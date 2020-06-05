Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Накануне стало известно, что курьеры собираются на забастовку из-за штрафов и увольнений.
Delivery Club проверил жалобы части курьеров, сотрудничающих с сервисом доставки еды, на штрафы. Они были связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров в Москве, сообщили vc.ru в компании.
Тест проводился несколько дней и был завершён ещё до появления жалоб, утверждают в компании. Сейчас сервис работает в штатном режиме.
«Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится», — добавили в компании. На фоне режима самоизоляции объём заказов у курьеров вырос, а следовательно, и их заработок, напомнили в сервисе.
4 июня 2020 года Telegram-канал «Расстрига» рассказал о планируемой забастовке курьеров Delivery Club из-за жалоб на многочисленные штрафы и увольнения. В компании заявили, что проверят информацию.
«Эксперимент, очевидно, не удачный»
А чтобы не было вопросов и разногласий, ведь можно было просто об этом уведомить?
Скорее всего, нет. Ведь это не было экспериментом.
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