Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Сервис сравнил затраты ресурсов на производство и транспортировку, возможность повторного использования и утилизацию.
Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» постепенно откажется от бумажных пакетов для заказов в пользу пакетов, сделанных из полиэтилена высокого давления (маркировка 4 LDPE). Об этом на странице компании в Facebook рассказала экотренер Надежда Васякина.
Вместе с компанией «Экотехнологии» сервис сравнил жизненный цикл пакетов из разных материалов: затраты ресурсов на производство и транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации.
В «Лавке» отметили, что бумажные пакеты разлагаются быстрее пластиковых, однако для их производства нужна древесина, а в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в пять раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива. При этом бумажные пакеты реже используются повторно, часто рвутся и пачкаются.
От «настоящих» биоразлагаемых пакетов компания также отказалась, поскольку их нужно компостировать. «В России система компостирования пока не налажена, поэтому такой пакет отправится на обычную свалку», — пояснила Васякина.
Поэтому «Лавка» выбрала пластиковые пакеты, которые можно повторно использовать. Также сервис начал тестировать пакеты из переработанной макулатуры для разделения разных товаров — например, стирального порошка и детского питания внутри одного заказа.
На момент написания заметки в «Лавке» не ответили на вопросы vc.ru о том, как скоро планируется завершить переход на пластиковые пакеты и удастся ли сервису сэкономить на этом.
Сломали зелёным мозг.
разломаются обратно, когда будут с деревянных айфончегов в тырнет тыркаца
Экошиза щас сожрёт
Как бэ вся экошиза давно знает, что бумажные пакеты это не экологично. Экологично это без пакетов вовсе или с многоразовыми сумками
Да хоть из чего, главное норм упаковка, самокат бесит этими пакетами дешманскими. (Не всегда есть возможность принять дома)
Яндекс всегда считают всех вокруг идиотами, никогда бы не поверил, что Яндекс отказывается от чего-то из-за таких причин как неэкологичность😂
По моему, очень верное заключение. Еще можно организовать сбор пакетов назад при передаче покупок.
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