Прямой эфир
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Ритейлер анализирует разные модели работы, в том числе экспресс-доставку, говорят в «Магните».
«Магнит» и «Яндекс.Лавка» договорились о партнёрстве, рассказали vc.ru в сервисе экспресс-доставки продуктов. Ритейлер станет поставщиком двух точек «Лавки» в районах Нагатинский затон и Печатники в Москве.
В рамках пилота «Магнит» станет поставщиком большей части ассортимента, в том числе он предоставит товары под собственной торговой маркой и кулинарию. Это позволит снизить цены на продукты в этих точках «Лавки» примерно на 20%, говорят в компании.
По словам главы «Магнита» Яна Дюннинга, ритейлер пробует разные модели работы в электронной коммерции, одна из которых — экспресс-доставка. Во время пилота компания проанализирует отклик аудитории «Лавки» и при необходимости скорректирует ассортимент. Решение о масштабировании партнёры примут по итогам теста.
«Магнит» заявил об «ускорение цифровой трансформации» в мае 2020 года: для этого компания наняла топ-менеджеров Lamoda, в том числе бывшего главу интернет-ритейлера Флориана Янсена.
Лучше бы где-нито в пригороде Владимира отрыли. Там народ за скидос в 20% сам побежит на склады хавчик хватать тачками
Ой, пиздец. А в Москве как-будто не побежит
Да везде побежит. За 20 % и война может начаться. Не шутите с этим)
Я уже представил себе как это может выглядеть.
В комментариях вы кажется напутали, друзья!
20% - это снижение цен в Яндекс.Лавке по сравнению с их стандартными, за счет замены поставщика на Магнит.
А не Яндекс.Лавка продает товары из Магнита со скидкой 20% 🙂
Блоги компаний
Показать еще