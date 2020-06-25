Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Еда
Татьяна Боброва
2288

«Яндекс.Лавка» запустила собственное приложение — до этого заказать продукты можно было только через «Такси» или «Еду» Материал редакции

«Лавка» изначально была частью «суперприложений» компании, но оказалось, что так компания теряет потенциальных клиентов.

  • Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустил собственное мобильное приложение для iOS и Android, рассказали vc.ru в компании.
  • Приложение позволит новым пользователям легче находить «Лавку» в App Store и Google Play, а компании не терять потенциальных клиентов, объяснили в сервисе. Постоянные пользователи смогут быстрее оформлять заказ. Также в приложении будут первыми появляться новые функции.
  • До этого «Лавка» работала только через приложения «Яндекса», «Яндекс.Еды» и «Такси». В марте 2020 года близкий к компании источник vc.ru говорил, что на базе «Такси» компания планирует развивать «суперприложение».
  • Сейчас «Лавка» работает в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. У сервиса более 150 складов для доставки продуктов за 10-15 минут.
  • Основной конкурент «Лавки», сервис экспресс-доставки «Самокат» (входит в СП «Сбербанка» и Mail.ru Group) изначально работал как приложение. В начале 2020 года доставку продуктов из «Самоката» добавили в приложение Delivery Club.

#новость #яндекславка

Татьяна Боброва
+41 290
6
8
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043b\u0430\u0432\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 22, "likes": 8, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "food", "id": 137127, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 25 Jun 2020 13:11:25 +0300", "is_special": false }
Промо
Коротко: онлайн-хакатон для дата-сайентистов с призовым фондом в $25 тысяч
Здесь ждут и любителей, и профессионалов, но конкуренция будет серьёзной.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Иванович

36

Давно пора, а то приложение Такси уже напоминает помойку, как на главной странице yandex.ru

Ответить

Арам Пепанян

Михаил
0

Главное что бы в доставляли еду и не с помойки))))))))))

Ответить

unknown

Михаил
0

Так из такси лавку никто не уберет))

Ответить

Denis Denis

15

лучше бы выкинули из аппа такси это говно. был нормальный удобный апп такси, сейчас шляпа с листалками.

Ответить

Dmitry Ryzhov

Denis
1

абсолютли!

Ответить

selecadm

Denis
1

Пусть вернут шашечки. А то текущая заставка выглядит так, как будто поломался телефон.

Ответить

Томас Иннелаур

11

До этого сервис работал ТОЛЬКО через «Еду», «Такси» и приложение «Яндекса».

Скорей ВЕЗДЕ кроме Яндекс электричек

Ответить

Арам Пепанян

Томас
1

Почему же кроме? а как же вас ожидает курьер когда выйдете на своей станции в мухосранске...)?

Ответить

Томас Иннелаур

Томас
0

Простите и кроме Яндекс музыки

Ответить

Герман Воронов

7

После этих дурацких и неудобных "супераппов", пользоваться небольшими аккуратными приложениями с единственной функцией - одно удовольствие 😅

Ответить

Леонид Федотов

6

 чтобы не терять потенциальных клиентов

Вот оно - последствие супер-приложений. У клиентов наступает полное непонимание, зачем им заказывать еду из приложения, где они вызывают автомобили, уже не говоря про полное разрушение UX составляющей, перегрузку интерфейса и рост веса приложения.
 Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустил собственное мобильное приложение

Поправочка: ПЕРЕЗАПУСТИЛ - у Лавки уже было приложение, которое они по своей глупости закрыли. И вообще раньше это был сервис "Партия Еды" которую Яндекс и превратил в Яндекс.Шеф, затем переименовал в Лавку, а затем и вся составляющая "партии" вовсе исчезла из приложения, просто наплевав на аудиторию, и полностью потеряв ее. Теперь проснулись, чтобы не потерять потенциальных клиентов, вот это да! Так лол, а раньше нельзя было подумать о существующих клиентах, вместо того чтобы гнаться за новыми, присовывая лавку в другие приложения? Давайте с такой тенденцией превратим все приложения в приложения где есть все - да вот только клиенту это не нужно. Он выберет и скачает что ему надо - делайте добросовестную рекламу отдельного приложения во всех своих существующих, а не копипастите одно в другое.

Ответить

Arthur N

Леонид
0

Шеф («Партия Еды») не был переименован в Лавку, его просто закрыли и перенесли всё в Лавку.

Ответить

Леонид Федотов

Arthur
0

Ок, "поглотили". Смысл не поменялся. Было приложение, его закрыли, заставили скачивать Яндекс.Такси, чтобы там найти лавку. Теперь опять, все наоборот, переселяем всех обратно в отдельную апку. Зачем это все, если поглотили, ну так поселились бы в приложении Шефа.

Ответить

Artemy

Леонид
1

Лавка изначально развивалась отдельно как эксперимент, оказалась сильно масштабируемее шефа и поглотила его. Вот так правильно!

Ответить

Arthur N

3

Яндекс: мы делаем суперапп, засунем всё в «Такси»

Так же Яндекс: а сделаем ещё одно приложение

Ответить

Vitold Sedyshev

2

Да, теперь стало удобнее. Принципиально через такси не заказываю еду ;)

Ответить

Artemy

0

Добутстрэпились!

Ответить

BearStrikesBack

0

Продукты в Лавке, а Лавка в ... ну, да, пошла я нахер (снова пилить новые бюджеты на рекламу).

Ответить

Ivano Digital

0

А как же супераппы?

Ответить

Nurgazy Nazhimidinov

0

А почему курьер "Мухаммадзохир"? .уйня полная

Ответить

Стас Воронин

0

Не могу установить на Android — пишет «Недоступно в вашей стране».

Ответить

Максим Терещенко

0

Ура. Интересно, как скоро выделят и Яндекс Эфир в отдельное приложение? По моему уже давно пора.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Штрафы для предпринимателей — как их избежать или уменьшить
После ослабления антикарантинных мер участились проверки всех коммерческих предприятий. Проверяют офисы компаний, парик…
1
КБ Палиндром
Подписан
Отписаться
Почему вам на самом деле не нужен контент-план
Объясняем, почему импровизация сильнее железной хватки.
3
Digital Horizon
Подписан
Отписаться
Кто подвинет Zoom и Slack
Новое поколение продуктов для распределенных команд научит нас получать максимум от «удаленки», а не просто подражать о…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Георгий Хромченко
за день
Это просто смешно. Компенсировать снижение налогов для IT повышением налогов для IT.
«Коммерсантъ»: Минкомсвязи предложило компенсировать налоговый манёвр для ИТ отказом от нулевого НДС на продажу ПО
Peter Dmitrienko
за неделю
Наверное, единственная хорошая новость, в заголовке которой есть Роскомнадзор.
Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram в России

Комментарии

Nickita Prochorov

Кэшбек 208% за украшения…

Константин Нагибович

Что выгоднее: фриланс или…

Ol Ka

Доминикана - чудесная страна

Айдар Зарипов

Штрафы для предпринимателей…

Виталий Гололобов

«Коммерсантъ»: Минкомсвязи…

Kostya Golikov

Сколько людей затронет…

Retell

Retell: как мы озвучили 40…

Kelerius

«Коммерсантъ»: Росавиация…

Родион Скрябин

Почему вам на самом деле не…

Владислав Пасека

Google начнёт автоматически…

Антон

Сервис «Кухня на районе» вместе…

Sergei Timofeyev

10 вопросов рекрутеру: что не…

Олег Ивахнов

«Яндекс» подтвердил…

Konstantin Kiselev

Критика: онлайн-покупка…

Максим Терещенко

«Яндекс.Лавка» запустила…

Андрей Викторович

Арендодатели попросили о…

Аарон Малис

Сервис «Кухня на районе» вместе…

Coalla Agency 🐨

Сайт торгового центра как…

Michael Petrov

«Яндекс.Практикум» запустил…

Nimax

Матрица продуктовых компетенций…