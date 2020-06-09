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Еда
Галина Мубаракшина
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Сервис доставки готовой еды Performance Group из СП Mail.ru Group и «Сбербанка» начал выпускать наборы для готовки дома Материал редакции

До этого сервис доставлял только готовые наборы, а теперь предлагает блюда для приготовления за 3-15 минут.

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Российская компания по доставке наборов питания Performance Group представила сервис Chef at Home, который поможет приготовить дома 100 разных блюд качества «как в ресторане», рассказали vc.ru в группе. Пока сервис доступен в Москве и Подмосковье.

Компания будет доставлять расфасованные ингредиенты в высокой степени готовности. Клиентам нужно будет смешать их, следуя инструкции. Время приготовления около 70% блюд составит 3 минуты, а максимальное время — 15 минут, утверждают в компании.

Performance Group

Сейчас в сервисе четыре программы питания, включая вегетарианскую. На каждой упаковке указана калорийность и пищевая ценность блюда. Стоимость блюд — от 335 рублей до 500 рублей за порцию в зависимости от программы.

Клиенты смогут оформить подписку на срок от двух дней до месяца. Наборы будут доставлять каждые двое суток, уточнили в группе. В пределах 50 км от МКАД услуга бесплатная.

Запуск сервиса будет проходить в несколько этапов. Сначала подписка, а в сентябре 2020 года — онлайн-магазин, где можно будет брать любой набор блюд, рассказал представитель группы.

Объём инвестиций в проект Performance Group не разглашает. Она планирует занять до 50% рынка до конца 2020 года и конкурировать с «Яндекс.Шефом» и Elementaree.

Performance Group — один из крупнейших российских производителей готовых рационов здорового питания. Компания основана в 2015 году. Сегодня группа управляет пятью брендами: Performance Food, Level Kitchen, My Food, Easy Meal Family, а также Chef at Home. В 2019 году группа, по собственным данным, выпустила 11,5 млн готовых блюд в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

В октябре 2019 года «Ведомости» сообщили, что Mail.ru Group нарастила долю в Performance Food до 25%. В декабре группа стала частью совместного предприятия «Сбербанка» и Mail.ru Group.

#новость #доставка

Галина Мубаракшина
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2 комментария
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Sergei Timofeyev

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Обед от 355 рублей, который нужно приготовить самостоятельно?! Ок-ок! 

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Дмитрий Благодиров

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Mail. Ru - у нас не как у Яндекса.

> Но ведь вы просто скопировали Я. Шеф
> ????

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