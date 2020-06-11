Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Еда
Галина Мубаракшина
852

Совладелец производителя майонеза «Ряба» создал с партнёрами венчурный фонд для инвестиций в фудтех Материал редакции

До конца 2020 года Aintrigud планирует инвестировать $5 млн в новые технологии в производстве продуктов.

  • Совладелец Нижегородского масложирового комбината (НМЖК, производит майонезы «Ряба», «Сдобри», соусы Astoria) Иван Сидорок вместе с партнёрами создал венчурный фонд Aintrigud, пишут «Ведомости».
  • Фонд будет инвестировать в новые технологии в производстве продуктов питания, рассказал газете Сидорок. До конца 2020 года Aintrigud планирует вложить в проекты $5 млн. Фонд инвестирует в том числе в стартапы акселератора Mabius, который Сидорок основал в 2014 году.
  • Mabius поддерживает проекты в производстве продуктов, напитков, разработке биотехнологий, уточняет издание. Фонд Aintrigud уже вложился в злаковые чипсы Loot и производство мяса из соевого белка. В июне 2020 года фонд планирует поддержать проекты стартапа Go Foods — производство молочного напитка Оcta и завтраков Granolife.
  • Фонд зарегистрирован на Кипре в 2019 году, ссылается газета на данные кипрского реестра юрлиц. Сидорок рассказал изданию, что ему в капитале фонда принадлежат 50%, остальные доли у партнёров. 25% — у кипрской Ph&re Holdings, её бенефициар – президент фармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко, ещё 25% — у компании Ntc World, которой руководит совладелец компании-производителя торговых терминалов для такси «Мобильный продукт» Артём Козовой, уточняет газета. Участие Козового в фонде подтвердил изданию его знакомый.
  • Выручка компаний в сфере производства продуктов с использованием биотехнологий в мире к 2025 году вырастет примерно в два раза, до $390 млрд, $7-15 млрд из них в России, рассказал изданию управляющий партнёр фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.

#новость #инвестиции

Галина Мубаракшина
+9025
7
1
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 8, "likes": 1, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 133380, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 11 Jun 2020 09:11:46 +0300", "is_special": false }
Право
Как мы через суд забирали у клиента оплату за сделанный дизайн сайта
И несколько советов, что надо делать, чтобы выиграть дело. Опыт группы компаний «Снег».
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var onload = function(container, isProduction = false) { const params = { container: container, location: 'article', // index, feed, article, page }; if (isProduction) { params.css = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/PIKOnline/all.min.css?' + ver; } new Special.Special(params); }; var container = d.getElementById('pik-special'); if (container) { if (typeof Special === 'undefined') { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/PIKOnline/all.min.js?' + ver; s.async = true; s.onload = function() { onload(container, true); }; d.body.appendChild(s); } else { onload(container); } } })(document, '3e78748e');
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Никита Вдовин

2

Aintrigud еле выговоришь, лучше бы Ryaba Venture Capital назвали.

Ответить

Mikhail Vorotyntsev

Никита
7

Ryaba Combinator лучше

Ответить

Кирилл Вечкасов

Mikhail
3

Ryaba Broiler Combinat

Ответить

Виктор Игоревич Исаков

Mikhail
0

R-Combinator

Ответить

Денис Романенко

1

Mazik Capital.
Improving everything since ...

Ответить

Никита Вдовин

Денис
1

потом совместный фонд с Heinz под названием Ketchunez Capital

Ответить

Arthur Niazyan

0

Таки да, звучит как ain't no good

Ответить

Юрий Глотов

0

5 млн фонд всего и на Кипре, вот смысл?)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

McKinsey Digital
Подписан
Отписаться
Агрегаты с алгоритмами: как углубленная аналитика меняет тяжелую промышленность
Датасаентисты McKinsey о больших и сложных проектах, задачах без стандартных решений и инженерной романтике.
0
Мегаплан
Подписан
Отписаться
Какие 5 известных российских компаний не побоялись стартовать в кризис и почему
Checkaso
Подписан
Отписаться
Гайд: как сделать текстовое ASO быстро и эффективно?
Всем привет! На этот раз мы подробно поговорим про текстовую оптимизацию: этапы, нюансы, лайфхаки и инструменты, упроща…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Aleksey Bobkov
за день
>владелец прав на претензии ¯\_(ツ)_/¯
Новый владелец прав на претензии к nginx подал в суд на инвесторов, основателей и её покупателя F5 Networks
Igor Kachura
за неделю
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России

Прямой эфир

Ware Wow

«Сбербанк» договорился о…

Александр Прилипко

«Сбербанк» договорился о…

Vit Pavlov

Критика: онлайн-покупка…

Roman Taranenko

Как мы были робинзонами на…

Dennis Gerasimov

KFC откроет в Москве «ресторан…

new_comment

«Сбербанк» договорился о…

Александр Прилипко

«Сбербанк» договорился о…

Иван Сергеев

Всемирная организация…

Dennis Gerasimov

Как писать эффективные…

Maxim Sergeevich

Критика: онлайн-покупка…

Sergey Klochko

Пять причин перестать…

Иван Сергеев

Всемирная организация…

Andrey Cherepanov

Критика: онлайн-покупка…

Laugh Radiant

«Сбербанк» договорился о…

Dmitry Ievlev

«Тинькофф» запустил сервис для…

Никита Вдовин

«Мой главный принцип в работе…

Kelerius

Путин поручил правительству…

Василий Петров

Google удалила из Play Store…

Kelerius

Путин поручил правительству…

Laugh Radiant

«Сбербанк» договорился о…