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Стеклянные перегородки, разметка снаружи ресторана и специальный сотрудник для открытия двери.
Сеть ресторанов McDonald's готовится к открытию своих заведений после снятия ограничений из-за пандемии и обеспечивает меры безопасности для профилактики распространения коронавируса, рассказал vc.ru представитель компании. Компания уже оборудовала первый ресторан в соответствии с требованиями безопасности — на Арбате в Москве.
Вход в рестораны будет ограничен, чтобы избежать полной посадки. У входа будет разметка для безопасной очереди. Регулировать загрузку залов и открывать дверь будет специальный сотрудник — так посетители смогут избежать контакта с поверхностью.
Защитные экраны появятся между столиками и в зоне приема заказов.
По мере снятия ограничений аналогичные меры безопасности предпримут и в других заведениях сети.
Будет еще один повод туда не пойти...
Ну насчет жизиков не знаю, но руки в детстве учат мыть всех. Но я регулярно вижу, что люди после туалета часто руки не моют. Так что хуже не будет
Теперь малолетки заказав один напиток на 10 человек будут весь день тусоваться там и никому не войти больше
идея для действий Бургер Кинга))
Бургер Кинг уже объявил свою идею по соблюдении дистанции все гораздо проще - надо добавить лука, надо добавить больше лука
"с 1 июня Burger King запустит оплату заказов по QR-коду и, как сообщалось ранее, введет в меню новый воппер с тройной порцией лука «для социального дистанцирования»."
Какой ад, просто пиздец. У всех крыша окончательно поехала от этого ебаного вируса. Зачем Макдак это делает? Государство заставляет? Нет же, это их ебанутая инициатива. Но в чем смысл? Люди бы и так продолжили ходить в Макдак, никому не нужны эти дополнительные меры, зачем они устроили этот ебаный позорный цирк? Открылись бы как раньше, с точки зрения бизнеса они бы ничего не потеряли.
да, клоунада какая-то, впрочем Рональд МакДональд и есть клоун же
Рональд Макдональд был меньшей клоунадой, чем этот коронавирусный фарс, верните Рональда! Остается надеяться, что бары и рестораны откроются как раньше, без дополнительных убогих цирковых номеров, как здесь.
Выглядит как-то сюрреалистично…
Надо посмотреть, кто с 2019 года скупал заводы по антисептикам и пр.коронабесячим штукам.
Напоминает 9\11 в Америке. Были те, кто пострадал, а были те, которые случайно застраховались и подстраховались. Ну, а про то, что схлопнулось не 2 башни, а целых 3 - уже мало, кто вспомнит.
Полная аналогия. Настоящий false flag/
Сильно сомневаюсь что посетители макдака будут четко соблюдать все ограничения и предписания
Отлично! Пока теремки всякие роют о господдержке ребятушки делают все возможное что бы открыться безопасно. Красавцы чё.
а слабо макдаку на кухне установить дистанцию между каждым сотрудником...?)
Как на самом деле будет выглядеть McDonalds в России после снятия ограничений:
По-моему все вполне нормально и красиво, соблюдать дистанцию необходимо потому что...
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