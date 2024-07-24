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Таня Боброва
Еда

Производитель молочных продуктов Viola возобновит выпуск йогуртов под брендом «Слобода»

До этого их выпускала «Эфко», но в 2023-м она решила свернуть молочный бизнес.

  • ООО «Виола» (бренд Viola) в конце июля 2024 года начнёт выпускать 11 позиций питьевых и густых биойогуртов «Слобода» и «Слобода. Семейный завтрак».
  • Продукты будут делать на заводе в Белгородской области по лицензионному соглашению. Компания сохранила рецептуру продукции и обещает «привычный вкус» и качество.
  • Йогурты «Слобода» до этого выпускала группа «Эфко» (бренды «Слобода», Altero, De Olio). В ноябре 2023-го она объявила, что закроет бизнес по производству молочных продуктов. В начале 2024-го группа продала свой завод по переработке молока в Белгородской области компании «Виола».
  • «Виола» работает в России с 1994 года, напоминает Shopper's. Изначально юрлицо называлось ООО «Валио» и было российским подразделением финской Valio. В 2022 году финская компания сообщила об уходе из России и продаже российского бизнеса производителю колбасы «Велком». Он в том числе получил завод в Подмосковье, где производятся сыры, и права на бренд Viola.
Источник: «Эфко»
Источник: «Эфко»

#новости

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38
38 комментариев
Стас Киселя

Молочку последний раз ел/пил хз когда, фиг с ними, с йогуртами

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Отрицательный Веган

Важная инфа

31
2
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Запопу Кусь

Без кальция выпадут зубы и кости 💁‍♀️
Надо пить молочко 🍼

3
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Доктор Чокопай

А я вот вчера купил бутылку молока. Сейчас она стоит в холодильнике. Держу в курсе.

1
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Ирина Жданова

крайне опромедчивое решение, молочка нужна для нормального функционирования кишечника

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Максим Исаев

Прочитал "Свобода", поперхнулся...

7
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Ovechkin

Странно, что вы поперхнулись, увидев данное слово. Видимо дела уже совсем плохи

1
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