До конца 2020 года Aintrigud планирует инвестировать $5 млн в новые технологии в производстве продуктов.
- Совладелец Нижегородского масложирового комбината (НМЖК, производит майонезы «Ряба», «Сдобри», соусы Astoria) Иван Сидорок вместе с партнёрами создал венчурный фонд Aintrigud, пишут «Ведомости».
- Фонд будет инвестировать в новые технологии в производстве продуктов питания, рассказал газете Сидорок. До конца 2020 года Aintrigud планирует вложить в проекты $5 млн. Фонд инвестирует в том числе в стартапы акселератора Mabius, который Сидорок основал в 2014 году.
- Mabius поддерживает проекты в производстве продуктов, напитков, разработке биотехнологий, уточняет издание. Фонд Aintrigud уже вложился в злаковые чипсы Loot и производство мяса из соевого белка. В июне 2020 года фонд планирует поддержать проекты стартапа Go Foods — производство молочного напитка Оcta и завтраков Granolife.
- Фонд зарегистрирован на Кипре в 2019 году, ссылается газета на данные кипрского реестра юрлиц. Сидорок рассказал изданию, что ему в капитале фонда принадлежат 50%, остальные доли у партнёров. 25% — у кипрской Ph&re Holdings, её бенефициар – президент фармацевтической компании «Нанолек» Владимир Христенко, ещё 25% — у компании Ntc World, которой руководит совладелец компании-производителя торговых терминалов для такси «Мобильный продукт» Артём Козовой, уточняет газета. Участие Козового в фонде подтвердил изданию его знакомый.
- Выручка компаний в сфере производства продуктов с использованием биотехнологий в мире к 2025 году вырастет примерно в два раза, до $390 млрд, $7-15 млрд из них в России, рассказал изданию управляющий партнёр фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.
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Никита Вдовин
Aintrigud еле выговоришь, лучше бы Ryaba Venture Capital назвали.
Mikhail VorotyntsevНикита
Ryaba Combinator лучше
Кирилл ВечкасовMikhail
Ryaba Broiler Combinat
Виктор Игоревич ИсаковMikhail
R-Combinator
Денис Романенко
Mazik Capital.
Improving everything since ...
Никита ВдовинДенис
потом совместный фонд с Heinz под названием Ketchunez Capital
Arthur Niazyan
Таки да, звучит как ain't no good
Юрий Глотов
5 млн фонд всего и на Кипре, вот смысл?)