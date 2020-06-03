Суд отклонил иск франчайзи к Domino’s Pizza в России о возмещении затрат на открытие убыточного ресторана
Материал редакции
Компания подала встречный иск и добилась взыскания 2,2 млн рублей с франчайзи.
Арбитражный суд Москвы в полном объёме отклонил требования франчайзи Domino's Pizza Евгения Хоронько к ООО «Пицца Ресторантс» (управляет этой сетью ресторанов в России).
Хоронько требовал взыскать с компании 27,1 млн рублей из-за затрат на открытие убыточного ресторана и упущенной выгоды. Он утверждал, что компания предоставляла недостоверные данные при заключении договора франчайзинга и ненадлежащим образом исполняла свои обязательства.
Суд постановил, что компания выполнила все свои обязятельства перед франчайзи, сообщили vc.ru в «Пицца Ресторантс». Хоронько сообщил vc.ru, что ждёт результативную часть и, скорее всего, будет оспаривать решение суда. По его словам, ещё два франчайзи готовятся подавать в суд.
Компания подала встречный иск с требованием погасить образовавшуюся задолженность, выплатить неустойку и судебные расходы. Суд удовлетворил иск Domino's Pizza, рассказали в компании. Теперь франчайзи должен будет выплатить около 2,2 млн рублей.