«Яндекс.Лавка» запустила собственное приложение — до этого заказать продукты можно было только через «Такси» или «Еду»
Материал редакции
«Лавка» изначально была частью «суперприложений» компании, но оказалось, что так компания теряет потенциальных клиентов.
Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустил собственное мобильное приложение для iOS и Android, рассказали vc.ru в компании.
Приложение позволит новым пользователям легче находить «Лавку» в App Store и Google Play, а компании не терять потенциальных клиентов, объяснили в сервисе. Постоянные пользователи смогут быстрее оформлять заказ. Также в приложении будут первыми появляться новые функции.
До этого «Лавка» работала только через приложения «Яндекса», «Яндекс.Еды» и «Такси». В марте 2020 года близкий к компании источник vc.ru говорил, что на базе «Такси» компания планирует развивать «суперприложение».
Сейчас «Лавка» работает в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. У сервиса более 150 складов для доставки продуктов за 10-15 минут.
Основной конкурент «Лавки», сервис экспресс-доставки «Самокат» (входит в СП «Сбербанка» и Mail.ru Group) изначально работал как приложение. В начале 2020 года доставку продуктов из «Самоката» добавили в приложение Delivery Club.
Михаил Иванович
Давно пора, а то приложение Такси уже напоминает помойку, как на главной странице yandex.ru
Арам ПепанянМихаил
Главное что бы в доставляли еду и не с помойки))))))))))
unknownМихаил
Так из такси лавку никто не уберет))
Denis Denis
лучше бы выкинули из аппа такси это говно. был нормальный удобный апп такси, сейчас шляпа с листалками.
Dmitry RyzhovDenis
абсолютли!
selecadmDenis
Пусть вернут шашечки. А то текущая заставка выглядит так, как будто поломался телефон.
Томас Иннелаур
До этого сервис работал ТОЛЬКО через «Еду», «Такси» и приложение «Яндекса».
Скорей ВЕЗДЕ кроме Яндекс электричек
Арам ПепанянТомас
Почему же кроме? а как же вас ожидает курьер когда выйдете на своей станции в мухосранске...)?
Томас ИннелаурТомас
Простите и кроме Яндекс музыки
Герман Воронов
После этих дурацких и неудобных "супераппов", пользоваться небольшими аккуратными приложениями с единственной функцией - одно удовольствие 😅
Леонид Федотов
чтобы не терять потенциальных клиентов
Вот оно - последствие супер-приложений. У клиентов наступает полное непонимание, зачем им заказывать еду из приложения, где они вызывают автомобили, уже не говоря про полное разрушение UX составляющей, перегрузку интерфейса и рост веса приложения.
Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустил собственное мобильное приложение
Поправочка: ПЕРЕЗАПУСТИЛ - у Лавки уже было приложение, которое они по своей глупости закрыли. И вообще раньше это был сервис "Партия Еды" которую Яндекс и превратил в Яндекс.Шеф, затем переименовал в Лавку, а затем и вся составляющая "партии" вовсе исчезла из приложения, просто наплевав на аудиторию, и полностью потеряв ее. Теперь проснулись, чтобы не потерять потенциальных клиентов, вот это да! Так лол, а раньше нельзя было подумать о существующих клиентах, вместо того чтобы гнаться за новыми, присовывая лавку в другие приложения? Давайте с такой тенденцией превратим все приложения в приложения где есть все - да вот только клиенту это не нужно. Он выберет и скачает что ему надо - делайте добросовестную рекламу отдельного приложения во всех своих существующих, а не копипастите одно в другое.
Arthur NЛеонид
Шеф («Партия Еды») не был переименован в Лавку, его просто закрыли и перенесли всё в Лавку.
Леонид ФедотовArthur
Ок, "поглотили". Смысл не поменялся. Было приложение, его закрыли, заставили скачивать Яндекс.Такси, чтобы там найти лавку. Теперь опять, все наоборот, переселяем всех обратно в отдельную апку. Зачем это все, если поглотили, ну так поселились бы в приложении Шефа.
ArtemyЛеонид
Лавка изначально развивалась отдельно как эксперимент, оказалась сильно масштабируемее шефа и поглотила его. Вот так правильно!
Arthur N
Яндекс: мы делаем суперапп, засунем всё в «Такси»
Так же Яндекс: а сделаем ещё одно приложение
Vitold Sedyshev
Да, теперь стало удобнее. Принципиально через такси не заказываю еду ;)
Artemy
Добутстрэпились!
BearStrikesBack
Продукты в Лавке, а Лавка в ... ну, да, пошла я нахер (снова пилить новые бюджеты на рекламу).
Ivano Digital
А как же супераппы?
Nurgazy Nazhimidinov
А почему курьер "Мухаммадзохир"? .уйня полная
Стас Воронин
Не могу установить на Android — пишет «Недоступно в вашей стране».
Максим Терещенко
Ура. Интересно, как скоро выделят и Яндекс Эфир в отдельное приложение? По моему уже давно пора.