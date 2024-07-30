В июне 2024 года средняя цена газировки со вкусом колы в российских магазинах выросла на 11% год к году и на 21% к июню 2022-го

Часть компаний выпускает колу с пониженным содержанием сахара и не попадает под акцизное регулирование. Но использование отдельных видов сахарозаменителей более затратно, чем сахара, что всё равно привело к увеличению затрат, которые в итоге отразились на стоимости готовой продукции.
Максим Новиков, президент Союза производителей соков, воды и напитков
Давно пора запретить это буржуазное поделие, пропагандирующие нетрадиционные ценности пить сладкую, а не горькую воду как деды. И цены расти не будет.
Понапокупают колу, потом геями становятся, да?
Деды из лужи пили. Так скрепнее и намного духовнее
Что там по инфляции, не напомните, какие показатели?
лучше не знать
верните норм колу!
С ингридиентом, указанным в названии?