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Еда
Лиана Липанова
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Delivery Club подключил первого партнёра-ритейлера: сервис начал доставлять продукты из «Вкусвилла» в Москве Материал редакции

Конкурент сервиса — «Яндекс.Еда» — также сотрудничает с ритейлерами с начала апреля.

9 комментариев
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Delivery Club начал тестировать доставку продуктов из супермаркетов здорового питания «Вкусвилл», сообщил vc.ru представитель сервиса. Минимальной суммы заказа нет, стоимость доставки — от 59 до 149 рублей.

В сервисе можно заказать весь ассортимент магазина, за исключением весовых категорий, — более 3000 наименований. Время доставки зависит от расстояния и составит от 20 минут до часа.

В течение 10 дней появится возможность заказать продукты из 22 магазинов «Вкусвилла» в Северо-Западном округе Москвы, на втором этапе к сервису доставки подключатся остальные магазины в столице, а на третьем — в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и других городах России.

Сервис получает комиссию от заказов во «Вкусвилле», передают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Стандартная комиссия составляет 20–35% стоимости заказа, рассказывал в начале мая в интервью «Ведомостям» руководитель Delivery Club Гюванч Донмез. Комиссия для ритейлера будет отличаться, но её размер не раскрывается, пишет газета.

Delivery Club запустил быструю доставку продуктов в партнёрстве с сервисом «Быстроном» в Москве в конце 2019 года, а с сервисом «Самокат» в Санкт-Петербурге — в январе 2020 года.

Другой сервис доставки еды — «Яндекс.Еда» — запустил доставку продуктов из сторонних магазинов в начале апреля 2020 года. Первым партнёром стала «Азбука вкуса».

«Вкусвилл» также сотрудничает с «Яндекс.Такси» — водители сервиса доставляют продукты ритейлера по Москве. Оформить заказ можно в собственном приложении магазина «Вкусвилл экспресс».

#новость #deliveryclub #вкусвилл

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Doppel Bock

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Из ВкусВила доставляют продукты: Яндекс.Лавка, ВкусВилл экспресс, теперь и Деливери. Все они делают это за деньги (100-200₽), но зачем? Кому это нужно? Есть же доставка из приложения ВкусВилл, их собственные курьеры, которые доставляют очень быстро заказ, обычно 30-50мин с момента заказа, доставка там абсолютно бесплатная, даже если заказываешь просто пакет молока, курьеры вежливые.
Лучше бы добавили что-то другое, например, х5 пятерочка/перекресток/карусель или что-то подобное.

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Дмитрий Энтелис

Doppel
1

Хм, раньше доставка из ВкусВилл была только через ВВ Экспресс и была платная. Если запустили бесплатную - это уже отличная новость.

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Doppel Bock

Дмитрий
3

Приложение ВкусВилл, в нем можно заказать доставку на что угодно, на весовой товар тоже можно, нет ограничений по ассортименту и сумме заказа, даже товары из зеленой зоны со скидкой 40%. Единственное, что можно выбирать из того, что в наличии в ближ магазине, вначале нужно выбрать магазин. И все, удобно, быстро, без переплаты. Они запустили этот сервис недели две назад.

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Saucedo Puetz

Doppel
1

те кто покупают в пятерочке, тому не лень самому сходить и сэкономить 50р на доставке

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Ware Wow

3

добавили бы нормальные магазины с полным ассортиментом

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Юрий Глотов

Ware
0

согласен, во вкусвилл есть прикольные штуки, но корзину полноценную там составить очень сложно

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Sergei Timofeyev

0

20-35%? Учитывая маржинальность продуктового ритейла, то они в убыток себе торгуют. 

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Oleg Dubovitskiy

0

Как бы организовать ещё доставку фитнес товаров сразу? Ну типа взял салатов, шашлыка, кортохи и ещё сразу гантельки придачу, чтобы этот жирок то согнать 

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Sergei Timofeyev

Oleg
0

Курьер пока допрет - скинет) 

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