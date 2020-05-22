Власти вряд ли одобрят инициативу из-за угроз пожарной безопасности, считает источник «Коммерсанта» в мэрии.
- Руководители «Национальной ассоциации автоматизированной торговли» и «Союза операторов торговых автоматов» обратились к директору департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину с просьбой упростить порядок установки вендинговых автоматов в жилых домах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
- В частности, операторы предлагают устанавливать торговые автоматы в подъездах или других помещениях жилых домов по решению собственников без аукционов и арендной платы. Это ускорит развитие отрасли, что особенно актуально в условиях пандемии, считают участники рынка. Если власти упростят порядок установки, компании обещают установить до 20 тысяч автоматов в жилых домах до конца 2020 года.
- Вендинговые операторы включены в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей — из-за массовой «самоизоляции» и опустевших офисов большинство автоматов пришлось закрыть. На фоне этого автоматы в жилых домах Москвы и Санкт-Петербурга начали устанавливать «Вкусвилл» и «Азбука вкуса».
- Рентабельность автомата в жилом доме почти в четыре раза ниже, чем в бизнес-центре или на вокзале, говорит гендиректор ГК Uvenco Арвидас Алутис. Арендная плата в жилом доме зависит от локации и в среднем составляет 2500 рублей в месяц, а в офисах в 90% случаев автомат устанавливается бесплатно, добавил Алутис.
- Источник газеты в московской мэрии утверждает, что власти вряд ли одобрят инициативу из-за угрозы пожарной безопасности. Кроме того, жильцы не захотят предоставлять доступ в подъезды сотрудникам компаний для обслуживания автоматов, считает глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Нина Клименчук
1) Угроза пожарной безопастности? Если автомат будет стоять в подъезде, чего страшного может случиться? У каждого в квартире масса электрических бытовых приборов. Закрыли тему.
2) Кто это за жильцов то отвечает, что они будут против пускать в подъезд обслуживающего автомат. Секундочку, что за бред. Курьеров пускают, ремонтников пускают, мужей на час и т.п. а вот именно человека кто будет обслуживать данный аппарат-Нет!
Igor KachuraНина
Отравление угарным газом, задымление, потеря ориентации в пространстве по этой причине, детонация открытых труб газоснабжения.
Открыли тему.
Алексей Смолярчук
Ни-фи-га себе лобби!
Beerman
лучше задайся вопросом, кто сейчас получает арендную плату за это и поймешь, почему он так против. Лично я бы не отказался от автомата с шоколадками и кофе в холле, правда, за электроэнергию владелец все же должен платить
Нина КлименчукBeerman
Вы правы, по поводу арендной платы, пускай она идет на оплату той же электроэнергии и уборки в подъездах. Но конечно же врядли. Т.к. слишком много карманов.
Michael Petrov
ну норм че, еще можно майнеры в них встраивать.
Филипп Балтич
Это очень и очень удобно для ленивого создания человек. Зачем прогуливаться в магазин по свежему воздуху, дышать полной грудью, обогащать свою кровь кислородом, если можно спуститься на 1 этаж, купить сиг и шоколадку....
С точки зрения бизнеса, это крутая монополия. У меня в Митино, например в основном 17-этажные дома. Это 680 квартир в подъезде и 680-1000 жильцов.
Я бы ещё добавил постомат аля пикпойнт, удобно заказывать посылку и не привязываться ко времени ожидания курьера.
Нина КлименчукФилипп
Вообще то каждый сам должен выбирать, хочет он купить что то у себя в подъезде, те же сигареты, или он пойдет в магазин и сразу возьмет все необходимое. Вы поймите, сейчас люди реально многие без работы, а это как еще один способ заработать, легальный, полезный но вы его почему то хотите задушить на корню.
Я хоть и не в торговле тружусь, я маркетолог и работаю удаленно, но мне абсолютно жаль людей оставшихся без работы, которые хотят что то начать но их душат своими запретами.
Вася Пражкин
Власти вряд ли одобрят
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Эдуард Гладышев
Я бы на месте операторов подумал два раза. Подъезд это не торговый центр, там некому охранять содержимое автомата.