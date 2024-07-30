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Таня Боброва
Еда

В июне 2024 года средняя цена газировки со вкусом колы в российских магазинах выросла на 11% год к году и на 21% к июню 2022-го

На цены повлияли акциз на сладкие напитки и инфляция, а ещё — подорожание импортной Coca-Cola в среднем до 200 рублей за бутылку.

  • В июне 2024 года средняя цена газировки со вкусом колы в российской рознице выросла на 11% год к году — до 146 рублей за штуку (в объёме от 0,3 л до 1,5 л), пишет РБК со ссылкой на данные «Чек Индекс». К июню 2022-го рост составил 21%, тогда бутылка в среднем стоила 113 рублей.
  • По данным «Эвотор», в несетевых магазинах, которые «активно замещали» больше не выпускающиеся в России Coca-Cola и Pepsi импортом, самым популярным форматом стала кола в бутылках по 0,5 л. В июне стоимость такого объёма выросла почти на 14% год к году — до 82 рублей.
  • Литровая бутылка колы в несетевой рознице в июне подорожала на 11% год к году — до 109 рублей. Двухлитровые бутылки на 6% — до 178 рублей, банки объёмом 0,33 л — почти на 18%, до 79 рублей.
  • Бренды компаний Coca-Cola и Pepsi были самыми популярными и узнаваемыми у россиян сладкими напитками до 2022 года, отмечает РБК. По данным исследовательской Ipsos, Coca-Cola предпочитали 48,5% потребителей газировки старше 16 лет в крупных городах, Pepsi — 22,9%.
  • The Coca-Cola Company объявила о приостановке работы в России в 2022 году.Тогда же российское подразделение компании сменило название на «Мултон партнерс» и стало выпускать напитки «Добрый», Rich и «Моя семья» — без концентратов от Coca-Cola. При этом Coca-Cola не исчезла из продажи — её ввозят из Ирана, Турции, Азербайджана и других стран.
  • Опрошенные РБК аналитики отмечают, что одна из основных причин подорожания газировки — введение акциза на сахаросодержащие напитки. В «Мултон Партнерс» и российском подразделении PepsiCo отказались от комментариев.
Часть компаний выпускает колу с пониженным содержанием сахара и не попадает под акцизное регулирование. Но использование отдельных видов сахарозаменителей более затратно, чем сахара, что всё равно привело к увеличению затрат, которые в итоге отразились на стоимости готовой продукции.
Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков
  • На цены также повлияла маркировка безалкогольных напитков. «Покупка оборудования, технологий и оплата самих кодов полностью легла на плечи производителей», — говорит Новиков. Однако в ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») считают, что рост цен в июне с этим не связан. Там отметили, что напитки начали маркироваться ещё в декабре 2023-го.
  • В «Чек Индексе» добавили, что на ценах сказываются растущие издержки производителей и ритейла, а также инфляция. На средние цены повлияло и увеличение доступности в стране более дорогой импортной колы, отметил источник на рынке ритейла. Средняя цена зарубежной колы составляет 200 рублей (исходя из возможных объёмов 0,3-1,5 л), указывает издание.
Полина Лааксо
Ритейл
Иран, Азербайджан, Турция и другие страны: откуда в Россию везут Coca-Cola и кто её теперь продаёт — обзор The Bell

В конспекте — главное из материала издания, которое изучило декларации для ввоза напитков в страну.

Источник: <a href="https://www.rbc.ru/life/news/6391e7bf9a7947adf052f8ab" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РБК</a>

#новости

12
12 комментариев
dddaaasss

Давно пора запретить это буржуазное поделие, пропагандирующие нетрадиционные ценности пить сладкую, а не горькую воду как деды. И цены расти не будет.

1
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Буквоед

Понапокупают колу, потом геями становятся, да?

3
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Dan

Деды из лужи пили. Так скрепнее и намного духовнее

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Алекс

Что там по инфляции, не напомните, какие показатели?

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день за днем

лучше не знать

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день за днем

верните норм колу!

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Dan

С ингридиентом, указанным в названии?

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