Компания с инвестициями SoftBank и оценкой в $13 млрд тайком подключила пиццерии к доставке и напутала с ценами, рассказал друг предпринимателя.

В закладки

Писатель Ранджан Рой рассказал о знакомом владельце сети пиццерий, который смог заработать на сервисе доставки DoorDash, заказывая собственную пиццу. Как называются его пиццерии, Рой не указал. DoorDash работает в Канаде и США.

Знакомый долгое время отказывался от доставки пиццы, поскольку считал, чтобы посетители должны есть её в ресторане, и не хотел конкурировать в Domino’s Pizza. Внезапно он стал получать жалобы от клиентов, которые якобы оформили доставку его пиццы. Они говорили, что курьеры привозят пиццу холодной и путают заказы.

Предприниматель обнаружил, что опцию доставки его пиццы в «Google для бизнеса» добавила компания DoorDash. Из-за неё у пиццерии возникли проблемы с клиентами: сотрудники тратили время, отвечая на их жалобы, в том числе в сервисе отзывов Yelp. Кроме того, DoorDash занизила стоимость пиццы: в ресторане её можно было купить за $24, а в доставке — за $16.

Бизнесмен выяснил, что компания указала низкую стоимость пиццы по ошибке: $16 стоила простая пицца с сыром, а $24 — фирменная с разными начинками. Тогда он подумал, что мог бы заказывать у себя фирменную пиццу по цене обычной, зарабатывая по $8 на каждой.

«Я думал, что такой успешный бизнес, как DoorDash, который стоит миллиарды долларов, не может просто так спускать деньги, — цитирует Рой бизнесмена. — Я считал, что их системы не могут допускать подобные ошибки, которые снижают выручку».

Сначала владелец ресторана заказал 10 пицц за $160. DoorDrash оформила заказ. Затем появился водитель сервиса и выплатил пиццерии $240. Учитывая, что себестоимость пицц составила $230, предприниматель заработал $10. В следующий раз он заказал пиццу без начинки. Тесто для него было практически бесплатным, поэтому заказ принёс $75.

В последующие недели владелец пиццерии и писатель заказывали пиццу через DoorDash ещё несколько раз. «Мне было искренне интересно, заметит ли это сервис. Но нет, они ничего не сделали», — рассказал Рой.

«Я представил, что можно было бы создать сеть ресторанов и качать из SoftBank деньги, пока они не кончатся. Но потом вернулся к работе», — добавил писатель.