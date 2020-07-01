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Еда
Татьяна Боброва
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«Яндекс.Лавка» откажется от бумажных пакетов в пользу пластиковых — сервис посчитал их более экологичными Материал редакции

Сервис сравнил затраты ресурсов на производство и транспортировку, возможность повторного использования и утилизацию.

11 комментариев
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Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» постепенно откажется от бумажных пакетов для заказов в пользу пакетов, сделанных из полиэтилена высокого давления (маркировка 4 LDPE). Об этом на странице компании в Facebook рассказала экотренер Надежда Васякина.

Вместе с компанией «Экотехнологии» сервис сравнил жизненный цикл пакетов из разных материалов: затраты ресурсов на производство и транспортировку, возможность повторного использования и способы утилизации.

В «Лавке» отметили, что бумажные пакеты разлагаются быстрее пластиковых, однако для их производства нужна древесина, а в процессе расходуется в 17 раз больше воды, в пять раз больше энергии и в 1,8 раз больше ископаемого топлива. При этом бумажные пакеты реже используются повторно, часто рвутся и пачкаются.

От «настоящих» биоразлагаемых пакетов компания также отказалась, поскольку их нужно компостировать. «В России система компостирования пока не налажена, поэтому такой пакет отправится на обычную свалку», — пояснила Васякина.

Поэтому «Лавка» выбрала пластиковые пакеты, которые можно повторно использовать. Также сервис начал тестировать пакеты из переработанной макулатуры для разделения разных товаров — например, стирального порошка и детского питания внутри одного заказа.

На момент написания заметки в «Лавке» не ответили на вопросы vc.ru о том, как скоро планируется завершить переход на пластиковые пакеты и удастся ли сервису сэкономить на этом.

#новость #яндекславка #экология

Татьяна Боброва
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11 комментариев
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Антон

9

Сломали зелёным мозг.

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Alexander Shirnen

Антон
0

разломаются обратно, когда будут с деревянных айфончегов в тырнет тыркаца

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Danil Morozov

5

Экошиза щас сожрёт

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Игорь Иевков

Danil
0

Как бэ вся экошиза давно знает, что бумажные пакеты это не экологично. Экологично это без пакетов вовсе или с многоразовыми сумками

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Markell Грачев

2

в «Лавке» не ответили на вопросы v.ru - vc.ru )))

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Eduard Luckyman

1

Это высший пилотаж: реанимация пластика . 👏 сотрудникам отдела продаж

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BAS2EM

1

Да хоть из чего, главное норм упаковка, самокат бесит этими пакетами дешманскими. (Не всегда есть возможность принять дома)

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Ivano Digital

0
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Руслан Агаев

0

Против шерсти решили пойти :)

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Руcлан Мирзалиев

0

Яндекс всегда считают всех вокруг идиотами, никогда бы не поверил, что Яндекс отказывается от чего-то из-за таких причин как неэкологичность😂

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Ivano Digital

0

По моему, очень верное заключение. Еще можно организовать сбор пакетов назад при передаче покупок.

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