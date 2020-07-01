Сервис сравнил затраты ресурсов на производство и транспортировку, возможность повторного использования и утилизацию.

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Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» постепенно откажется от бумажных пакетов для заказов в пользу пакетов, сделанных из полиэтилена высокого давления (маркировка 4 LDPE). Об этом на странице компании в Facebook рассказала экотренер Надежда Васякина.

Вместе с компанией «Экотехнологии» сервис сравнил жизненный цикл пакетов из разных материалов: затраты ресурсов на производство и транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации.

В «Лавке» отметили, что бумажные пакеты разлагаются быстрее пластиковых, однако для их производства нужна древесина, а в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в пять раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива. При этом бумажные пакеты реже используются повторно, часто рвутся и пачкаются.

От «настоящих» биоразлагаемых пакетов компания также отказалась, поскольку их нужно компостировать. «В России система компостирования пока не налажена, поэтому такой пакет отправится на обычную свалку», — пояснила Васякина.

Поэтому «Лавка» выбрала пластиковые пакеты, которые можно повторно использовать. Также сервис начал тестировать пакеты из переработанной макулатуры для разделения разных товаров — например, стирального порошка и детского питания внутри одного заказа.