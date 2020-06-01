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Еда
Лиана Липанова
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Delivery Club отчитался о рекордных 5,5 млн заказов в мае Материал редакции

В том числе благодаря подключению 4000 новых ресторанов.

  • Сервис доставки еды Delivery Club по итогам мая выполнил рекордные 5,5 млн заказов без учёта доставки продуктов и заказов навынос, сообщил vc.ru представитель компании.
  • Это в три раза больше, чем в мае 2019 года, и на 1 млн больше, чем в апреле 2020 года.
  • На рост заказов в мае повлияли подключение новых ресторанов — около 4000, активность пользователей в «самоизоляции» и расширение зон доставки с помощью «Ситимобила», считают в компании.
  • С 6 по 12 апреля сервис выполнил 1 млн заказов впервые в истории, утверждает представитель Delivery Club. С тех пор этот показатель растёт каждую неделю.

#новость #deliveryclub

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Zebediah Killgrave

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Интересно. Как-то посчитал, что за первый квартал 2020 года DC выполнил ±11 млн заказов и отчитался о 1,82 млрд рублей выручки.

1,820/11 = 165 рублей средний чек. Где тут бизнес? При каких условиях и когда начнет зарабатывать? 

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Nursultan Tashbulatov

Zebediah
–1

Наверняка есть разница. Первое, что они считают выручкой? Лежит ли в этой выручке доля ресторанов или она оттуда вычтена? И таких уточнений много

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Zebediah Killgrave

Nursultan
1

Кажется, у выручки есть вполне однозначное определение.

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Иван Шишкин

Zebediah
0

Если комиссия 25%, то средний чек для покупателя 660р, вполне реалистично.

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Denis Bystruev

3

Ждём отчёта Яндекс.Еды

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Aleksander Rysevets

2

5,5млн !!!заказов!!! Впечатляет)

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Ivano Digital

Aleksander
2

прибыль должна впечатлять, а не количество работы :-)

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Sht_Anton

Ivano
1

но впечатлит, скорее всего, убыток)

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