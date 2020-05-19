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Лиана Липанова
823

«Яндекс.Лавка» начала тестировать в Москве экспресс-доставку продуктов по ночам Материал редакции

К концу мая ночная доставка появится по всей Москве, а летом — в Санкт-Петербурге.

5 комментариев
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Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» предложил пользователям доставку в ночное время, сообщил vc.ru представитель компании. Заказы в ночное время будут доставляться на такси, а зона доставки вокруг точки увеличится вдвое.

Минимальной суммы заказа нет, при заказе до 500 рублей с полуночи до семи утра доставка будет стоить 149 рублей, от 500 до 1500 рублей — 99 рублей, а дальше — бесплатная.

После полуночи в сервисе будет появляться специальный раздел «Бессонница» с кофе, энергетиками, закусками для вечеринок и ингредиентами для популярных коктейлей, рассказал представитель сервиса.

Круглосуточно работать начали девять точек сервиса в Москве и Подмосковье с охватом около 3 млн человек, рассказали в компании. К концу мая 2020 года «Яндекс.Лавка» планирует запустить ночную доставку по всей Москве, а летом — в Санкт-Петербурге.

#новость #яндекс #яндекславка

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Saucedo Puetz

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Заплатить 149 руб да еще чтобы ночью разбудили? Ну нафиг!

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Andrey Vasilev

0

К концу мая ночная доставка появится по всей Москве

По моему адресу простая лавка-то еще не доставляет.

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Trevor Reznik

0

У них своя продукция или они просто покупают где-то и привозят ?

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Johnny Vorony

Trevor
0

Им поставщики привозят стандартную продукцию, которую вы можете найти на полках любого супермаркета. Но есть, например, газировка из США.

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Michael Shramko

0

Такое чувство, что скоро можно будет заказать сникерс сидя у себя на сосне, будучи белкой, который доставят с помощью дрона в субботу в 4.30 утра. Сино кушть захотелось😁

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