву 22 марта, а через три дня президент России объявил, что с 28 марта в России начинается период «нерабочих» дней — для борьбы с распространением пандемии Covid-19. С 30 марта в Москве действует режим изоляции: московские рестораны и бары закрыты для посетителей и работают только навынос или на доставку.

С какими трудностями столкнулся в Москве

В Москве Хасанов отвечает за доставку по городу и общение с клиентами, банки с блюдами приезжают из Екатеринбурга. Первые проблемы возникли из-за логистики.

В самом начале работы грузовой перевозчик «СДЭК» потерял большую партию «Ресторана из банки»: в итоге 20 клиентов, которые сделали заказы ещё в марте, начали получать их только в конце апреля. Сейчас Хасанов сотрудничает с «Деловыми линиями». Качество их работы его устраивает: все грузы приходят в течение четырёх дней.

Ресторан из банки @restoran_iz_banki Четыре дня полного дурдома. Нервы уже не выдерживают. Куча заказов застряло на сортировочном центре Домодедово в Москве. 😡Оборвал телефон горячей линии и тишина….Сайт постоянно виснет. Менеджеры ничего вразумительного не говорят, одни обещания. Так работает служба доставки СДЭК - Жизнь в стиле Экспресс. Приходиться переносить заказы, делать скидки и снова фигу…Груз ПОТЕРЯЛИ!!!! Как так? Такая крупная компания у которой уже были аналогичные проблемы в 2017 году умудрилась потерять груз? Это как же у них все там организован? Полный капец!! Я уже просто отчаялся, но тут произошло необычное предложение. Владелец и руководитель филиала в Екатеринбурге Денис Сагалов предложил, чтобы его сотрудники обзвонили моих клиентов и объяснили сложившуюся ситуацию. Ну я просто уже не знал, что говорить и что обещать. Отправил им файл с клиентами и они действительно всех обзвонили и предоставили отчет по каждому клиенту. И знаете что? Всего 2 человека отказались, так как эти наборы были в подарок их близким, а 90% согласились ждать!!! Я приятно поражен! Думаю если бы в компании СДЭК - Жизнь в стиле Экспресс работала больше таких людей, как Денис Сагалов, то я думаю такой ситуации можно избежать. Вот это пример настоящего руководителя и предпринимателя! Вам Денис большое спасибо! Четыре дня полного дурдома. Нервы уже не выдерживают. Куча заказов застряло на сортировочном центре Домодедово в Москве. 😡Оборвал телефон горячей линии и тишина….Сайт постоянно виснет. Менеджеры ничего вразумительного не говорят, одни обещания. Так работает служба доставки СДЭК…

Тем не менее к концу 2020 года предприниматель планирует создавать свою мини-транспортную компанию. По его словам, «Ресторану из банки» это выгодно, так как из Москвы в Екатеринбург можно отвозить пустые банки (в Екатеринбурге тара возвратная), а также — продукты (в Москве они стоят дешевле) без переплаты за груз.

При этом предприниматель не планирует разворачивать крупное производство в Москве: в Екатеринбурге оно стоит меньше за счёт низкой аренды, 200 рублей за 1 м², и более дешёвой оплаты труда.

В Москве, скорее всего, придётся открывать небольшой цех: он будет делать продукцию, которую невыгодно возить из Екатеринбурга. Например, слабосолёную рыбу. Также, с точки зрения логистики, из Москвы будет выгоднее вывозить некоторые продукты в Санкт-Петербург и Казань. Александр Хасанов

Возить пельмени также оказалось нерентабельно из-за стоимости логистики и хранения. Они продавались не в банках, а в заморозке, поэтому Хасанов заключил сотрудничество с московским рестораном «Экспедиция».

Он провёл дегустацию их продукта, скорректировал рецептуру, и теперь они продаются по тем же ценам, что и в меню на сайте «Ресторана из банки». Таким образом, компания помогает представителям ресторанного бизнеса.

По словам Хасанова, сам факт пандемии не создал для бизнеса каких-то дополнительных трудностей. Наоборот, за две недели до первого официального обращения президента продажи в Екатеринбурге подскочили вдвое.

После объявления президента продажи в Екатеринбурге пошли на спад, потому что люди закупились впрок. Дальше покупательскую волну подхватила Москва. Если честно, мы и до карантина довольные жили, а сейчас его даже не ощущаем. Александр Хасанов

Первые результаты в Москве

К маю у «Ресторана из банки» появилось 170 клиентов в Москве, к концу года Хасанов ожидает около 1000 постоянных покупателей.

Сейчас Хасанов лично общается с московскими клиентами по телефону и в социальных сетях. Он отправляет им информацию по новинкам с помощью индивидуальной рассылки в WhatsApp. Чтобы привлекать новых клиентов, Хасанов запускает таргетированную рекламу в Facebook и тратит на неё около 100-300 тысяч рублей в месяц.

По словам предпринимателя, московские покупатели, в отличие от екатеринбуржцев, очень любят индийскую кухню, а вот плов — фирменное блюдо «Ресторана из банки» — покупают достаточно редко.

Стоимость готовых блюд в банках для Москвы отличается от цен в Екатеринбурге и Новосибирске, в среднем на 140 рублей. В эту разницу входит стоимость транспортных расходов, аренда офиса, склада и услуг водителя.

Сейчас большую часть выручки компании приносят именно москвичи. До запуска нового направления она составляла около 1 млн рублей в месяц, а к началу мая — приблизилась к 3 млн рублей. Если средний чек в Екатеринбурге составляет 2500 рублей, то в Москве — не меньше 4000–4500 рублей.

Я такой разницы, если честно, не ожидал. Заявки очень крупные по суммам: москвичи, которые в первый раз заказали, чаще всего потом заказывают на сумму в два-три раза больше и не один раз. Мы сначала думали, что будем продавать привезённый из Екатеринбурга объём в течение одного-двух месяцев, будем в минусе, а в итоге продали всё за первую неделю. Александр Хасанов

Рентабельность бизнеса — около 30–35%. Основные расходы идут на аренду помещения, зарплаты, эквайринг и закупку продуктов.

Зарплаты съедают больше всего. У нас она достойная: только посудомойщица получает за смену 1500 рублей, практически наравне с поваром. В ресторанном бизнесе это, наверное, самая главная специальность после шеф-повара: если нет посудомойщицы, которая хорошо выполняет свою работу, весь бизнес загнётся. Александр Хасанов

Планы на будущее

По мнению Хасанова, после карантина спрос на его продукцию станет только выше.

После кризиса люди будут много работать, так как потеряли время и деньги, не будут успевать готовить дома. Плюс ко всему, не у каждого фантазия развита так хорошо, чтобы готовить ресторанные блюда. Александр Хасанов

Один из вариантов дальнейшего развития проекта в России — это запуск вендинговых автоматов с готовыми блюдами «Ресторана из банки» на территории жилых домов. Сейчас эта идея, по словам Хасанова, находится на стадии обсуждения с инвестором.

Также, после того, как 29 апреля предприниматель дал интервью Reuters, ему предложили сотрудничество не только в Санкт-Петербурге (Хасанов запускает это направление в июне), Казани, Владивостоке, но также в Монголии и в Чехии.

Мне написал человек, мол, мне ссылку на текст о вас отправил американский профессор, скажите, есть ли у вас доставка в Петербурге. Я к таким вопросам даже не был готов. Предложение из Праги появилось тогда же: чешская сторона уже подготавливает бизнес-план, мы обсуждаем условия совместной работы. Когда снимут карантин, полечу туда. Александр Хасанов