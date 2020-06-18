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Еда
Галина Мубаракшина
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«Коммерсантъ»: Burger King в России получила иски на 56 млн рублей о взыскании долгов по аренде Материал редакции

Компания отказывалась оплачивать аренду до введения «карантина» и «ведёт переговоры с позиции силы», говорят источники.

3 комментария
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С января по июнь 2020 года ООО «Бургер Рус», владеющее мастер-франшизой Burger King в России, получило 27 исков на сумму свыше 56 млн рублей о взыскании долгов по аренде, пишет «Коммерсантъ».

Иски поданы компаниями, управляющими недвижимостью. В их числе ООО «Бунинская аллея», которое управляет одноимённым торговым центром в Москве, и ООО «Фирма "Рамис" Лтд» — московский ТЦ Ego Mall.

С начала 2020 года в отношении двух других крупнейших ресторанных сетей, McDonald’s и Yum! Brands (управляет KFC), было подано 11 исков на 6,9 млн рублей и два иска на 800 рублей соответственно, указывает газета.

«Бургер Рус» контролирует Burger King Russia Ltd, зарегистрированная на Кипре. В числе её владельцев — ООО «Шушары Лэнд» (принадлежит ВТБ), Burger King Europe GmbH и Gladerom Investment Ltd, близкая к основному владельцу группы компаний «Шоколадница» Александру Колобову, пишет газета со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

В 2019 году «Бургер Рус» получила выручку в размере 43,6 млрд рублей и 287 млн рублей чистого убытка, отмечает издание.

Два консультанта на рынке коммерческой недвижимости рассказали газете, что «Бургер Рус» отказывается оплачивать аренду за период до введения «карантина», а также процент с выручки от доставки во время действия ограничений. В компании не смогли предоставить газете комментарий на момент публикации.

Из-за споров с арендодателями Burger King уже лишилась помещений в знаковых местах Москвы, например, на Грузинском валу у Белорусского вокзала, рассказали источники газеты. Эту информацию подтвердила пресс-служба компании R4S, которая владеет этой недвижимостью. Сеть «ведёт переговоры с позиции силы» и отказалась корректировать договор во время пандемии, отметили в R4S.

#новость #burgerking

Галина Мубаракшина
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0
3 комментария
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Владимир Владимирович

0

Позиция силы , как мы видим, не всегда ведёт к успеху! В этом случае рестораны закроют , потом откроют новые, освоят бюджеты по снижению аренды , по релокации, развитию ,стройке, и по итогу у всех все будет хорошо!

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Arthur Niazyan

–1

Смотрите не обостритесь ©

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

–1

Карма! За авнорекламу 😁

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