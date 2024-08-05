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Евгения Евсеева
Еда

Mars запланировал купить производителя чипсов Pringles — СМИ

Сумма возможной сделки неизвестна.

  • Об этом со ссылкой на источники сообщают Reuters и Financial Times. Mars собирается купить компанию Kellanova — это бывшая Kellogg's, которая в 2023 году переименовалась и выделила в отдельную компанию WK Kellogg свой североамериканский бизнес по производству сухих завтраков.
  • По данным FT, сделка связана с тем, что потребители последние несколько лет сокращают расходы из-за инфляции, которая привела к росту продуктов. Reuters отмечает, что компании думают о слиянии ещё и из-за роста интереса к препаратам для похудения.
  • Если покупка состоится, она станет крупнейшим приобретением в сегменте продуктов питания за последние несколько лет.
  • Обе компании не стали комментировать возможную сделку. Её сумму издания не называют, но рыночная капитализация Kellanova составляет $21,56 млрд.
  • Kellanova производит закуски, продукты на растительной основе, а также замороженную еду. При покупке Mars может получить такие бренды, как например, Pringles, Cheez-It и Pop-Tarts.
Фото: <a href="https://unsplash.com/@surjasendas?utm_content=creditCopyText" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Surja Sen Das Raj</a> / Unsplash
Фото: Surja Sen Das Raj / Unsplash

#новости #mars #kellogg #pringles

22
25
25 комментариев
Кобзев

Чипсы у них голимые. Лепят из крахмала в одну форму и все идеальные как на подбор

3
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Бизнес Диссидент
6
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Antny Slmv

Только хотел написать, какое прекрасное мгновение, 5 минут и ни одного душного комментария, как вот, здравствуйте

4
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debil
1
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Вадим Д.

Чипсы с карамелью будут?

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THE DUDE

Я бы Биг Бон с медом из нулевых поел

1
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igotosochi

Принглз со вкусом Марса

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