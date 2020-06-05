Тест уже завершён, а деньги курьерам вернули, утверждают в компании.

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Delivery Club проверил жалобы части курьеров, сотрудничающих с сервисом доставки еды, на штрафы. Они были связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров в Москве, сообщили vc.ru в компании.

Тест проводился несколько дней и был завершён ещё до появления жалоб, утверждают в компании. Сейчас сервис работает в штатном режиме.

Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство. Эти штрафы уже компенсированы курьерам, в дальнейшем они применяться не будут, тестирование увеличенных зон также завершено. Иных изменений в работе курьеров за последнее время не было. Delivery Club

«Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится», — добавили в компании. На фоне режима самоизоляции объём заказов у курьеров вырос, а следовательно, и их заработок, напомнили в сервисе.