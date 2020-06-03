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Лиана Липанова
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Суд отклонил иск франчайзи к Domino’s Pizza в России о возмещении затрат на открытие убыточного ресторана Материал редакции

Компания подала встречный иск и добилась взыскания 2,2 млн рублей с франчайзи.

  • Арбитражный суд Москвы в полном объёме отклонил требования франчайзи Domino's Pizza Евгения Хоронько к ООО «Пицца Ресторантс» (управляет этой сетью ресторанов в России).
  • Хоронько требовал взыскать с компании 27,1 млн рублей из-за затрат на открытие убыточного ресторана и упущенной выгоды. Он утверждал, что компания предоставляла недостоверные данные при заключении договора франчайзинга и ненадлежащим образом исполняла свои обязательства.
  • Суд постановил, что компания выполнила все свои обязятельства перед франчайзи, сообщили vc.ru в «Пицца Ресторантс». Хоронько сообщил vc.ru, что ждёт результативную часть и, скорее всего, будет оспаривать решение суда. По его словам, ещё два франчайзи готовятся подавать в суд.
  • Компания подала встречный иск с требованием погасить образовавшуюся задолженность, выплатить неустойку и судебные расходы. Суд удовлетворил иск Domino's Pizza, рассказали в компании. Теперь франчайзи должен будет выплатить около 2,2 млн рублей.
Франчайзи Domino's Pizza Russia в регионах…
Они направили жалобу в головную компанию.
vc.ru

#новость #dominospizza

Лиана Липанова
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