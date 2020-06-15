Пользователи сервиса уже могут оставлять чаевые курьерам.
- «Яндекс.Еда» добавила в мобильное приложение кнопку, с помощью которой пользователи смогут оставить чаевые ресторану, рассказали vc.ru в сервисе.
- В компании отмечают, что на российском рынке доставки еды такая функция появилась впервые.
- Пока сумма фиксированная — 99 рублей, сервис оценит реакцию пользователей. Пользователь сможет поддержать ресторан после доставки заказа.
- Ресторан получит полную сумму оставленных чаевых, которую сможет потратить на зарплаты, премии и другие нужды, отметили в компании.
- Функция доступна во всех городах работы сервиса.
- В «Яндекс.Еде» уже есть кнопка, с помощью которой можно оставить чаевые курьерам — 49, 99 или 199 рублей.
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Дмитрий Оверчук
а факт заказа еды из ресторана уже не является актом поддержки этого ресторана?
ингредиенты, работа поваров, курьеров уже включены в себестоемость блюда при доставке, плюс ещё маржа
Алексей АлексеевДмитрий
Аппетит приходит во время еды :)
Александр ОмельченкоДмитрий
Чаевые и являются вразы большей частью зарплаты персонала. Ожидали этого более пяти лет. Припозднился Янд конечно.
Ware WowДмитрий
это акт поддержки яндекса
Артем Голендберг
Всегда эта тема с чаевыми напрягала. Какая то порочная практика.
EldarToleubay
А от этого Яндекс тоже получает %%?
kei gelfer
Может ещё чаевые пользователям ввести? Чтобы они могли в наше тяжёлое время потратить деньги на чаевые курьерам и ресторанам, и другие нужды?
Ware Wow
лол
Laugh Radiant
Раньше:
— Давайте дадим клиентам скидку, пусть заказывают у нас.
— Да круто, теперь мы с вами
Теперь:
— Давайте дадим клиентам возможность доплачивать ресторану
— Да круто, теперь мы с вами
Что блять происходит?!
Костя Малинкин
Судя по скрину, там нет формулировки "чаевые". Прямо говорится "поддержи ресторан".