По данным GfK, спрос на кофе в России уже два года опережает чай.
- В 2019 году потребление кофейных напитков в России достигло 180 тысяч тонн и впервые обошло потребление чая без учёта травяных смесей (140 тысяч тонн). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ассоциации «Росчайкофе».
- Речь идёт о напитках, приготовленных из кофе в зернах, молотого и растворимого кофе, а также кофейных смесей, уточняет издание. В 2017 и 2018 годах потребление кофе и чая было примерно одинаковым — по 160 тысяч тонн.
- Импорт основных видов кофе в Россию без учёта растворимого за год составил 413,3 тысячи тонн, а чая — 314,2 тысячи тонн, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. При этом ФТС учитывает поставки сырья, а «Росчайкофе» — уже готовые продукты, объяснил гендиректор ассоциации Рамаз Чантурия.
- По данным исследовательской компании GfK, спрос на кофе в России уже два года опережает чай. В 2019 году россияне купили 110,8 тысяч тонн кофе и 90,6 тысяч тонн чая, в 2018 — 104,7 тысячи и 92,3 тысячи тонн соответственно.
- В «Ашане» подтвердили больший интерес россиян к кофе по итогам 2019 года и добавили, что самый популярный вид кофе у покупателей — растворимый. По данным «Магнита» спрос на кофе в деньгах в 2019 году превышал спрос на чай примерно в два раза.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Saucedo Puetz
"Росчайкофе" решило своим названием победить "Абырвалг"?
Anastasia LightSaucedo
Росчайкофепотанцуем.
Arthur NiazyanAnastasia
Пивоводкаполежим.
Алексей СкалийSaucedo
Роскофеконьякпром.
Mike Kosulin
без учёта травяных смесей
Упс.
Mikhail BobkoMike
Соли спайсы?
Arthur NiazyanMikhail
Через корпорацию РусГидра
alex twitMikhail
насвай
Игорь Крафт
РосИванЧай, РосГоечка, РосТуалетнвяБумага, РосМаскиПерчатки ...
alex twitИгорь
клевый мерч от росмаскперч
Anastasia Light
😁
Andre Macareno
Скорее всего, основной спрос был за счет кофе с собой, интересно, как с ним на фоне карантина будет, потому как в домашних условиях такой же кофе получать долго по времени, из доставки кофеен его долго везут и не во всех кофейнях его можно выбрать, а из фастфуда его не могут нормально упаковать
Сергей Белозеров
чай хочу
Sem Sem
У сетей мягко сказать выводы по потреблению чая неверны. На полках в наличии чай 3-4 бренда не самого хорошего,я уже давно на полки там не смотрю,потому как знаю что там слезы,а не чай,и недешев.А вот на полке кофе,пожалуй будет побольше. Так как не сделать нужный вывод,а я рысачу ищу хорошего,приемлемого по цене чая дальше.
Arthur NiazyanSem
Да и кофе чаще фиговое, сублимированного много, а зернового кот наплакал. В капсулах тоже редкость. Только в крупных гипермаркетах хоть что-то есть. В онлайне лучше с этим.
RIP Новости
Считать по массе — это такое. Килограмм заварки — около 400 чашек чая. Килограмм зерен — максимум 200 чашек кофе