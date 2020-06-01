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Лиана Липанова
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Фото: как будет выглядеть McDonald's в России после снятия ограничений на работу Материал редакции

Стеклянные перегородки, разметка снаружи ресторана и специальный сотрудник для открытия двери.

23 комментария
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Сеть ресторанов McDonald's готовится к открытию своих заведений после снятия ограничений из-за пандемии и обеспечивает меры безопасности для профилактики распространения коронавируса, рассказал vc.ru представитель компании. Компания уже оборудовала первый ресторан в соответствии с требованиями безопасности — на Арбате в Москве.

McDonald's
McDonald's

Вход в рестораны будет ограничен, чтобы избежать полной посадки. У входа будет разметка для безопасной очереди. Регулировать загрузку залов и открывать дверь будет специальный сотрудник — так посетители смогут избежать контакта с поверхностью.

McDonald's
McDonald's
McDonald's

Защитные экраны появятся между столиками и в зоне приема заказов.

McDonald's
McDonald's
McDonald's

По мере снятия ограничений аналогичные меры безопасности предпримут и в других заведениях сети.

McDonald's
McDonald's
McDonald's

#mcdonalds #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
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23 комментария
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Матвей Панов

7

Будет еще один повод туда не пойти...

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er.david

Матвей
2

Кто-то настойчиво продвигает свое видение мира. Маски, дистанция, кругом антиспетик...и это кто-то точно шизик и маньяк. Именно шизики обожают постоянно мыть руки. Вот и делайте выводы.

Ответить

Денис Богачев

er.david
–1

Ну насчет жизиков не знаю, но руки в детстве учат мыть всех. Но я регулярно вижу, что люди после туалета часто руки не моют. Так что хуже не будет

Ответить

Konstantin_Andreevich

6

Теперь зайти пописать в МакДак будет сложнее.

Ответить

Алексей Штейн

5

Теперь малолетки заказав один напиток на 10 человек будут весь день тусоваться там и никому не войти больше 

Ответить

Dan Grigoryev

Алексей
0

идея для действий Бургер Кинга))

Ответить

Pavel Che

Dan
0

Бургер Кинг уже объявил свою идею по соблюдении дистанции все гораздо проще - надо добавить лука, надо добавить больше лука 
"с 1 июня Burger King запустит оплату заказов по QR-коду и, как сообщалось ранее, введет в меню новый воппер с тройной порцией лука «для социального дистанцирования»."

Сети быстрого питания рассказали об изменениях…
Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs усилит меры безопасности после возобновления работы…
meduza.io
Ответить

Yarshd Dhsdfh

3

Какой ад, просто пиздец. У всех крыша окончательно поехала от этого ебаного вируса. Зачем Макдак это делает? Государство заставляет? Нет же, это их ебанутая инициатива. Но в чем смысл? Люди бы и так продолжили ходить в Макдак, никому не нужны эти дополнительные меры, зачем они устроили этот ебаный позорный цирк? Открылись бы как раньше, с точки зрения бизнеса они бы ничего не потеряли.

Ответить

Dan Grigoryev

Yarshd
2

да, клоунада какая-то, впрочем Рональд МакДональд и есть клоун же

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Dan
2

Рональд Макдональд был меньшей клоунадой, чем этот коронавирусный фарс, верните Рональда! Остается надеяться, что бары и рестораны откроются как раньше, без дополнительных убогих цирковых номеров, как здесь.

Ответить

er.david

Yarshd
1

Так и войдет в историю этот 2020 год: коронабесие.

Ответить

er.david

Yarshd
1

Маски и перчатки это любимая тема шизиков мас-нов и пр.окульт.тусовки, хорошо, что еще фартуки не обязали носить, а в руках держать циркули и лопатки)))

Ответить

Алексей Малахов

2

Выглядит как-то сюрреалистично…

Ответить

er.david

Алексей
0

Надо посмотреть, кто с 2019 года скупал заводы по антисептикам и пр.коронабесячим штукам. 
Напоминает 9\11 в Америке. Были те, кто пострадал, а были те, которые случайно застраховались и подстраховались. Ну, а про то, что схлопнулось не 2 башни, а целых 3 - уже мало, кто вспомнит. 
Полная аналогия. Настоящий false flag/

Ответить

Sam Beckett

1

Сильно сомневаюсь что посетители макдака будут четко соблюдать все ограничения и предписания

Ответить

Денис Пихаров

0

Картохи охота

Ответить

Felix Freidman

0

А если вирус до зимы будет, то сотрудник там тоже будет стоять на холоде?

Ответить

Philip Poteryahin

0

Отлично! Пока теремки всякие роют о господдержке ребятушки делают все возможное что бы открыться безопасно. Красавцы чё.

Ответить

Alexander Lisovoy

0

а слабо макдаку на кухне установить дистанцию между каждым сотрудником...?)

Ответить

Дамир Камалетдинов

0

Как на самом деле будет выглядеть McDonalds в России после снятия ограничений:

Ответить

Denis Smirnov

–1

Какие же они крутые

Ответить

Natalia Kulaeva

–2

По-моему все вполне нормально и красиво, соблюдать дистанцию необходимо потому что...

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er.david

Natalia
0

Мы люди, а не биороботы. Люди обмениваются энергией, наполняются радостью, энтузиазмом, верой, оптимизмом. 
И вот этого всего нас лишают, навязывая дистанцию, внушая, что все заразные.

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