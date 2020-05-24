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Лера Михайлова
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Обладатель звания «лучшего ресторана мира» Noma перезапустился на время карантина как бургерная Материал редакции

Четырёхкратный участник списка The World's 50 Best restaurants открыл винный бар с бургерами по $18.

2 комментария
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Копенгагенский ресторан Noma — один из самых титулованных в мире — открыл закусочную с бургерами, пока основной ресторан закрыт. Об этом пишет Bloomberg.

Обладатель звания лучшего ресторана мира Noma также входит в гид Michelin с оценкой две звезды из трёх. Раньше чтобы попасть в заведение посетителям приходилось записываться в очередь, но купить вино и бургеры навынос можно без записи.

21 мая Noma открыл площадку в саду возле своего основного зала. Bloomberg называет цены доступными: бургер можно купить за $18,4 (около 1300 рублей). Для Дании это не очень высокая цена, уточняет издание. Пиво стоит около 50 крон (около 500 рублей), а вино от 95 крон (около 990 рублей) за бокал.

Шеф-повар ресторана Рене Редзепи рассказал, что цель этого проекта — помочь вернуть общественную жизнь в Копенгагене. Основной зал Noma откроется примерно через 1,5-2 месяца после окончания эпидемии Covid-19.

Лера Михайлова
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Николай Малков

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Мчу!

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Игорь Белкин

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"через примерно 1,5-2 месяца после окончания эпидемии Covid-19"

Информацию в кремле подтвердили?

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