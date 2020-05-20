В отличие от фермеров, которым из-за кризиса некуда отправлять товар, Impossible Foods и Beyond Meat могут легко остановить производство или нарастить его объёмы.

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Инфраструктура поставщиков, работающих с продуктовыми магазинами в США, дала сбой из-за пандемии — фермеры Среднего Запада вынуждены уничтожать десятки тысяч свиней, коров и кур, поскольку им некуда их отправлять, пишет Wired.

Fox

Миллионы американских покупателей не могут купить натуральное мясо в магазине, сообщает издание. На фоне проблем у фермеров продажи производителей искусственного мяса начали расти.

По данным Nielsen, в период со 2 февраля по 2 мая 2020 года объёмы продаж «альтернативного» мяса увеличились на 264%, или $25,7 млн. Темпы роста также были выше, чем в феврале, до кризиса. Продажи обычного мяса выросли на 45%, или $3,8 млрд. При этом искусственное мясо дороже.

В первом квартале объёмы поставок в продуктовые сети у производителя аналога мяса из ингредиентов растительного происхождения Beyond Meat выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Wired со ссылкой на представителей компании.

Но и до пандемии дела у производителей искусственного мяса шли хорошо, отмечает Wired. Impossible Foods и Beyond Meat успели выйти на рынок фастфуда и сейчас их продукцию можно купить по всей стране, утверждает издание. С начала 2020 года количество розничных точек, где продаётся Impossible Foods, выросло в 18 раз, сообщили в компании.

Одна из причин, по которой производители искусственного мяса могут расти относительно быстро, — то, что они в любое время могут остановить производство или, наоборот, увеличить его объёмы. Фермерам же придётся ждать, пока животные вырастут.