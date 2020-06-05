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Еда
Татьяна Боброва
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Delivery Club объяснил жалобы курьеров на штрафы — сервис тестировал увеличение зон доставки в Москве Материал редакции

Накануне стало известно, что курьеры собираются на забастовку из-за штрафов и увольнений.

4 комментария
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Delivery Club проверил жалобы части курьеров, сотрудничающих с сервисом доставки еды, на штрафы. Они были связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров в Москве, сообщили vc.ru в компании.

Тест проводился несколько дней и был завершён ещё до появления жалоб, утверждают в компании. Сейчас сервис работает в штатном режиме.

Некоторые курьеры получили штрафы за отказ от принятия заказов с увеличенным расстоянием, чем и было вызвано их недовольство. Эти штрафы уже компенсированы курьерам, в дальнейшем они применяться не будут, тестирование увеличенных зон также завершено. Иных изменений в работе курьеров за последнее время не было.

Delivery Club

«Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится», — добавили в компании. На фоне режима самоизоляции объём заказов у курьеров вырос, а следовательно, и их заработок, напомнили в сервисе.

4 июня 2020 года Telegram-канал «Расстрига» рассказал о планируемой забастовке курьеров Delivery Club из-за жалоб на многочисленные штрафы и увольнения. В компании заявили, что проверят информацию.

#новость #deliveryclub

Татьяна Боброва
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4 комментария
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Саша Гончар

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Давайте потестим некоторые новые фишки, но штрафовать будем, как за старые

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Андрей Иванов

1

Тестировал за счёт бесплатной рабочей силы? Нормаааас

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CallMeBeardman !

1

«Эксперимент, очевидно, не удачный»
А чтобы не было вопросов и разногласий, ведь можно было просто об этом уведомить?
Скорее всего, нет. Ведь это не было экспериментом.

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Павел Бурцев

0

DC: "Хочешь жить, умей ибатца".

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