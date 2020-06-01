В том числе благодаря подключению 4000 новых ресторанов.
- Сервис доставки еды Delivery Club по итогам мая выполнил рекордные 5,5 млн заказов без учёта доставки продуктов и заказов навынос, сообщил vc.ru представитель компании.
- Это в три раза больше, чем в мае 2019 года, и на 1 млн больше, чем в апреле 2020 года.
- На рост заказов в мае повлияли подключение новых ресторанов — около 4000, активность пользователей в «самоизоляции» и расширение зон доставки с помощью «Ситимобила», считают в компании.
- С 6 по 12 апреля сервис выполнил 1 млн заказов впервые в истории, утверждает представитель Delivery Club. С тех пор этот показатель растёт каждую неделю.
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Zebediah Killgrave
Интересно. Как-то посчитал, что за первый квартал 2020 года DC выполнил ±11 млн заказов и отчитался о 1,82 млрд рублей выручки.
1,820/11 = 165 рублей средний чек. Где тут бизнес? При каких условиях и когда начнет зарабатывать?
Nursultan TashbulatovZebediah
Наверняка есть разница. Первое, что они считают выручкой? Лежит ли в этой выручке доля ресторанов или она оттуда вычтена? И таких уточнений много
Zebediah KillgraveNursultan
Кажется, у выручки есть вполне однозначное определение.
Иван ШишкинZebediah
Если комиссия 25%, то средний чек для покупателя 660р, вполне реалистично.
Denis Bystruev
Ждём отчёта Яндекс.Еды
Aleksander Rysevets
5,5млн !!!заказов!!! Впечатляет)
Ivano DigitalAleksander
прибыль должна впечатлять, а не количество работы :-)
Sht_AntonIvano
но впечатлит, скорее всего, убыток)