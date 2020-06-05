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Еда
Татьяна Боброва
2409

Delivery Club объяснил, почему курьеры грозили забастовкой: их оштрафовали при тестовом расширении зон доставки в Москве Материал редакции

Тест уже завершён, а деньги курьерам вернули, утверждают в компании.

19 комментариев
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Delivery Club проверил жалобы части курьеров, сотрудничающих с сервисом доставки еды, на штрафы. Они были связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров в Москве, сообщили vc.ru в компании.

Тест проводился несколько дней и был завершён ещё до появления жалоб, утверждают в компании. Сейчас сервис работает в штатном режиме.

Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство. Эти штрафы уже компенсированы курьерам, в дальнейшем они применяться не будут, тестирование увеличенных зон также завершено. Иных изменений в работе курьеров за последнее время не было.

Delivery Club

«Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится», — добавили в компании. На фоне режима самоизоляции объём заказов у курьеров вырос, а следовательно, и их заработок, напомнили в сервисе.

4 июня 2020 года Telegram-канал «Расстрига» рассказал о планируемой забастовке курьеров Delivery Club из-за жалоб на многочисленные штрафы и увольнения. В компании заявили, что проверят информацию.

#новость #deliveryclub

Татьяна Боброва
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19 комментариев
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Саша Гончар

31

Давайте потестим некоторые новые фишки, но штрафовать будем, как за старые

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CallMeBeardman !

14

«Эксперимент, очевидно, не удачный»
А чтобы не было вопросов и разногласий, ведь можно было просто об этом уведомить?
Скорее всего, нет. Ведь это не было экспериментом.

Ответить

Андрей Иванов

13

Тестировал за счёт бесплатной рабочей силы? Нормаааас

Ответить

Дмитрий Третьяков

9

т.е. тестировали на то, будут недовольства или нет? Можно ли будет набить свой карман за счет сотрудников? Я считаю, это успех, деливери!

Ответить

Камал Хумаев

Дмитрий
0

Скорее это успех курьеров.

Ответить

Евгений Киров

7

Лайк, если тоже тестируете в проде.

Ответить

Александр Иванов

5

Нужно было курьерам на их жалобу выслать промокод 200 рублей на следующий заказ.

Ответить

Алексей Алексеев

4

Ну хоть кто то в нашей стране себя защищает. Раньше шахтеры, теперь курьеры

Ответить

Vl Al

Алексей
1

"курьеры" - Им нечего терять. Встали и ушли.

Ответить

Алексей Алексеев

Vl
1

Да всем по идеи , кроме достоинства терять нечего, кто то пресмыкается ради 30тысяч, кто то нет

Ответить

Dima Tsurkan

4

Я бы вообще на месте людей отказался от этих доставок. Ну на глазах каждый день я вижу как эти сумки с едой, то падают, то на полу в маршрутке, то на лавках у киевского вокзала с бомжами, а еще Москва же...тут чуть курьер опоздает, то целые истерики устраивают, а им минус рублей 500, наверное это примерно 40 км их ходьбы...в общем я по старинке заказываю там, где есть машины - это комфортнее морально, чем прям такой явный ад, который происходит с этими рабами и едой, которую они перевозят

Ответить

Павел Бурцев

3

DC: "Хочешь жить, умей ибатца".

Ответить

Сергей Гусенков

2

Не удалось "без шума и пыли" нагнуть курьеров? Скажем, что был просто эксперимент. Удобненько, чО.

Ответить

Vyacheslav Anzhiganov

2

«Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится»

Реальность:

- это драконовские правила
- не нравится, увольняйтесь

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Алексей Алексеев

Vyacheslav
0

Вообще логично, незаменимых людей нет, а идиотов полно

Ответить

Часть Самера

2

деливери, достависта и всякие другие предостовляльщики типа информационных услуг, очень любят делать так называемые "эксперименты" втихую, себе в выгоду, не уведомляя об этом людей работающих у них. И если вдруг растёт недовольство, сразу объявлять что это всего лишь "эксперимент", только об этом никто не знал

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Grigory Zarudaev

0

взяли пример с приложения "социальный мониторинг", но на эксперта Лысенко денег не хватило )))

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ave ego

0

яндекс еда опять тупит и не заманивает курьеров к себе. а могли бы бонусы за сданную зелёную атрибутику выдавать)))

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Часть Самера

0

почему здесь удалют комментарии?

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