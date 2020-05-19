Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Еда
Галина Мубаракшина
551

По $80 прибыли с заказа: владелец сети кафе заработал на доставке пиццы самому себе из-за ошибки в сервисе DoorDash Материал редакции

Компания с инвестициями SoftBank и оценкой в $13 млрд тайком подключила пиццерии к доставке и напутала с ценами, рассказал друг предпринимателя.

3 комментария
В закладки

Писатель Ранджан Рой рассказал о знакомом владельце сети пиццерий, который смог заработать на сервисе доставки DoorDash, заказывая собственную пиццу. Как называются его пиццерии, Рой не указал. DoorDash работает в Канаде и США.

Знакомый долгое время отказывался от доставки пиццы, поскольку считал, чтобы посетители должны есть её в ресторане, и не хотел конкурировать в Domino’s Pizza. Внезапно он стал получать жалобы от клиентов, которые якобы оформили доставку его пиццы. Они говорили, что курьеры привозят пиццу холодной и путают заказы.

Предприниматель обнаружил, что опцию доставки его пиццы в «Google для бизнеса» добавила компания DoorDash. Из-за неё у пиццерии возникли проблемы с клиентами: сотрудники тратили время, отвечая на их жалобы, в том числе в сервисе отзывов Yelp. Кроме того, DoorDash занизила стоимость пиццы: в ресторане её можно было купить за $24, а в доставке — за $16.

Бизнесмен выяснил, что компания указала низкую стоимость пиццы по ошибке: $16 стоила простая пицца с сыром, а $24 — фирменная с разными начинками. Тогда он подумал, что мог бы заказывать у себя фирменную пиццу по цене обычной, зарабатывая по $8 на каждой.

«Я думал, что такой успешный бизнес, как DoorDash, который стоит миллиарды долларов, не может просто так спускать деньги, — цитирует Рой бизнесмена. — Я считал, что их системы не могут допускать подобные ошибки, которые снижают выручку».

Сначала владелец ресторана заказал 10 пицц за $160. DoorDrash оформила заказ. Затем появился водитель сервиса и выплатил пиццерии $240. Учитывая, что себестоимость пицц составила $230, предприниматель заработал $10. В следующий раз он заказал пиццу без начинки. Тесто для него было практически бесплатным, поэтому заказ принёс $75.

В последующие недели владелец пиццерии и писатель заказывали пиццу через DoorDash ещё несколько раз. «Мне было искренне интересно, заметит ли это сервис. Но нет, они ничего не сделали», — рассказал Рой.

«Я представил, что можно было бы создать сеть ресторанов и качать из SoftBank деньги, пока они не кончатся. Но потом вернулся к работе», — добавил писатель.

DoorDash основана в 2013 году Энди Фангом, Эваном Муром, Стэнли Таном и Тони Сюй. По данным Crunchbase, компания привлекла в общей сложности $2,1 млрд, включая $535 млн от принадлежащего SoftBank Vision Fund в марте 2018 года. В ноябре 2019 года инвесторы оценили компанию в $13 млрд.

#doordash #доставка

Галина Мубаракшина
+6918
6
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430","doordash"], "comments": 3, "likes": -1, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 128250, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 19 May 2020 19:10:19 +0300", "is_special": false }
Виртуальная инфраструктура
для вашего продукта за две минуты без глубоких знаний в ИТ
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Михаил Синицын

0

Не на.... ешь не проживёшь)) умный мужик

Ответить

Дмитрий Корнеев

Михаил
0

Это смекалка называется.

Ответить

Maksim Momonov

–2

очень скоро за мошенничество он будет писать книгу уже из тюрьмы. В Америке с этим быстро.
Юристы Softbank - будут прям очень стараться)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Admitad
Подписан
Отписаться
Выход на работу в разгар карантина: как это было
Возможно ли устроиться на работу во время пандемии? Мы пообщались с представителями разных профессий и узнали, с какими…
0
2leads
Подписан
Отписаться
4 мифа о рекламе в TikTok. Почему бизнесу стоит обратить внимание на эту площадку?
Команда 2leads собрала список самых популярных мифов о продвижении в TikTok и собирается их развеять.
0
Digital Horizon
Подписан
Отписаться
Ежемесячный оборот одной из крупнейших в Европе блокчейн-платформ превысил $100 млн
Российская платформа для торгового финансирования Factorin помогает малому и среднему бизнесу работать с корпорациями в…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Игорь Рачук
за день
Можно ли найти подкожный чип Гейтса?
OnePlus отключит фильтр, который позволял просвечивать сквозь предметы с помощью камеры OnePlus 8 Pro
Юрий Другач
за неделю
Ну это я уже понял. Но зато 1 человек из Гугла с зарплатой с 6 нулями, проживающий В Воркуте, будет являться градообразующим сотрудником
«Больше ничего не держит»: ИТ-специалисты начали переезжать из Кремниевой долины после продления режима «удалёнки»

Прямой эфир

Sergey Filimonov

Notion добавил бесплатный тариф…

Илитный Иксперт

Не нанимайте крутых…

ILoveVC

Microsoft представила Project…

Maksim Momonov

По $80 прибыли с заказа…

Дмитрий Корнеев

По $80 прибыли с заказа…

Anton Smets

Microsoft представила Project…

Ilya G

«Интерфакс»: правительство…

Михаил Синицын

По $80 прибыли с заказа…

Ruslan Umarkhanov

Microsoft представила Project…

SG

Apple готовит революцию. Снова…

ILoveVC

Microsoft представила Project…

SG

Суверенный интернет зовёт!

Евгений Попов

OnePlus отключит фильтр…

Андрей Пятин

О новом виде инвестиций в…

ILoveVC

Microsoft представила Project…

vic buynoff

Онлайн-трансляция: менеджеры по…

Andrey Zaynulin

«Отпуск будет. Но потом…

Георгий Николаевич

Как мы за 4,5 года выросли до…

Алексей Какачан

«Ростелеком» задумался о…

Евгений Делюкин

Microsoft представила Project…