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Компания с инвестициями SoftBank и оценкой в $13 млрд тайком подключила пиццерии к доставке и напутала с ценами, рассказал друг предпринимателя.
Писатель Ранджан Рой рассказал о знакомом владельце сети пиццерий, который смог заработать на сервисе доставки DoorDash, заказывая собственную пиццу. Как называются его пиццерии, Рой не указал. DoorDash работает в Канаде и США.
Знакомый долгое время отказывался от доставки пиццы, поскольку считал, чтобы посетители должны есть её в ресторане, и не хотел конкурировать в Domino’s Pizza. Внезапно он стал получать жалобы от клиентов, которые якобы оформили доставку его пиццы. Они говорили, что курьеры привозят пиццу холодной и путают заказы.
Предприниматель обнаружил, что опцию доставки его пиццы в «Google для бизнеса» добавила компания DoorDash. Из-за неё у пиццерии возникли проблемы с клиентами: сотрудники тратили время, отвечая на их жалобы, в том числе в сервисе отзывов Yelp. Кроме того, DoorDash занизила стоимость пиццы: в ресторане её можно было купить за $24, а в доставке — за $16.
Бизнесмен выяснил, что компания указала низкую стоимость пиццы по ошибке: $16 стоила простая пицца с сыром, а $24 — фирменная с разными начинками. Тогда он подумал, что мог бы заказывать у себя фирменную пиццу по цене обычной, зарабатывая по $8 на каждой.
«Я думал, что такой успешный бизнес, как DoorDash, который стоит миллиарды долларов, не может просто так спускать деньги, — цитирует Рой бизнесмена. — Я считал, что их системы не могут допускать подобные ошибки, которые снижают выручку».
Сначала владелец ресторана заказал 10 пицц за $160. DoorDrash оформила заказ. Затем появился водитель сервиса и выплатил пиццерии $240. Учитывая, что себестоимость пицц составила $230, предприниматель заработал $10. В следующий раз он заказал пиццу без начинки. Тесто для него было практически бесплатным, поэтому заказ принёс $75.
В последующие недели владелец пиццерии и писатель заказывали пиццу через DoorDash ещё несколько раз. «Мне было искренне интересно, заметит ли это сервис. Но нет, они ничего не сделали», — рассказал Рой.
«Я представил, что можно было бы создать сеть ресторанов и качать из SoftBank деньги, пока они не кончатся. Но потом вернулся к работе», — добавил писатель.
DoorDash основана в 2013 году Энди Фангом, Эваном Муром, Стэнли Таном и Тони Сюй. По данным Crunchbase, компания привлекла в общей сложности $2,1 млрд, включая $535 млн от принадлежащего SoftBank Vision Fund в марте 2018 года. В ноябре 2019 года инвесторы оценили компанию в $13 млрд.
Не на.... ешь не проживёшь)) умный мужик
очень скоро за мошенничество он будет писать книгу уже из тюрьмы. В Америке с этим быстро.
Юристы Softbank - будут прям очень стараться)
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