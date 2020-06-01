Роспотребнадзор разработал рекомендации для предприятий общественного питания по работе после снятия ограничений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердила пресс-служба ведомства.

Ранее ведомство предлагало снимать ограничения для общепита в четыре этапа. На первом количество мест в заведении не должно было превышать 20, а расстояние между столами составлять не менее 1 метра. Рестораторы тогда возмутились правилами, напоминает газета.