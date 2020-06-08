Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
В компании объяснили, что «это чья-то самодеятельность» — сервис уже нашёл виновных и «принимает меры».
SMM-менеджер «Париматч» Алексей Бигильдин обнаружил в Telegram открытый чат для координации группы курьеров сервиса экспресс-доставки еды «Кухня на районе».
«"Кухня на районе" — работодатель года! Херово себя чувствуешь? Попей таблеток и вали работать. Без выходных», — написал Бигильдин. Он опубликовал несколько скриншотов из чата, в котором состоит 28 человек.
Согласно скриншотам, курьерам «временно отменили» выходные из-за нехватки людей. Администратор чата по имени Михаил угрожал курьерам штрафами, если они возьмут выходной.
«Повторяю для особо одарённых: строго все выходят на работу (это временно). У троих сегодня штраф за невыход на смену», — говорится в одном из сообщений.
Сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин в комментариях к публикации Бигильдина объяснил, что это «чья-то самодеятельность», но компания «уже нашла виновных и принимает меры».
Не за то отец сына бил, что чат создал, а за то, что чат открытый.
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А ещё больные курьеры хорошо разносят коронавирус, похоже. На мой взгляд лучше воздержаться от каких-либо заказов на дом на этот период.
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