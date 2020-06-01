Стеклянные перегородки, разметка снаружи ресторана и специальный сотрудник для открытия двери.

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Сеть ресторанов McDonald's готовится к открытию своих заведений после снятия ограничений из-за пандемии и обеспечивает меры безопасности для профилактики распространения коронавируса, рассказал vc.ru представитель компании. Компания уже оборудовала первый ресторан в соответствии с требованиями безопасности — на Арбате в Москве.

McDonald's

McDonald's

Вход в рестораны будет ограничен, чтобы избежать полной посадки. У входа будет разметка для безопасной очереди. Регулировать загрузку залов и открывать дверь будет специальный сотрудник — так посетители смогут избежать контакта с поверхностью.

McDonald's

McDonald's

McDonald's

Защитные экраны появятся между столиками и в зоне приема заказов.

McDonald's

McDonald's

McDonald's

По мере снятия ограничений аналогичные меры безопасности предпримут и в других заведениях сети.

McDonald's

McDonald's