Mars запланировал купить производителя чипсов Pringles — СМИ

Сумма возможной сделки неизвестна. Об этом со ссылкой на источники сообщают Reuters и Financial Times. Mars собирается купить компанию Kellanova — это бывшая Kellogg's, которая в 2023 году переименовалась и выделила в отдельную компанию WK Kellogg свой североамериканский бизнес по производству сухих завтраков.По данным FT, сделка связана с тем, что потребители последние несколько лет сокращают расходы из-за инфляции, которая привела к росту продуктов. Reuters отмечает, что компании думают о слиянии ещё и из-за роста интереса к препаратам для похудения.Если покупка состоится, она станет крупнейшим приобретением в сегменте продуктов питания за последние несколько лет.Обе компании не стали комментировать возможную сделку. Её сумму издания не называют, но рыночная капитализация Kellanova составляет $21,56 млрд.Kellanova производит закуски, продукты на растительной основе, а также замороженную еду. При покупке Mars может получить такие бренды, как например, Pringles, Cheez-It и Pop-Tarts.Фото: Surja Sen Das Raj / Unsplash#новости #mars #kellogg #pringles
Чипсы у них голимые. Лепят из крахмала в одну форму и все идеальные как на подбор
Только хотел написать, какое прекрасное мгновение, 5 минут и ни одного душного комментария, как вот, здравствуйте
Чипсы с карамелью будут?
Я бы Биг Бон с медом из нулевых поел
Принглз со вкусом Марса