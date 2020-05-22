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Еда
Татьяна Боброва
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Водители-партнёры «Ситимобила» займутся доставкой еды из Delivery Club в Москве Материал редакции

Доставку с помощью водителей уже развивают сервисы «Лавка» и «Самокат».

7 комментариев
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Delivery Club и «Ситимобил» договорились о сотрудничестве (оба сервиса входят в совместное предприятие «Сбербанка» и Mail.ru Group): водители-партнёры такси-сервиса подключатся к доставке еды в Москве. Об этом vc.ru рассказали в «Ситимобиле».

Если клиент находится далеко от ресторана, агрегатор назначит не пешего курьера, а водителя. Услуга подключается автоматически, ресторанам-партнёрам Delivery Club не нужно дополнительно ничего делать. В ближайшее время «Ситимобил» подключится ко всем московским партнёрским заведениям.

Для пользователей процесс заказа также не изменится: рестораны, которые доступны для клиента благодаря такси, будут отмечены значком. Стоимость доставки с помощью такси будет зависеть от расстояния между рестораном и пользователем. Также в приложении «Ситимобила» появилась кнопка перехода в приложение Delivery Club.

В будущем партнёры планируют запустить доставку еды с помощью водителей, подключенных к такси-сервису, во всех городах присутствия «Ситимобил». Также компания планирует запустить доставку из сервиса экспресс-доставки продуктов «Самокат».

«Самокат» в апреле уже договорился о доставке продуктов в Москве с помощью каршерингов YouDrive и «Делимобиль». Расширяет зоны покрытия с помощью водителей-партнёров «Яндекс.Такси» и сервис «Лавка».

#новость #ситимобил #deliveryclub

Татьяна Боброва
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7 комментариев
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Андрей Васильев

4

Да это для души, а так у меня бизнес
Агрегаторы плохие, правительство плохое
И вы считаете нормальным что я всего за 230 рублей вёз ваш заказ?
Ой а у меня мелочи нет

И все это с доставкой на дом до двери))

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Кирилл Вечкасов

Андрей
1

Не ставьте 1 балл, клиент просто не вошел в мое положение и просил доставить его в пункт назначения, а так бы вам привез еду вовремя и клиента до места. Ситуация тяжелая, а люди хотят покататься от дома к дому.

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Andrey Kulakov

0

Для пользователей процесс заказа также не изменится.

То есть опцией это не будет? Любой мой заказ может неожиданно привезти таксист? 🤔

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Владимир Кролико

Andrey
2

да, я бы тоже наверное не хотел.

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Александр Пересветов

0

ситимолбил, яндекстакси, яндекседа, яндекславка, яндексдоставка, деливериклаб, еда, такси, доставка, доставка, такси, еда, один договорился с другим, другой договорился с одним, уже рябит от новостей кто с кем из них договорился и куда они что будут доставлять. Уже путаешься и в брендах, и в игроках рынка 🤦🏻‍♂️

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Виталий Журавлев

0

Лайфхак...
Выходя из метро, заказываете доставку через DC с ближайшего мака и с курьером едете бесплатно до дома

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Mikhail Shamov

0

У водителей будут термосумки?
У них будут мед.книжки?
🤔

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