В июне 2024 года средняя цена газировки со вкусом колы в российских магазинах выросла на 11% год к году и на 21% к июню 2022-го

Часть компаний выпускает колу с пониженным содержанием сахара и не попадает под акцизное регулирование. Но использование отдельных видов сахарозаменителей более затратно, чем сахара, что всё равно привело к увеличению затрат, которые в итоге отразились на стоимости готовой продукции.

Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков