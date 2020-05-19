К концу мая ночная доставка появится по всей Москве, а летом — в Санкт-Петербурге.

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Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» предложил пользователям доставку в ночное время, сообщил vc.ru представитель компании. Заказы в ночное время будут доставляться на такси, а зона доставки вокруг точки увеличится вдвое.

Минимальной суммы заказа нет, при заказе до 500 рублей с полуночи до семи утра доставка будет стоить 149 рублей, от 500 до 1500 рублей — 99 рублей, а дальше — бесплатная.

После полуночи в сервисе будет появляться специальный раздел «Бессонница» с кофе, энергетиками, закусками для вечеринок и ингредиентами для популярных коктейлей, рассказал представитель сервиса.