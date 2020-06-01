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Ведомство разработало рекомендации вместе с участниками рынка.
Роспотребнадзор разработал рекомендации для предприятий общественного питания по работе после снятия ограничений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердила пресс-служба ведомства.
Соблюдение рекомендаций позволит избежать распространения коронавируса, рассчитывают в Роспотребнадзоре.
Ведомство разработало рекомендации с учётом мнения участников рынка, указывает газета. Решение об открытии общепита принимают главы регионов.
Ранее ведомство предлагало снимать ограничения для общепита в четыре этапа. На первом количество мест в заведении не должно было превышать 20, а расстояние между столами составлять не менее 1 метра. Рестораторы тогда возмутились правилами, напоминает газета.
дезинфекция каждые 2-4 часа
Сидишь кушаешь, и вдруг тебе прямо в тарелку
я впринципе не люблю рестораны, где спина к спине\плечом к плечу сидеть приходиться и слушать чужие сплетни
С таким расстояниями между столами можно даже не открываться, это работа даже не в ноль будет!
«а расстояние между столами составлять не менее 1 метра. Рестораторы тогда возмутились». Серьезно? И поэтому сейчас лепят 1,5 метра? Боу! Вот же ж логика железная!
И спрашивать о состоянии родственников...
Где новости что Сбербанк подключился к СБП? Странный ресурс
1.5 метра от стола до стола. А люди что должны на столах сидеть? Считай спина к спине
Если расстояние будут мерить от стола до стола, то ничего не изменится особо. Это практически впритык. И так постоянно выбираешь место чтобы из соседнего столика к тебе в тарелку не заглядывали и не пихали своим стулом в спину.
От пандемии все же есть польза. В очередях научатся не прижиматься вплотную, в ресторанах наконец-то создадут комфортные зоны, в коммерческих помещениях чаще будут убираться. Надеюсь, эта привычка останется надолго.
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