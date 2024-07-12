«Черноголовка» переименует бренд детского питания Heinz в Gipopo

Цветовая гамма и упаковка остались такими же.Группа компаний «Черноголовка» прекратит выпускать детское питание Heinz в сентябре 2024 года, но до этого в августе выведет на рынок бренд Gipopo, пишет Shopper's. Он заменит прежнюю торговую марку до конца 2024-го.Сначала в ассортименте будут каши и пюре, позже в 2024-м добавят снеки. В 2025 году компания начнёт выпускать готовые блюда для детей и детские напитки. Изменится только название — цвета и оформление остались теми же.Фото: «Черноголовка»«Черноголовка» выкупила у Kraft Heinz российский бизнес по производству детского питания в марте 2024 года. По соглашению она могла выпускать продукты под брендом Heinz ещё полгода — этот срок истекает в сентябре.Разрабатывать новый бренд компания начала больше года назад, ещё «на этапе сделки». В дизайн упаковки «намеренно» включили элементы, которые сама Heinz использовала до 2020 года. Например, вернётся розовый бегемотик, которого не стали менять — права на использование персонажа «Черноголовка» получила с выкупом активов.Выпускать Gipopo будут на двух комбинатах, которые «Черноголовка» приобрела у Kraft Heinz. «Георгиевский комбинат детского питания» продолжит выпускать сухие каши. «Ивановский комбинат детского питания» — жидкие каши пюре, а также станет площадкой для производства готовых блюд. Выпуск снеков наладят на других предприятиях группы — кондитерской фабрике в Барнауле и заводе во Пскове.#новости #черноголовка
Не самое стрёмное название. Могли сделать хуже.
Может просто не хотели, потому что я не понимаю как можно случайно выбрать самое дибильное название
Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо... ©
Вот и Гиппо, вот и Попо,
Гиппо-попо, Гиппо-попо!
Вот идёт Гиппопотам.
Он идёт от Занзибара.
Он идёт к Килиманджаро —
И кричит он, и поёт он:
«Слава, слава Айболиту!
Слава добрым докторам!
Почему названия в цветах радуги?
Вы хоть знаете из каких цветов состоит радуга?)
Скоро поменяют, не переживайте