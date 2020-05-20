Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Еда
Татьяна Боброва
1419

«Магнит» стал поставщиком для двух московских «Яндекс.Лавок» с пониженными ценами на продукты Материал редакции

Ритейлер анализирует разные модели работы, в том числе экспресс-доставку, говорят в «Магните».

6 комментариев
В закладки

«Магнит» и «Яндекс.Лавка» договорились о партнёрстве, рассказали vc.ru в сервисе экспресс-доставки продуктов. Ритейлер станет поставщиком двух точек «Лавки» в районах Нагатинский затон и Печатники в Москве.

В рамках пилота «Магнит» станет поставщиком большей части ассортимента, в том числе он предоставит товары под собственной торговой маркой и кулинарию. Это позволит снизить цены на продукты в этих точках «Лавки» примерно на 20%, говорят в компании.

По словам главы «Магнита» Яна Дюннинга, ритейлер пробует разные модели работы в электронной коммерции, одна из которых — экспресс-доставка. Во время пилота компания проанализирует отклик аудитории «Лавки» и при необходимости скорректирует ассортимент. Решение о масштабировании партнёры примут по итогам теста.

«Магнит» заявил об «ускорение цифровой трансформации» в мае 2020 года: для этого компания наняла топ-менеджеров Lamoda, в том числе бывшего главу интернет-ритейлера Флориана Янсена.

#новость #магнит #яндекславка

Татьяна Боброва
+39 768
5
1
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043b\u0430\u0432\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442"], "comments": 6, "likes": 1, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 128378, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 20 May 2020 10:47:32 +0300", "is_special": false }
Виртуальная инфраструктура
для вашего продукта за две минуты без глубоких знаний в ИТ
Попробовать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Saucedo Puetz

1

Лучше бы где-нито в пригороде Владимира отрыли. Там народ за скидос в 20% сам побежит на склады хавчик хватать тачками

Ответить

Антон Курочкин

Saucedo
3

Ой, пиздец. А в Москве как-будто не побежит

Ответить

Saucedo Puetz

Антон
1

В москве побежит а в воронеже будет убивать

Ответить

Александр Антипов

Антон
0

Да везде побежит. За 20 % и война может начаться. Не шутите с этим)
Я уже представил себе как это может выглядеть.

Ответить

Аарон Малис

1

Яндекс.Лавка — Яндекс.Богадельня.

Ответить

Олег Волков

1

В комментариях вы кажется напутали, друзья!

20% - это снижение цен в Яндекс.Лавке по сравнению с их стандартными, за счет замены поставщика на Магнит.

А не Яндекс.Лавка продает товары из Магнита со скидкой 20% 🙂

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Mail.ru Group
Подписан
Отписаться
Зачем в команде продуктовый дизайнер — и почему он не только про UI
Каких компетенций ждут работодатели от специалиста, почему не стоит торопиться с наймом дизайнера в штат, и как выстрои…
0
hh.ru
Подписан
Отписаться
Как оценить антикризисные навыки: интервью по компетенциям
В сложный период у рекрутера возникают новые вызовы. Если раньше задача была — найти сотрудника, который хорошо и стаби…
0
ProductStar
Подписан
Отписаться
Интервью с аналитиком — Денис Соболев, Product Manager, Head of B2B analytics Skyeng
В чём заключается работа аналитика? Какие качества нужны, чтобы успешно работать аналитиком? Какие плюсы и минусы есть …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Игорь Рачук
за день
Можно ли найти подкожный чип Гейтса?
OnePlus отключит фильтр, который позволял просвечивать сквозь предметы с помощью камеры OnePlus 8 Pro
Юрий Другач
за неделю
Ну это я уже понял. Но зато 1 человек из Гугла с зарплатой с 6 нулями, проживающий В Воркуте, будет являться градообразующим сотрудником
«Больше ничего не держит»: ИТ-специалисты начали переезжать из Кремниевой долины после продления режима «удалёнки»

Прямой эфир

Laugh Radiant

Как мы шерим сотрудников и…

Алексей Любимов

Разработчик тестов для оценки…

Kostya Golikov

«Сбербанк», Visa и «Азбука…

Александр Солдатов

«Отпуск будет. Но потом…

Ivan Vishnyakov

Что будет с рынком труда после…

Sergey Filimonov

«Сбербанк», Visa и «Азбука…

Kostya Golikov

«Сбербанк», Visa и «Азбука…

Евгений Симутин

Skolkovo Ventures вложит до 2,5…

Александр Антипов

Что будет с рынком труда после…

Sergey Filimonov

«Сбербанк», Visa и «Азбука…

Герман Добрицин

Кредит под залог недвижимости…

Nikita Pasechnik

«Отпуск будет. Но потом…

Олег Волков

«Магнит» стал поставщиком для…

Нина Курбатова

«Один провал — и инвесторы…

Вофк Гладун

Spotify подписал многолетний…

Василий

«Отпуск будет. Но потом…

Sergey Filimonov

«Сбербанк», Visa и «Азбука…

Nikita Pasechnik

«Отпуск будет. Но потом…

Saucedo Puetz

«Магнит» стал поставщиком для…

Иван Борода

«Сбербанк», Visa и «Азбука…