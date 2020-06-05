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Тест уже завершён, а деньги курьерам вернули, утверждают в компании.
Delivery Club проверил жалобы части курьеров, сотрудничающих с сервисом доставки еды, на штрафы. Они были связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров в Москве, сообщили vc.ru в компании.
Тест проводился несколько дней и был завершён ещё до появления жалоб, утверждают в компании. Сейчас сервис работает в штатном режиме.
«Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится», — добавили в компании. На фоне режима самоизоляции объём заказов у курьеров вырос, а следовательно, и их заработок, напомнили в сервисе.
4 июня 2020 года Telegram-канал «Расстрига» рассказал о планируемой забастовке курьеров Delivery Club из-за жалоб на многочисленные штрафы и увольнения. В компании заявили, что проверят информацию.
«Эксперимент, очевидно, не удачный»
А чтобы не было вопросов и разногласий, ведь можно было просто об этом уведомить?
Скорее всего, нет. Ведь это не было экспериментом.
т.е. тестировали на то, будут недовольства или нет? Можно ли будет набить свой карман за счет сотрудников? Я считаю, это успех, деливери!
Нужно было курьерам на их жалобу выслать промокод 200 рублей на следующий заказ.
Ну хоть кто то в нашей стране себя защищает. Раньше шахтеры, теперь курьеры
Да всем по идеи , кроме достоинства терять нечего, кто то пресмыкается ради 30тысяч, кто то нет
Я бы вообще на месте людей отказался от этих доставок. Ну на глазах каждый день я вижу как эти сумки с едой, то падают, то на полу в маршрутке, то на лавках у киевского вокзала с бомжами, а еще Москва же...тут чуть курьер опоздает, то целые истерики устраивают, а им минус рублей 500, наверное это примерно 40 км их ходьбы...в общем я по старинке заказываю там, где есть машины - это комфортнее морально, чем прям такой явный ад, который происходит с этими рабами и едой, которую они перевозят
Не удалось "без шума и пыли" нагнуть курьеров? Скажем, что был просто эксперимент. Удобненько, чО.
«Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится»
Реальность:
- это драконовские правила
- не нравится, увольняйтесь
деливери, достависта и всякие другие предостовляльщики типа информационных услуг, очень любят делать так называемые "эксперименты" втихую, себе в выгоду, не уведомляя об этом людей работающих у них. И если вдруг растёт недовольство, сразу объявлять что это всего лишь "эксперимент", только об этом никто не знал
взяли пример с приложения "социальный мониторинг", но на эксперта Лысенко денег не хватило )))
яндекс еда опять тупит и не заманивает курьеров к себе. а могли бы бонусы за сданную зелёную атрибутику выдавать)))
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