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Еда
Лиана Липанова
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Роспотребнадзор обновил рекомендации для ресторанов: 1,5 метра между столами и дезинфекция каждые 2-4 часа Материал редакции

Ведомство разработало рекомендации вместе с участниками рынка.

16 комментариев
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для предприятий общественного питания по работе после снятия ограничений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердила пресс-служба ведомства.

Соблюдение рекомендаций позволит избежать распространения коронавируса, рассчитывают в Роспотребнадзоре.

  • Перед началом рабочего дня сотрудникам должны измерять температуру, спрашивать о самочувствии и здоровье родственников.
  • Работники должны быть в масках, менять их нужно каждые три часа.
  • На входе должны стоять антисептики.
  • Столики должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.
  • Дезинфицировать столы, дверные ручки, выключатели и другие поверхности нужно каждые 2-4 часа.
  • Нельзя использовать посуду со сколами и трещинами, деформированной и поврежденной эмалью.
  • Посуду лучше мыть в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом при максимальной температуре. Если машины нет, то мыть руками и обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Ведомство разработало рекомендации с учётом мнения участников рынка, указывает газета. Решение об открытии общепита принимают главы регионов.

Ранее ведомство предлагало снимать ограничения для общепита в четыре этапа. На первом количество мест в заведении не должно было превышать 20, а расстояние между столами составлять не менее 1 метра. Рестораторы тогда возмутились правилами, напоминает газета.

#новость #роспотребнадзор #общепит

Лиана Липанова
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16 комментариев
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vic buynoff

6

 дезинфекция каждые 2-4 часа

Сидишь кушаешь, и вдруг тебе прямо в тарелку

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Денис Демидов

vic
0

Не переживайте, в журнале отменят, что все сделано и все.

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Филипп Балтич

3

я впринципе не люблю рестораны, где спина к спине\плечом к плечу сидеть приходиться и слушать чужие сплетни

Ответить

Evgeny Shershukov

2

С таким расстояниями между столами можно даже не открываться, это работа даже не в ноль будет!

Ответить

Тарас Тарас

Evgeny
0

А то сейчас лучше?!

Ответить

Vladimir Makarovskiy

1

«а расстояние между столами составлять не менее 1 метра. Рестораторы тогда возмутились». Серьезно? И поэтому сейчас лепят 1,5 метра? Боу! Вот же ж логика железная!

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Valeryi Ozarnichuk

Vladimir
1

А нехер возмущаться!

Ответить

Sergei Timofeyev

1

И спрашивать о состоянии родственников...

Ответить

er.david

Sergei
0

Интересно, почему у нас делают ВСЕ по лекалам ВОЗ? 
Где наши российские вирусологи? С каких пор шизик Гейтс и его ВОЗ стала диктовать России, как нам жить, как есть, как отдыхать, как общаться?

Ответить

Ivan Polyak

0

Где новости что Сбербанк подключился к СБП? Странный ресурс

Ответить

Jack Surfer

Ivan
0

Были.

Ответить

Ivan Polyak

Jack
0

ссылку в студию

Ответить

Yuri Ahmedov

0

1.5 метра от стола до стола. А люди что должны на столах сидеть? Считай спина к спине

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Сергей Бердников

0

.

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Valeryi Ozarnichuk

0

Если расстояние будут мерить от стола до стола, то ничего не изменится особо. Это практически впритык. И так постоянно выбираешь место чтобы из соседнего столика к тебе в тарелку не заглядывали и не пихали своим стулом в спину.

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Ivano Digital

0

От пандемии все же есть польза. В очередях научатся не прижиматься вплотную, в ресторанах наконец-то создадут комфортные зоны, в коммерческих помещениях чаще будут убираться. Надеюсь, эта привычка останется надолго.

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