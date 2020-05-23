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Рекомендации Роспотребнадзора участники рынка называли «выстрелом в голову».
Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) 21 мая предложила Роспотребнадзору и профильным министерствам свой план поэтапного выхода из карантина точек общественного питания, пишут «Ведомости».
Участники рынка не согласны с требованиями Роспотребнадзора, так как по его условиям большинство заведений сможет открыться только на последнем этапе снятия режима самоизоляции.
21 апреля Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы предприятий общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения Covid-19.
Например, на втором этапе могут открыться заведения площадью не более 50 м² — в обеденном зале должно быть не более пяти столов с 1-2 посадочными местами. Массовые мероприятия запрещены полностью.
На третьем этапе разрешена установка 20 посадочных мест на 1-2 человек и массовые мероприятия при условии размещения столов на 1-2 человек на расстоянии не менее 1 м друг от друга.
Рестораторы назвали требования «контрольным выстрелом в голову», так как открывать заведение на 20 человек нерентабельно.
«Проще не открываться вовсе», — отмечал сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук. Глава ФРиО Игорь Бухаров считает, что «никто не в состоянии выполнить ограничения» и они могут «похоронить бизнес».
Также на каждом этапе действуют дополнительные меры безопасности: ежедневный «входной фильтр» для персонала, обработка рук антисептиками, влажная уборка в течение дня, дезинфекция в конце рабочей смены и проветривание.
Рестораторы объясняют свои требования тем, что Роспотребнадзор не учитывал специфики бизнеса — их рекомендации могли выполнить только крупные фастфуд-сети, а остальные игроки рынка будут вынуждены оставаться закрытыми, что создаст угрозу банкротств.
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