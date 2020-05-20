Ритейлер анализирует разные модели работы, в том числе экспресс-доставку, говорят в «Магните».

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«Магнит» и «Яндекс.Лавка» договорились о партнёрстве, рассказали vc.ru в сервисе экспресс-доставки продуктов. Ритейлер станет поставщиком двух точек «Лавки» в районах Нагатинский затон и Печатники в Москве.

В рамках пилота «Магнит» станет поставщиком большей части ассортимента, в том числе он предоставит товары под собственной торговой маркой и кулинарию. Это позволит снизить цены на продукты в этих точках «Лавки» примерно на 20%, говорят в компании.

По словам главы «Магнита» Яна Дюннинга, ритейлер пробует разные модели работы в электронной коммерции, одна из которых — экспресс-доставка. Во время пилота компания проанализирует отклик аудитории «Лавки» и при необходимости скорректирует ассортимент. Решение о масштабировании партнёры примут по итогам теста.