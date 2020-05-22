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Еда
Лиана Липанова
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Вендинговые операторы попросили власти Москвы разрешить установку автоматов в жилых домах без аукционов и арендной платы Материал редакции

Власти вряд ли одобрят инициативу из-за угроз пожарной безопасности, считает источник «Коммерсанта» в мэрии.

  • Руководители «Национальной ассоциации автоматизированной торговли» и «Союза операторов торговых автоматов» обратились к директору департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину с просьбой упростить порядок установки вендинговых автоматов в жилых домах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
  • В частности, операторы предлагают устанавливать торговые автоматы в подъездах или других помещениях жилых домов по решению собственников без аукционов и арендной платы. Это ускорит развитие отрасли, что особенно актуально в условиях пандемии, считают участники рынка. Если власти упростят порядок установки, компании обещают установить до 20 тысяч автоматов в жилых домах до конца 2020 года.
  • Вендинговые операторы включены в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей — из-за массовой «самоизоляции» и опустевших офисов большинство автоматов пришлось закрыть. На фоне этого автоматы в жилых домах Москвы и Санкт-Петербурга начали устанавливать «Вкусвилл» и «Азбука вкуса».
  • Рентабельность автомата в жилом доме почти в четыре раза ниже, чем в бизнес-центре или на вокзале, говорит гендиректор ГК Uvenco Арвидас Алутис. Арендная плата в жилом доме зависит от локации и в среднем составляет 2500 рублей в месяц, а в офисах в 90% случаев автомат устанавливается бесплатно, добавил Алутис.
  • Источник газеты в московской мэрии утверждает, что власти вряд ли одобрят инициативу из-за угрозы пожарной безопасности. Кроме того, жильцы не захотят предоставлять доступ в подъезды сотрудникам компаний для обслуживания автоматов, считает глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

#новость #вендинг

Лиана Липанова
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10 комментариев
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Нина Клименчук

6

1) Угроза пожарной безопастности? Если автомат будет стоять в подъезде, чего страшного может случиться? У каждого в квартире масса электрических бытовых приборов. Закрыли тему.
2) Кто это за жильцов то отвечает, что они будут против пускать в подъезд обслуживающего автомат. Секундочку, что за бред. Курьеров пускают, ремонтников пускают, мужей на час и т.п. а вот именно человека кто будет обслуживать данный аппарат-Нет!

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Igor Kachura

Нина
1

Отравление угарным газом, задымление, потеря ориентации в пространстве по этой причине, детонация открытых труб газоснабжения.
Открыли тему.

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Алексей Смолярчук

5

Ни-фи-га себе лобби!

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Beerman

2

лучше задайся вопросом, кто сейчас получает арендную плату за это и поймешь, почему он так против. Лично я бы не отказался от автомата с шоколадками и кофе в холле, правда, за электроэнергию владелец все же должен платить

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Нина Клименчук

Beerman
0

Вы правы, по поводу арендной платы, пускай она идет на оплату той же электроэнергии и уборки в подъездах. Но конечно же врядли. Т.к. слишком много карманов.

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Michael Petrov

2

ну норм че, еще можно майнеры в них встраивать.

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Филипп Балтич

0

Это очень и очень удобно для ленивого создания человек. Зачем прогуливаться в магазин по свежему воздуху, дышать полной грудью, обогащать свою кровь кислородом, если можно спуститься на 1 этаж, купить сиг и шоколадку....
С точки зрения бизнеса, это крутая монополия. У меня в Митино, например в основном 17-этажные дома. Это 680 квартир в подъезде и 680-1000 жильцов. 

Я бы ещё добавил постомат аля пикпойнт, удобно заказывать посылку и не привязываться ко времени ожидания курьера.

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Нина Клименчук

Филипп
0

Вообще то каждый сам должен выбирать, хочет он купить что то у себя в подъезде, те же сигареты, или он пойдет в магазин и сразу возьмет все необходимое. Вы поймите, сейчас люди реально многие без работы, а это как еще один способ заработать, легальный, полезный но вы его почему то хотите задушить на корню.
Я хоть и не в торговле тружусь, я маркетолог и работаю удаленно, но мне абсолютно жаль людей оставшихся без работы, которые хотят что то начать но их душат своими запретами.

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Вася Пражкин

0

 Власти вряд ли одобрят

Читай - «Пока не занесли»

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Эдуард Гладышев

0

Я бы на месте операторов подумал два раза. Подъезд это не торговый центр, там некому охранять содержимое автомата. 

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