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Еда
Татьяна Боброва
487

«Яндекс.Еда» запустила безналичный перевод чаевых для ресторанов — они смогут потратить деньги на премии и другие нужды Материал редакции

Пользователи сервиса уже могут оставлять чаевые курьерам.

  • «Яндекс.Еда» добавила в мобильное приложение кнопку, с помощью которой пользователи смогут оставить чаевые ресторану, рассказали vc.ru в сервисе.
  • В компании отмечают, что на российском рынке доставки еды такая функция появилась впервые.
  • Пока сумма фиксированная — 99 рублей, сервис оценит реакцию пользователей. Пользователь сможет поддержать ресторан после доставки заказа.
  • Ресторан получит полную сумму оставленных чаевых, которую сможет потратить на зарплаты, премии и другие нужды, отметили в компании.
  • Функция доступна во всех городах работы сервиса.
  • В «Яндекс.Еде» уже есть кнопка, с помощью которой можно оставить чаевые курьерам — 49, 99 или 199 рублей.
«Яндекс.Еда»

#новость #яндекседа

Татьяна Боброва
+40 412
3
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0
10 комментариев
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Дмитрий Оверчук

8

а факт заказа еды из ресторана уже не является актом поддержки этого ресторана?

ингредиенты, работа поваров, курьеров уже включены в себестоемость блюда при доставке, плюс ещё маржа

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Алексей Алексеев

Дмитрий
0

Аппетит приходит во время еды :)

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Александр Омельченко

Дмитрий
0

Чаевые и являются вразы большей частью зарплаты персонала. Ожидали этого более пяти лет. Припозднился Янд конечно.

Ответить

Ware Wow

Дмитрий
0

это акт поддержки яндекса

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Артем Голендберг

4

Всегда эта тема с чаевыми напрягала. Какая то порочная практика.

Ответить

EldarToleubay

1

А от этого Яндекс тоже получает %%?

Ответить

kei gelfer

0

Может ещё чаевые пользователям ввести? Чтобы они могли в наше тяжёлое время потратить деньги на чаевые курьерам и ресторанам, и другие нужды?

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Ware Wow

0

лол

Ответить

Laugh Radiant

0

Раньше:
— Давайте дадим клиентам скидку, пусть заказывают у нас.
— Да круто, теперь мы с вами
 
Теперь:
— Давайте дадим клиентам возможность доплачивать ресторану
— Да круто, теперь мы с вами 
 
 
Что блять происходит?!

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Костя Малинкин

0

Судя по скрину, там нет формулировки "чаевые". Прямо говорится "поддержи ресторан".

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