Производитель молочных продуктов Viola возобновит выпуск йогуртов под брендом «Слобода»

До этого их выпускала «Эфко», но в 2023-м она решила свернуть молочный бизнес.ООО «Виола» (бренд Viola) в конце июля 2024 года начнёт выпускать 11 позиций питьевых и густых биойогуртов «Слобода» и «Слобода. Семейный завтрак».Продукты будут делать на заводе в Белгородской области по лицензионному соглашению. Компания сохранила рецептуру продукции и обещает «привычный вкус» и качество.Йогурты «Слобода» до этого выпускала группа «Эфко» (бренды «Слобода», Altero, De Olio). В ноябре 2023-го она объявила, что закроет бизнес по производству молочных продуктов. В начале 2024-го группа продала свой завод по переработке молока в Белгородской области компании «Виола».«Виола» работает в России с 1994 года, напоминает Shopper's. Изначально юрлицо называлось ООО «Валио» и было российским подразделением финской Valio. В 2022 году финская компания сообщила об уходе из России и продаже российского бизнеса производителю колбасы «Велком». Он в том числе получил завод в Подмосковье, где производятся сыры, и права на бренд Viola.Источник: «Эфко»#новости
Молочку последний раз ел/пил хз когда, фиг с ними, с йогуртами
Важная инфа
Для тех кто не понял, кто, куда и кого:
«Эфко» которая раньше производила йогурты «Слобода», «Liberty», «Epos», решила прекратить молочный бизнес в 2023 году и продала свой завод в Белгородской области «Виоле» в начале 2024 года. Теперь «Виола» будет производить йогурты «Слобода» по лицензии «Эфко» и по прежней рецептуре.
Но в тоже время "Виола" никакая не "Виола", а "Валио", которую купил "Велком", основаный супругами Раисой и Олегом Дёмиными в 1992 году, открывшими в Орехове-Борисове небольшой колбасный цех на кредит в 10 млн рублей, полученный в Гута-банке под залог квартиры и легкового автомобиля.
Прочитал "Свобода", поперхнулся...
Будь здоров.