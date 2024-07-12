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Евгения Евсеева
Еда

«Черноголовка» переименует бренд детского питания Heinz в Gipopo

Цветовая гамма и упаковка остались такими же.

  • Группа компаний «Черноголовка» прекратит выпускать детское питание Heinz в сентябре 2024 года, но до этого в августе выведет на рынок бренд Gipopo, пишет Shopper's. Он заменит прежнюю торговую марку до конца 2024-го.
  • Сначала в ассортименте будут каши и пюре, позже в 2024-м добавят снеки. В 2025 году компания начнёт выпускать готовые блюда для детей и детские напитки. Изменится только название — цвета и оформление остались теми же.
Фото: «Черноголовка»
Фото: «Черноголовка»
  • «Черноголовка» выкупила у Kraft Heinz российский бизнес по производству детского питания в марте 2024 года. По соглашению она могла выпускать продукты под брендом Heinz ещё полгода — этот срок истекает в сентябре.
  • Разрабатывать новый бренд компания начала больше года назад, ещё «на этапе сделки». В дизайн упаковки «намеренно» включили элементы, которые сама Heinz использовала до 2020 года. Например, вернётся розовый бегемотик, которого не стали менять — права на использование персонажа «Черноголовка» получила с выкупом активов.
  • Выпускать Gipopo будут на двух комбинатах, которые «Черноголовка» приобрела у Kraft Heinz. «Георгиевский комбинат детского питания» продолжит выпускать сухие каши. «Ивановский комбинат детского питания» — жидкие каши пюре, а также станет площадкой для производства готовых блюд. Выпуск снеков наладят на других предприятиях группы — кондитерской фабрике в Барнауле и заводе во Пскове.

#новости #черноголовка

1
1
21
21 комментарий
Слегка Придурковатый

Не самое стрёмное название. Могли сделать хуже.

4
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тёма

Может просто не хотели, потому что я не понимаю как можно случайно выбрать самое дибильное название

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Вадим Рудницкий

Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо... ©

3
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Hox

Вот и Гиппо, вот и Попо,
Гиппо-попо, Гиппо-попо!
Вот идёт Гиппопотам.
Он идёт от Занзибара.
Он идёт к Килиманджаро —
И кричит он, и поёт он:
«Слава, слава Айболиту!
Слава добрым докторам!

2
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fyp

Почему названия в цветах радуги?

2
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Влад Борщ

Вы хоть знаете из каких цветов состоит радуга?)

1
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тёма

Скоро поменяют, не переживайте

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