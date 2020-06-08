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Еда
Лиана Липанова
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«Выходные временно отменяются»: пользователь обнаружил открытый чат для координации группы курьеров «Кухни на районе» Материал редакции

В компании объяснили, что «это чья-то самодеятельность» — сервис уже нашёл виновных и «принимает меры».

5 комментариев
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SMM-менеджер «Париматч» Алексей Бигильдин обнаружил в Telegram открытый чат для координации группы курьеров сервиса экспресс-доставки еды «Кухня на районе».

«"Кухня на районе" — работодатель года! Херово себя чувствуешь? Попей таблеток и вали работать. Без выходных», — написал Бигильдин. Он опубликовал несколько скриншотов из чата, в котором состоит 28 человек.

Согласно скриншотам, курьерам «временно отменили» выходные из-за нехватки людей. Администратор чата по имени Михаил угрожал курьерам штрафами, если они возьмут выходной.

«Повторяю для особо одарённых: строго все выходят на работу (это временно). У троих сегодня штраф за невыход на смену», — говорится в одном из сообщений.

Сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин в комментариях к публикации Бигильдина объяснил, что это «чья-то самодеятельность», но компания «уже нашла виновных и принимает меры».

Это не нами инициированный чат. Мы управляем из хедофиса всеми операциями, это личная инициатива какого-то человека, с которой сейчас разберёмся. У нас вот в прямом смысле даже нет каких-то штрафов за «не выход на смену», как там написано на скринах. Это просто неприятная история с конкретными человеком на отдельно взятой кухне.

Кирилл Родин
сооснователь «Кухни на районе»

#новость #кухнянарайоне

Лиана Липанова
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5 комментариев
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Roman Polyakov

5

У нас какую структуру не строй, всё рабовладельческая получается

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Птиц

2

Не за то отец сына бил, что чат создал, а за то, что чат открытый.

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Юрий Белоножкин

Птиц
0

Обратное не докажешь, но спекуляции будет.

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Артем Гарбер

1

Москва очистилась и SMM-щик букмекера гоняет предпринимателей, которые пытаются обслужить адовый спрос

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Максим Никитин

0

А ещё больные курьеры хорошо разносят коронавирус, похоже. На мой взгляд лучше  воздержаться от каких-либо заказов на дом на этот период.

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