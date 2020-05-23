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Еда
Евгений Делюкин
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Рестораторы предложили свой план поэтапного снятия ограничений — с открытием летних кафе и семейными праздниками Материал редакции

Рекомендации Роспотребнадзора участники рынка называли «выстрелом в голову».

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Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) 21 мая предложила Роспотребнадзору и профильным министерствам свой план поэтапного выхода из карантина точек общественного питания, пишут «Ведомости».

Участники рынка не согласны с требованиями Роспотребнадзора, так как по его условиям большинство заведений сможет открыться только на последнем этапе снятия режима самоизоляции.

Что рекомендует Роспотребнадзор

21 апреля Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы предприятий общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения Covid-19.

Например, на втором этапе могут открыться заведения площадью не более 50 м² — в обеденном зале должно быть не более пяти столов с 1-2 посадочными местами. Массовые мероприятия запрещены полностью.

На третьем этапе разрешена установка 20 посадочных мест на 1-2 человек и массовые мероприятия при условии размещения столов на 1-2 человек на расстоянии не менее 1 м друг от друга.

Рестораторы назвали требования «контрольным выстрелом в голову», так как открывать заведение на 20 человек нерентабельно.

«Проще не открываться вовсе», — отмечал сооснователь ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук. Глава ФРиО Игорь Бухаров считает, что «никто не в состоянии выполнить ограничения» и они могут «похоронить бизнес».

Что предлагают рестораторы

  • Первый этап — режим ограничений: заведения открыты только на доставку и работу навынос.
  • Второй этап — режим стабилизации: если в регионе стойкая тенденция к снижению заболеваемости Covid-19. Открываются летние кафе с соблюдением дистанции между столами в 1 метр, работают кафе площаью до 200 метров при использовании использования только 50% посадочных мест. Разрешены семейные праздники в отдельных залах — до 20 человек.
  • Третий этап — переходный к штатному режиму: работают все предприятия общественного питания при соблюдении нормативных требований, разрешены массовые мероприятия до 100 человек (банкеты, праздники, поминки).

Также на каждом этапе действуют дополнительные меры безопасности: ежедневный «входной фильтр» для персонала, обработка рук антисептиками, влажная уборка в течение дня, дезинфекция в конце рабочей смены и проветривание.

Рестораторы объясняют свои требования тем, что Роспотребнадзор не учитывал специфики бизнеса — их рекомендации могли выполнить только крупные фастфуд-сети, а остальные игроки рынка будут вынуждены оставаться закрытыми, что создаст угрозу банкротств.

#новость #рестораны #бизнеснакарантине

Евгений Делюкин
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